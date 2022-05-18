12 киноляпов, которые проворонили режиссеры, а мы заметили

Когда смотришь любимый фильм или сериал, редко задумываешься о том, какие огрехи могли быть допущены во время съемок. Но стоит только представить, какое количество времени уходит на производство кинокартины, как понимаешь: в подобной съемочной суете проще простого упустить какую-нибудь мелочь.

Мы в ADME знаем, что даже максимально проработанный и круто снятый фильм или сериал имеет свои недостатки. Поэтому в сегодняшней подборке делимся киноляпами, которые вы наверняка не замечали раньше.

1. Великолепный век (2011–2014)

«Великолепный век» славится роскошными нарядами, прекрасными актерами и лихими поворотами сюжета. Однако сериал столь же богат на ляпы и исторические несостыковки. Так, к примеру, в сцене с лагерем на заднем плане можно заметить трактор.

2. Мстители: Война бесконечности (2018)

Фильмы киновселенной Marvel уже давно завоевали любовь и признание аудитории. Однако между поразительными спецэффектами и накалом сюжетных страстей мелькают неожиданно банальные киноляпы. А может, это какие-то новые суперсилы главных героев? Иначе как объяснить таинственное исчезновение кофты Тони Старка прямо между кадрами?

3. Интерстеллар (2014)

Еще один небезызвестный фильм, который был и признан, и раскритикован, — космический блокбастер Кристофера Нолана «Интерстеллар». Любители научной фантастики нашли в нем массу несостыковок с реальностью и законами физики, но мы остановимся на ляпе, очевидном даже для тех, кто наукой не увлекается. На картинке мы видим реактивный дрон, у которого наверху имеется антенна. Но когда дрон лежит на земле, его поверхность гладкая.

4. Дюна (2021)

Новая экранизация фантастического романа «Дюна» была долгожданной премьерой 2021 года. Впрочем, даже эта приключенческая драма не осталась без грехов. К примеру, когда герои выходят из космического корабля, им в глаза бьет солнце, но оно бесследно исчезает в следующих кадрах.

5. Зеленая книга (2018)

Объявление написано шрифтом, который был изобретен в 1982 году — спустя 20 лет после того, как произошли описываемые в фильме события.

6. Аладдин (2019)

В 2019 году на экраны вышел фильм-мюзикл «Аладдин». Зрители получили Уилла Смита в роли Джинна, арабскую ночь и... пропавшие между кадрами серьги принцессы Жасмин. Во время разговора служанка снимает с Жасмин колье, а в следующую секунду принцесса разворачивается уже без сережек.

7. Иллюзия обмана (2013)

Надпись на карте: «29 марта, 16:44, улица Ист-Эван, дом № 45, Нью-Йорк».

В фильме «Иллюзия обмана» для любого фокуса главных героев всегда найдется логическое объяснение. Однако никто нам не растолковал, почему герои собираются у нужной квартиры на нужном этаже, когда на карте-приглашении это не указано. Впрочем, в случае этого фильма на все готов универсальный ответ: они же фокусники!

8. Доктор Стрэндж (2016)

Гениальный хирург Стивен Стрэндж на первом кадре собирается на операцию и надевает защитную маску, чтобы ненароком не занести в рану инфекцию. И казалось бы, все правильно, но во время самой операции почему-то ни Стрэндж, ни его ассистенты маски не носят, что само по себе является нарушением условий стерильности.

9. Сумерки (2008)

«Сумерки» уже стали культовой серией фильмов, но без киноляпов здесь не обошлось. Некоторые из них — вещи и люди, которые между кадрами, словно по волшебству, меняют свое положение. Как, к примеру, этот учебник.

10. Шерлок (2010–2017)

Сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли даже не хочется разбирать по частям: настолько он хорош. Но и в «Шерлоке» не обошлось без киноляпов, причем один из них совершенно нелепый. На кадре выше мы видим, как Джон Ватсон печатает текст в своем блоге. И все бы ничего, но на компьютере открыта не страница браузера, а фотография.

11. Человек-паук (2002)

В первом фильме о Человеке-пауке в одной из самых зрелищных сцен был допущен заметный ляп. Сначала нам крупным планом показывают, что рукав костюма Питера Паркера лопнул, а в следующих кадрах тот же самый рукав уже цел и невредим.

12. Паразиты (2019)

Фильм «Паразиты», ставший жемчужиной корейского кинематографа, также не обошелся без ляпов. Например, на этих кадрах видно, как герои пытаются поймать сигнал Wi-Fi в туалете, а видео показывают уже на кухне, хотя до этого там интернет не ловил.