12 экранных пар, которые не смогли передать даже искорки чувств, хотя по сценарию полагался целый фейерверк

Голливуд подарил нам немало легендарных экранных романов, например, Скарлетт и Ретт, Джек и Роза и многие другие. Но далеко не все актеры способны сыграть сильные чувства, а отсутствие «химии» между главными героями может изрядно подпортить впечатление от картины в целом. Мы изучили мнение зрителей и критиков и вспомнили самые неубедительные пары из мира кино.

Коул и Сэйди («Без ответа», 2023)

После участия в успешном фильме «Достать ножи» Крис Эванс и Ана де Армас вновь сыграли вместе, на этот раз в романтическом боевике. По сюжету картины простой парень Коул влюбляется в загадочную Сэди, которая оказывается секретным агентом. Впрочем, ни талант актеров, ни лихо закрученный романтический сюжет не помогли зрителям и критикам поверить в чувства главных персонажей. «У них же была отличная химия в „Достать ножи“! Куда она сейчас исчезла?» — возмущается зритель.

Анна и Алексей («Анна Каренина», 2012)

Кинокритики отмечают, что Кире Найтли и Аарону Тейлору-Джонсону явно не хватило страсти. Их чувства должны опалять все вокруг, но этого не происходит. В качестве примера критик Питер Хауэлл предлагает вспомнить сцену на балу, когда Каренина и Вронский танцуют, а окружающие совершенно необоснованно замирают вокруг них. Некоторые зрители не остались в стороне и вынесли суровый вердикт этим влюбленным, заметив, что у актера, исполняющего роль Вронского было больше химии с его лошадью, чем с Кирой

Дэйзи и Джей («Великий Гэтсби», 2013)

Элегантный Ди Каприо и утонченная Маллиган хорошо смотрятся вместе. Но во всем фильме у пары даже нет ни одной запоминающейся совместной сцены, которую хотелось бы пересматривать отдельно в тысячный раз (как это было у Ди Каприо и Уинслет). «Наблюдать за романтический линией между Гэтсби и Дейзи неимоверно скучно. Я с трудом дождался конца фильма», — пишет зрительница.

Тринити и Нео («Матрица», 1999–2021)

Какими бы новаторскими и философскими ни были эти фильмы, любовная линия вышла слабоватой. Между Ривзом и Мосс не чувствуется притяжения, и многие фанаты это заметили. На тематическом форуме даже открылась дискуссия по этому поводу. Зрительница написала: «Я одна не видела никакой „химии“ между Тринити и Нео? Меня удивило, когда она сказала, что любит Нео: герои не доверяли друг другу и даже не вели себя как друзья». На что комментаторы ответили: «Да они скорее, как брат и сестра».

Мэри Джейн и Питер («Человек-паук», 2002–2007)

История любви Паркера и Уотсон — одна из самых сильных и красивых в комиксах. Эти двое проходят через море испытаний, чтобы быть вместе. Но в трилогии о Человеке-пауке Тоби Магуайр и Кирстен Данст не смогли передать глубокие и сложные эмоции, вместе актеры смотрятся пресно. Они больше похожи на добрых друзей. Единственная сцена, которая получилась весьма трепетной, — когда Питер висит вниз головой и целует Мэри Джейн. Других запоминающихся совместных моментов у пары нет. Некоторые фанаты считают, что версия «Человека-паука» с Эндрю Гарфилдом и Эммой Стоун в плане любовной линии получилась намного лучше. Пара Питер и Гвен Стейси кажется намного гармоничнее. Возможно, на их экранную «химию» повлияло то, что Эндрю и Эмма на момент съемок были в близких отношениях.

Оуэн и Клэр («Мир юрского периода», 2015)

Несмотря на то, что герои Криса Прэтта и Брайс Даллас Ховард изначально не ладили друг с другом, под конец они влюбляются и становятся парой. Но создателям не удалось убедить в этом зрителей. Один из пользователей Reddit подметил: «Их поцелуй не мог быть более неловким и деревянным».

Аквамен и Мера («Аквамен», 2018)

Фильмом DC многие остались недовольны. Критик журнала Forbes назвал 5 причин своего разочарования в этой истории. И одна из них — отсутствие настоящих чувств у главных героев: «Я хотел, чтобы между Акваменом и Мерой возникла какая-то „химия“, но даже подводному поцелую CGI не хватало убедительности». Зрители также писали о том, что смотреть на пару Джейсон Момоа и Эмбер Херд скучнее, чем наблюдать за тем, как сохнет краска.

Карл и Элисон («Всегда говори „да“», 2008)

Керри и Дешанель мило смотрелись рядом, но этого было недостаточно, чтобы поверить в то, что герои по-настоящему влюблены. Как заметил пользователь Reddit, «когда дело доходило до интимных взглядов, возникало ощущение, что они оба хотят выйти из комнаты, как только камера перестанет снимать».

Китнисс и Пит («Голодные игры», 2012–2015)

Несмотря на то, что в фильме снялись талантливые актеры (одна только Дженнифер Лоуренс чего стоит), по какой-то причине сыграть любящих молодых людей у них не вышло. В одном из журналов автор колонки выразила свое отношение к паре Пит — Китнисс так: «Извините, но между главными героями ноль любовного напряжения. Китнисс смотрит на него больше как на потерянного щенка, чем как на потенциального возлюбленного».

Рон и Гермиона («Гарри Поттер и Дары смерти», 2010)

Пользователь Reddit задал вполне резонный вопрос, который возникал у многих фанатов волшебной истории: «Только мне показалось, что в одном танце у Гарри и Гермионы и то было больше „химии“, чем во всех сценах Гермионы и Рона, вместе взятых?» Действительно, у Руперта Гринта лучше получилось играть влюбленного в Лаванду Браун, нежели в мисс Грейнджер. А одна зрительница написала: «На их поцелуи неловко смотреть. Они же ненавидели друг друга в большинстве других серий».

Дейенерис и Джон («Игра престолов», 2011–2019)

Фанат «Игры престолов» решил доказать, что Джон Сноу и Дейенерис уныло смотрятся вместе в финальных сезонах, и написал об этом целый пост. Он предлагает сравнить отношения Сноу и Матери драконов с тем, как ярко вспыхивали искры между Игритт и Джоном. Разумеется, не последнюю роль здесь сыграло то, что Кит Харингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (одичалая Игритт) по-настоящему влюбились друг в друга на съемочной площадке. Зрители писали: «Трудно превзойти „химию“ между Харингтоном и Лесли, особенно когда знаешь, что она была настоящей». А вот к Эмилии Кларк актер испытывал братскую любовь. Когда они репетировали первый поцелуй Джона и Дейенерис, он даже в шутку скорчил лицо: настолько ему была непривычна мысль целовать свою давнюю подругу.

Ариэль и Эрик («Русалочка», 2023)

Роли Ариэль и принца Эрика в новой адаптации диснеевского мультика достались молодым талантам: Халли Бейли и Джона Хауэр-Кингу. Однако не всем пришлась по душе игра актеров. Зрители признают, что Халли — отличная певица, но изобразить пылкую любовь ни она, ни ее партнер не сумели. «Между Ариэль и Эриком нет химии. C трудом верится, что русалочка могла оставить свой мир и семью ради таких пресных отношений», — говорит одна зрительница. «Романтическая линия фильма выглядит крайне вымученно и неубедительно», — пишут другие.