13 свежих фильмов и сериалов, которые бросают вызов любителям решать головоломки

Фильмы и сериалы с лихо закрученной интригой не теряют своей популярности у зрителей. Ведь во время просмотра детектива или триллера можно не просто следить за происходящим на экране, но и почувствовать себя Шерлоком Холмсом, докапываясь до истины вместе с героями. Именно за возможность прокачать свою наблюдательность, а также за неожиданные повороты сюжета и любят эти жанры.

Мы в ADME совсем недавно открыли для себя эти свежие фильмы и сериалы. Во время просмотра вы можете соревноваться с главными героями, выдвигая свою версию событий, или просто получать удовольствие от динамичного сюжета и непредсказуемых твистов.

Под знаменем небес (2022)

Мини-сериал, в основу которого легло реальное происшествие, случившееся в мормонской общине в 1984 году. Полицейский в исполнении Эндрю Гарфилда приезжает на вызов вместе со своим напарником и обнаруживает, что произошла страшная трагедия. Он поражен жестокостью случившегося, так как и сам принадлежит к этой общине. Неудивительно, что по ходу расследования детектива настигает кризис веры. Критики высоко оценили сериал, назвав его «просветляющим и душераздирающим». Рейтинг IMDb — 7,5

Пропавший в ночи (2022)

Героиня Вайноны Райдер вместе со своим парнем арендуют на выходные домик в лесу. Но происходит досадная ошибка: другая пара, как оказалось, забронировала его на те же дни. В результате им приходится делить хижину на четверых. Неожиданное соседство не омрачает выходных, но только до той поры, пока утром бойфренд главной героини и девушка-соседка не исчезают бесследно. Рейтинг IMDb — 7,7

Лестница (2022)

Жену автора популярных криминальных романов находят у подножия лестницы в их доме. Подозрение падает на мужа, а в процессе расследования все больше скелетов валится из шкафов. Критики назвали этот мини-сериал, основанный на документальном фильме о реальном уголовном деле, захватывающим и блестяще сыгранным от начала до конца. Рейтинг IMDb — 7,2

Архив 81 (2022)

Музейного реставратора нанимает загадочный предприниматель. Он сулит ему большие деньги за восстановление видеокассет, пострадавших при пожаре. По одному из условий этой сделки, реставрацией герой должен заниматься в уединенном поместье. Содержимое кассет — курсовая работа девушки, которая почти 30 лет назад (в 1994-м) снимала жителей одного из старых нью-йоркских домов, а после загадочно исчезла. Этот детективно-мистический сериал состоит из 8 эпизодов. Критики хвалят проект за напряженную атмосферу: благодаря ей сериал пугает без скримеров — их там, в отличие от многих современных фильмов ужасов, практически нет. Рейтинг IMDb — 7,3

Выхода нет (2022)

Из-за сильной метели дороги перекрывают. Студентка колледжа застревает в мотеле в горах с несколькими незнакомцами, которые, так же как она, оказались застигнуты в пути непогодой. Выйдя на парковку в надежде поймать сигнал сотовой связи, героиня видит, что в одном из фургонов находится запертый ребенок. Она понимает, что один из постояльцев мотеля совсем не тот, за кого себя выдает, и пытается вычислить злодея. Рейтинг IMDb — 6,1

Крик (2022)

События этого фильма происходят в вымышленном городке Вудсборо 25 лет спустя после первого появления Призрачного лица. На старшеклассницу нападает человек в маске, и ее старшая сестра возвращается, чтобы позаботиться о пострадавшей. К поискам злодея присоединяются Сидни Прескотт и журналистка Гейл Уэзерс, ставшие свидетелями аналогичных событий 25 лет назад. Им предстоит выяснить, кто снова надел маску и как подвергшаяся нападению старшеклассница связана с этим человеком. По мнению критиков, в отличие от новой «Матрицы» и других продолжений культовых фильмов, режиссеры действительно вдохнули жизнь в старую франшизу. Рейтинг IMDb — 6,4

Мегрэ и таинственная девушка (2022)

На экраны вернулся легендарный детектив в исполнении Жерара Депардье. Мегрэ берется за расследование гибели молодой девушки, которую нашли в вечернем платье, взятом напрокат, и без документов в центре Парижа. Кто она и откуда — совершенно непонятно. Критики высоко оценили игру Депардье, а на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет 90 % свежести. Рейтинг IMDb — 5,8

Вечеринка (2022)

Комедийный детективный сериал о встрече выпускников, которая прошла не так, как ожидалось. И теперь ее участникам предстоит изложить детективу свой взгляд на события прошлой ночи. Каждый эпизод не только знакомит зрителей с очередным персонажем, но и рассказывает его историю в уникальном жанре. Рейтинг IMDb — 7,2

Дьяволик (2021)

Сюжет фильма основан на популярном итальянском комиксе. Полиция сбилась с ног, пытаясь поймать неуловимого преступника в маске. Как раз в это время в город прибывает знаменитая светская львица — владелица розового бриллианта, на который, конечно же, уже положил глаз неуловимый Дьяволик. Рейтинг IMDb — 6

Тайны Салфер-Спрингс (2021)

Многодетная семья переезжает в старый особняк, в котором раньше располагался отель. Они лелеют надежду отремонтировать дом и снова открыть его двери для гостей. Однако среди местных жителей поместье пользуется дурной славой. В это же время дети находят в подвале машину времени. Они отправляются в прошлое, чтобы разгадать тайну исчезновения девочки, которая пропала много лет назад, но это до сих пор не дает покоя всем участникам истории. Детективно-мистический сериал для всей семьи. Рейтинг IMDb — 7,6

Монстр (2021)

Следователь средних лет получает в напарники молодого карьериста, чей отец метит в руководители Главного управления полиции. Вскоре в их захолустье начинают происходить события, очень похожие на случаи 20-летней давности. Не доверяя своему напарнику, детектив берется за расследование дела, но вскоре под подозрением оказываются все, даже он сам. Рейтинг IMDb — 8,1

Город тайн (2020)

Детектив возвращается в свой родной город, чтобы попрощаться с другом детства. Горюющие родители просят его взяться за расследование этого странного случая. Но чем дольше герой остается в городе, тем глубже погружается в тайны прошлого. Рейтинг IMDb — 6,9

День и ночь (2020)

Полиция пытается распутать цепочку загадочных событий, которые связаны с произошедшим в городе 26 лет назад. Обо всех случаях прессе заранее сообщает некий Предсказатель. Разгадать этот ребус поручают харизматичному детективу, у которого свои методы ведения дел. Помогают ему две девушки из других подразделений, которых направили проконтролировать ход расследования. Рейтинг IMDb — 7,5