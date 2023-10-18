14 кинозвезд, которые играют настолько разных персонажей, что подмывает спросить: «Это точно один и тот же человек?»

Настоящее актерское мастерство заключается в умении артиста перевоплощаться. Так вот, этим навыком точно владеют Кэтрин О’Хара, Аня Тейлор-Джой, Рами Малек и многие другие наши любимчики. Мы решили проследить за тем, как менялись образы актеров от фильма к фильму.

Родриго Санторо

В сериале «Нежный яд» актеру досталась роль красавчика Элизеу. Позднее он сыграл Карла в фильме «Реальная любовь», где у него завязались романтические отношения с героиней

Лоры Линни. В 2006 году Санторо можно было увидеть в фильме «300 спартанцев» в роли персидского царя Ксеркса.

Кэтрин О’Хара

В 1990 году Кэтрин О’Хара засветилась в роли мамы главного героя в «Один дома». А в сериале «Лемони Сникет: 33 несчастья» ей досталась роль коварного врача-окулиста.

Рами Малек

В фильме «Ночь в музее» Рами Малек предстал в образе ожившего фараона Акменра. С 2015 по 2019 играл программиста-социофоба Эллиота в сериале «Мистер Робот», а в 2017 стал финансовым махинатором Луи Дега в драме «Мотылек».

Зои Салдана

В 2008 году Зои Салдана сыграла телерепортера в фильме «Точка обстрела», а спустя 5 лет примерила на себя образ волевой девушки Лены Тайлор в картине «Из пекла». В 2014 году в «Стражах Галактики» перевоплотилась в обладательницу сверхчеловеческих сил Гамору, а в «Аватаре: Путь воды» стала фантастическим персонажем Нейтири.

Рэйчел Макадамс

В «Супружестве» Рэйчел Макадамс сыграла молодую вдову Кей Несбитт, которая вновь испытывает чувство любви. В детективе «Шерлок Холмс» ей досталась роль легендарной героини Ирен Адлер. А в ленте «Ночные игры» актриса сыграла женщину, которая вместе с супругом на протяжении всего фильма играла в занимательную детективную игру.

Аня Тейлор-Джой

В 2015 Аня Тейлор Джой блистала в сериале «Атлантида» в довольно непривычном для себя образе. В «Эмме» стала главной героиней Эммой Вудхаус, а в сериале «Ход королевы» — талантливой шахматисткой Бет Хармон. В 2022 году отметилась в ленте «Амстердам» в роли неподражаемой Либи Воуз.

Томас Сангстер

В 2011 году вышел фильм «Смерть супергероя», в котором Томас Сангстер сыграл тяжело больного Дональда. Тогда же появилась картина «Альбатрос», в которой актеру досталась роль простого парнишки Марка. В 2020 вышел сериал «Ход королевы», где Сангстер предстал в образе всемирно известного шахматиста Бенни Уоттса.

Хелена Бонем Картер

Хелену можно назвать настоящей мастерицей перевоплощения. В фильме «Крупная рыба» она предстала в образе дряхлой ведьмы (кстати, в той же ленте она сыграла еще одного персонажа — женщину-кошатницу, влюбленную в главного героя). В «Тосте» ей доверили роль неумеющей готовить мисс Поттер. В ленте «Алиса Зазеркалье» актриса перевоплотилась в королеву Червей, а в «55 шагах» стала борющейся за свои права Элеонорой Ризе.

Зак Эфрон

В «Величайшем шоумене» Зак вжился в роль талантливого театрального драматурга. В «Красивом, плохом, злом» сыграл преступника, а в фильме «За пивом!» — работником морской торговли.

Мэрил Стрип

В картине «Чем дальше в лес» Мэри Стрип сыграла злую ведьму, в «Маленьких женщинах» — добродушную тетушку героинь, а в фильме «Не смотрите наверх» — циничную госслужащую. Эта женщина точно может перевоплотиться в кого угодно.

Сирша Ронан

В картине «Ханна. Совершенное оружие» Сирша стала отважной девушкой Ханной, в фильме «На берегу» — недавно вышедшей замуж Флоренс. Ну а в «Двух королевах» актриса гениально перевоплотилась в Марию Стюарт.

Кейт Бланшетт

В фильме Вуди Аллена «Жасмин» Кейт сыграла светскую львицу, которая в одночасье потеряла свой статус. В ленте «Тор: Рагнарек» актриса предстала в образе богини Хелы, а в «Аллее кошмаров» ей доверили роль коварного доктора Лилит Риттер.

Николь Кидман

В мюзикле «Мулен Руж» Николь стала звездой кабаре Сатин, а в сериале «Вершина озера» сыграла роль матери по имени Джулия. В фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках» примерила на себя образ менеджера панк-группы, а в ленте «Варяг» перевоплотилась в королеву Гудрун.

Флоренс Пью

В «Черной вдове» Флоренс Пью появилась в роли самоотверженной Елены. В «Хорошем человеке» перевоплотилась в девушку Элисон с тяжелой судьбой. Ну а в «Дюна: Часть вторая», выход которой планируется в 2024 году, стала принцессой Ирулан Коррино.