14 доказательств того, что по закадровым историям «Гарри Поттера» можно еще один фильм снять

Процесс создания фильмов — непростое занятие. То же самое относится и к одной из самых прибыльных кинофраншиз — «Гарри Поттеру». И у нас есть несколько историй о приключениях актеров во время съемок поттерианы.



Режиссер был удивлен, когда узнал о линзах Алана Рикмана

Майк Ньюэлл, режиссер фильма «Гарри Поттер и Кубок Огня», был не в курсе того, что Алан Рикман специально носит черные контактные линзы для создания образа своего персонажа. Однажды он выразил восхищение удивительным цветом глаз актера, а в ответ на это Рикман наклонился и вынул контактную линзу.

Противостояние Гриффиндора и Слизерина продолжалось и после команды «Стоп! Снято!»

В своих мемуарах Том Фелтон раскрыл, что на съемочной площадке ранних фильмов актеры делились на своеобразные «кланы» (почти по факультетам). В одном из них состояли Дэниел, Руперт и Эмма, а в другом — Том и другие актеры, игравшие персонажей из Слизерина. Они всегда находили поводы для шуток и розыгрышей между собой. Однако есть один инцидент, за который Тому до сих пор стыдно: он почти довел Эмму Уотсон до слез.

Дэниел Рэдклифф сломал от 12 до 20 волшебных палочек

Ходили слухи о том, что во время съемок франшизы Дэниел Рэдклифф часто портил реквизит. Основной причиной этого было его отношение к волшебным палочкам. В некоторых источниках упоминается 60 или даже 100 сломанных палочек. Сам Дэниел признался в правдивости этих слухов, заявив, что использовал волшебные палочки в качестве барабанных. Тем не менее, он уточнил, что сломал всего лишь около 12-20 штук.

Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд, боялась приезжать на съемочную площадку

Эванна Линч присоединилась к съемкам франшизы в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса». Она была давней поклонницей саги, поэтому перед своим первым появлением на съемочной площадке испытывала сильное волнение. Она даже репетировала, как будет общаться с актерами, которые играли главных героев. Однако все оказалось не так страшно, как она ожидала. Эванна отмечает, что особенно тепло и дружелюбно к ней отнеслась Эмма Уотсон, которая приложила все усилия, чтобы новенькая чувствовала себя комфортно.

Хелен Маккрори должна была сыграть Беллатрису

Изначально актриса Хелен Маккрори была выбрана на роль одной из главных злодеек — Беллатрисы Лестрейндж, но из-за того, что она забеременела, съемки пришлось временно приостановить. В результате, роль Беллатрисы Лестрейндж перешла к Хелене Бонем Картер, которая замечательно справилась с этим персонажем.

Дэниел Рэдклифф влюбился в Хелену Бонем Картер

Во время съемок специального эпизода в 2022 году Дэниел Рэдклифф признался, что был влюблен в одну из своих коллег. А Хелена принесла записку, которую молодой Рэдклифф написал ей несколько лет назад. В этой записке он говорит о своих чувствах, выражает любовь и сожалеет, что не родился на 10 лет раньше. Позднее стало известно, что после работы над специальным выпуском Дэниел и Хелена начали общаться и переписываться, а теперь они планируют как-то встретиться. Кстати, Рэдклифф отметил, что на съемках документального фильма он осознал, как здорово, что он и его более опытные коллеги теперь могут общаться на равных.

Актер, сыгравший Люциуса Малфоя, буквально вымолил для себя экранное время

Джейсон Айзекс, исполнитель роли Люциуса Малфоя, умолял Джоан Роулинг о том, чтобы его персонаж был освобожден из тюрьмы Азкабан. По сюжету шестого фильма Люциус должен был находиться в заключении, но актер так сильно желал появиться в экранизации последней книги, что даже умолял автора на коленях. Как мы знаем, в итоге Люциус Малфой появился и в первой, и во второй частях фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти», и сыграл там значительную роль.

Джоан Роулинг считала Эмму Уотсон не подходящей на роль Гермионы

В одном из интервью писательница Джоан Роулинг призналась, что была расстроена, когда впервые увидела Эмму Уотсон. Молодая актриса не соответствовала ее представлению о роли Гермионы, так как была слишком красивой. В книгах Роулинг описывала постепенное преображение героини из неуклюжей девочки в привлекательную молодую женщину. Однако, с внешностью Эммы такая трансформация далась бы трудно. Тем не менее, писательница успокоила себя тем, что это всего лишь кино. Кроме того, она отметила, что Эмма была замечательной актрисой и ее характер соответствовал мисс Грейнджер.

Том Фелтон обожал сцены в туалете

Том Фелтон рассказал, что одна из его любимых сцен — дуэль с Гарри Поттером в шестом фильме. Во всех остальных эпизодах спецэффекты добавлялись на этапе постпродакшена. Однако в данной сцене режиссер принял решение, что унитазы и умывальники должны по-настоящему разлетаться во все стороны. Участие в таких реалистичных съемках пришлось по душе Тому Фелтону.

Съемки в Выручай-комнате очень утомляли актеров

По словам актеров, которые сыграли роли Фреда и Джорджа Уизли, им не нравился процесс съемок сцен в Выручай-комнате. Они рассказывали о том, что на съемочной площадке было очень жарко и неудобно. Их коллега Бонни Райт, исполнившая роль Джинни Уизли, также вспоминала эти моменты с неприязнью: она страдала от клаустрофобии, поэтому работа в тесном помещении, заполненном людьми, вызывала у нее дискомфорт.

Сцену с бюстгальтером пришлось переснимать многократно

В предпоследней части фильма о Гарри Поттере, друзья Гарри принимают оборотное зелье, превращаются в Гарри и затем переодеваются в его одежду. Для Дэниела Рэдклиффа это было настоящим испытанием, поскольку ему нужно было передать мимику и особенности поведения каждого из персонажей. Во время съемок сцены, где Флер появляется в обличье Гарри, актеру пришлось научиться быстро расстегивать лифчик одной рукой. Для получения идеального кадра сцены, где были 7 Гарри Поттеров, потребовалось снять 90 дублей.

Эмма Уотсон мешала работать всей команде «Гарри Поттера»

Во время съемок первой части «Гарри Поттера» Эмма Уотсон постоянно портила дубли, когда золотое трио было в полном составе на съемочной площадке. Причиной этого было то, что она знала сценарий наизусть и иногда про себя произносила реплики Гарри и Рона, двигая при этом губами. Режиссер постоянно останавливал съемку и говорил: «Эмма, опять ты это делаешь. Ты снова произносишь слова Гарри». Маленькая актриса тут же извинялась и обещала следить за собой, но вскоре снова начинала двигать губами.

Зрители выдвинули теорию, что Руперта Гринта не было на съемках фильма о встрече актеров. И оказались правы

Внимательные зрители выдвинули теорию, что Руперт Гринт не присутствовал на встрече актеров. По их мнению, рыжеволосый актер снимался отдельно, а затем его кадры были вставлены в фильм во время монтажа. Дело в том, что съемки реюниона проходили в Лондоне в то время, когда, судя по предположениям поклонников, Руперт Гринт должен был находиться в Торонто и сниматься в сериале «Кабинет редкостей». Так как в конечных титрах «Возвращения в Хогвартс» присутствовали имена специалистов из Канады, зрители пришли к выводу, что сцены с Рупертом были сняты в Торонто. Позднее создатели подтвердили эту информацию.

Хелена Бонем Картер немного увлеклась и повредила ухо Мэттью Льюиса

Невозможно представить кого-то другого в роли жестокой пожирательницы смерти Беллатрисы Лестрейндж, кроме Хелены Бонем Картер. Актриса настолько убедительно воплотила этот образ, что почти лишила слуха актера, исполнявшего роль Невилла Долгопупса. В пятой части фильма, когда Лестрейндж берет мальчика в заложники, актриса настолько «заигралась», что случайно повредила барабанную перепонку Мэттью, вставив палочку в его ухо. Позднее Хелена призналась, что эта импровизация привела к неприятным последствиям. Однако сцена получилась захватывающей.