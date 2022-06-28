15+ фактов о Кэмерон Диас, которая покинула Голливуд и ни капли об этом не жалеет
Кэмерон Диас завершила карьеру по собственному желанию, что довольно редкое явление для Голливуда. Около 10 лет назад на экраны вышел фильм «Энни», в котором она, по мнению кинокритиков, переиграла до истерии. После этого актриса ушла из кино. Хотя, исполнив свою первую роль в ленте «Маска», она завоевала любовь миллионов.
ADME решил поглубже покопаться в биографии актрисы и выяснить истинную причину ухода этой дивы из мира Голливуда.
- Кэмерон Диас родилась в 1972 году. Ее мама была агентом по импорту и экспорту, а отец — рабочим на нефтедобывающей станции. В жилах актрисы течет кубинская, английская и немецкая кровь. Кэмерон с особой теплотой вспоминает родителей, утверждая, что они были потрясающими. Также Диас рассказывала, что они собирали банки из-под газировки, чтобы сдать их и получить лишние $ 20 — деньги, которые очень много значили для их семьи.
- Кэмерон росла вместе со старшей сестрой Шимен. Будущая актриса разводила змей, мышей и серьезно подумывала о том, чтобы стать зоологом. Училась в обычной школе. Кстати, ее одноклассником был будущий рэпер Snoop Dog. В детстве Кэмерон отличалась высоким ростом и заразительной улыбкой.
- В 16 лет Диас попробовала себя в модельном бизнесе, подписав контракт с агентством Elite Model Management. Она вспоминала, что в те годы довольно-таки придирчиво относилась к своей внешности. Девушке было очень сложно смотреть на себя, не сравнивая со сверстниками.
- Актерский дебют Кэмерон состоялся в 21 год: она снялась в фильме «Маска». Прийти на кастинг ей посоветовала одна из сотрудниц модельного агентства. Получив эту роль, Диас сразу же начала брать уроки актерского мастерства, так как у нее не было никакого опыта в этой области.
- Эта комедия, в которой Кэмерон составила прекрасный тандем с Джимом Керри, попала в десятку самых кассовых фильмов 1994 года. В одном из интервью актриса признавалась, что после выхода «Маски» ее стали называть элегантной и изящной, но она себя такой не считает. Диас называет себя «неуклюжим увальнем в юбке», созданным для комедий.
- После такого головокружительного успеха Кэмерон начало поступать множество предложений от режиссеров. Так, в 1996 году вышло целых 3 фильма с участием актрисы. В 1997 году она сыграла соперницу героини Джулии Робертс в картине «Свадьба лучшего друга», которую признали одной из лучших романтических комедий всех времен. Спустя год Диас появилась в главной роли в ленте «Все без ума от Мэри» и была номинирована на премию «Золотой глобус». На съемках она познакомилась с актером Мэттом Диллоном, с которым встречалась непродолжительное время.
- Позднее Кэмерон сделала резкий разворот к более серьезным ролям. Так, в 1999 году она появилась в фильме «Быть Джоном Малковичем», где сыграла несчастную жену безработного кукловода. Один из критиков отметил: «Эта актриса — одна из самых красивых женщин в кино — выглядит здесь такой непривлекательной, что мы ее не узнаём».
- В начале нового тысячелетия Диас появилась в «Ангелах Чарли» — одном из самых кассовых фильмов 2000 года. А спустя год снялась в лентах «Невидимый цирк» и «Ванильное небо». За роль в последней была номинирована на престижные награды и собрала множество положительных отзывов критиков. Ее называли «убедительным воплощением сумасшедшей чувственности».
- Далее последовали озвучивание Фионы в четырех частях «Шрека» и яркая роль в драме «Банды Нью-Йорка» режиссера Мартина Скорсезе. Кстати, Диас признавалась, что именно работу в «Бандах Нью-Йорка» считает вершиной своей карьеры.
- В 2010 году журнал Forbes поставил Кэмерон Диас на 60-е место в списке «100 самых богатых знаменитых женщин». Впоследствии актриса приняла участие в съемках еще ряда картин, часть из которых была удостоена не самых лестных отзывов. В 2013 году она сыграла в «Советнике» вместе с Хавьером Бардемом, Пенелопой Крус и Брэдом Питтом. Несмотря на то, что фильм приняли весьма неодобрительно, роль Кэмерон признали одной из лучших за ее последние годы в кино.
- В 2014 году вышел последний фильм с участием Диас — адаптация бродвейского мюзикла «Энни». Там она предстала в образе жестокой работницы детдома. Критики отметили, что актриса «переигрывала до истерии», была «слишком резкой и неприятной». После чего Кэмерон решила сделать перерыв в актерской карьере. В 2017-м она сказала, что 2 десятилетия, которые она провела, разрываясь между домом и съемными площадками, окончательно ее вымотали, и добавила: «У меня была потребность исцелиться».
- В конце 2013 года Диас опубликовала «Книгу о теле», которая заняла 1-ю строчку в списке бестселлеров The New York Times. В ней актриса призналась, что не всегда заботилась о своем здоровье, но теперь уделяет ему намного больше внимания. В 2016 году Кэмерон выпустила «Книгу о долголетии». С тех пор она инвестирует в стартапы в области здравоохранения и биотехнологий.
- В 2014 году близкая подруга Кэмерон Николь Ричи познакомила ее с музыкантом Бенджи Мэдденом. Через 10 месяцев они поженились. В 2019 году с помощью суррогатного материнства у пары родилась дочь.
- В недавнем интервью Гвинет Пэлтроу Диас призналась, что бросила кинематограф, когда поняла, что у нее совсем не останется времени на личную жизнь. А завершив карьеру, она обрела душевное спокойствие, потому что начала заботиться о себе. Актриса добавила: «Это очень тяжело — быть все время на публике и выставлять себя на всеобщее обозрение. На знаменитостей постоянно направлен огромный поток энергии, и из-за этого начинаешь испытывать прессинг».
- Кэмерон считает всех актеров слегка инфантильными, ведь на съемочной площадке им ничего не позволяют делать самостоятельно, даже нести свою сумку. Из-за этого их жизнь становится во многом ограниченной. Актриса говорила: «Люди, которых вы не знаете, все время пытаются сделать что-то за вас. Из-за этого я всегда чувствовала себя не в своей тарелке и постоянно находилась вне зоны комфорта. Мне снова нужно было стать самодостаточной. Я должна была доказать себе, что смогу позаботиться о себе, смогу быть взрослой и справляться с жизненными трудностями, а также нести ответственность за себя и жить так, как я хочу, а не так, как это должно быть по мнению других людей».
- Ранее Диас уделяла много внимания своему внешнему виду. Теперь же она говорит: «Последнее, о чем я сейчас думаю каждый день, — это то, как я выгляжу. Я вообще ничего не делаю. Могу даже не умываться».
- Кэмерон является противницей ботокса и пластической хирургии и прибегала к услугам медиков из этой области исключительно по показаниям врачей. Актриса 4 раза ломала нос: 3 раза, когда занималась серфингом, а потом еще врезалась в стеклянную дверь. Пришлось обратиться за помощью к пластическому хирургу. Также Диас вот уже порядка 20 лет не пользуется дезодорантами и антиперспирантами.
- На вопрос Гвинет Пэлтроу, чему Кэмерон хотела бы научить дочь, та ответила: «Хочу, чтобы она была свободна от объективизации. Вот, например, сейчас ей говорят: „Какая ты хорошенькая! Какая ты миленькая!“ Да, она пока ребенок, но я не хочу, чтобы в будущем она ассоциировала себя с этими прилагательными. И очень хочу помочь ей разобраться с тем, кто же она есть на самом деле».
- Кэмерон абсолютно довольна своей внешностью. Она говорит, что ни за что не ляжет на стол хирурга для того, чтобы, например, вставить грудные импланты. И выразила полную уверенность в том, что многие девушки в Лос-Анджелесе делают это, чтобы угодить другим людям. Еще Диас без ума от своих мимических морщинок: «Ведь это значит, что я всю жизнь улыбаюсь».
Какой у вас любимый фильм с участием Кэмерон Диас?
Фото на превью Annie / Marcy Media and co-producers
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