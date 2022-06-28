15+ фактов о Кэмерон Диас, которая покинула Голливуд и ни капли об этом не жалеет

Кэмерон Диас завершила карьеру по собственному желанию, что довольно редкое явление для Голливуда. Около 10 лет назад на экраны вышел фильм «Энни», в котором она, по мнению кинокритиков, переиграла до истерии. После этого актриса ушла из кино. Хотя, исполнив свою первую роль в ленте «Маска», она завоевала любовь миллионов.