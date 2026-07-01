12 историй о соседях по даче, с которыми и варенье вкуснее, и вечера теплее
Хорошие соседи на даче — это половина успеха всего летнего отдыха. С ними и проблемы решаются быстрее, и любые курьезы превращаются в семейные анекдоты. Встретишь таких у калитки — и словно теплое солнышко выглянуло сквозь тучи!
- Купила себе дачку, исполнила давнишнюю мечту, копошусь в огороде в свое удовольствие. И тут замечаю, что сосед через забор все смотрит на мой участок в бинокль. Ну, думаю, «повезло» с соседями, уже готовлюсь идти разбираться, но тут он сам приходит с охапкой колотых березовых дров и инструментами. Рассказал, что увидел, что у печки моей прогорела труба и дым идет обратно в дом, а я, городская одиночка, ничего не поняла. За час он все починил, навел порядок и скромно сказал: «Печь у вас отличная, просто уход нужен. Разжигайте, а я к вам вечером на чай зайду». Вот и познакомились!
«Супруга варила варенье и добавила в него немного агар-агара для желирования. Когда остыло — все варенье осталось наверху. Теперь это варенье у нас в семье называется „Викторио-левиоса“»
- Сосед по даче, мужик под 50 лет, рост под 2 метра, вес уверенно за 110. При всей своей брутальной харизме имеет прозвище у соседей " Русалочка". Всегда было любопытно, при чем здесь этот сказочный персонаж. В жизни мировой мужик, отзывчивый, добродушный, с юмором. Как-то зашел " Русалочка" к нам на огонек, шашлыки жарили, ну и спросил я происхождение данного прозвища.
Отвечает:
— Давно это было, лет 10 назад. Я жене землю вскопал под грядки, она попросила пройтись по вскопанной земле, грядки наметить. Иду я, ногами семеню по гусиному, а с соседней дачи девочка кричит: " Мама, смотри как дядя смешно ходит, как Русалочка, когда у нее ноги появились!" Все, с тех пор я Русалочка, а я даже плавать не умею.
«Моя тетя просто сделала пугало»
- Сосед по даче хозяйственный дядька: 2-3 машины, мотоциклы и большой гараж, в котором он часто возится. А все это добро охраняют 2 большие собаки. Мы совсем недавно там обосновались, только здоровались друг с другом. Недавно жена постирала кроссовки сына и оставила их сушиться на крыльце. А наутро одной кроссовки недосчиталась. Предположила, что утащить могла одна из соседских собак, которые периодически заглядывают к нам на участок. Спросили у соседа, тот ответил, что никаких кроссовок у себя не видел. Я бы и не вспомнил об этом случае, если бы не кроссовок с деньгами, который мы обнаружили на крыльце в прошлые выходные. Видимо, сосед обнаружил-таки у себя на участке порванный детский кроссовок и решил возместить нам его стоимость. А ведь мог благополучно избавиться от улики, и никто бы ему никогда ничего не предъявил. Сестра жены пошла возвращать деньги, но он настоял на том, чтобы мы купили малышу от его имени новые кроссы. Желаю всем таких соседей.
- Мама на даче все тряслась над своими розами, редкий сорт, Принцесса Александра! И вот однажды нам всем пришлось уехать по делам на неделю, и как раз в это время долбанула жара под 40. Ну, думаем, пропали мамины красотки. Приезжаем и ахаем — у крыльца вместо роз растут два пляжных зонтика! Соседка где-то раздобыла и прикрыла мамины цветы! Еще и поливать ходила. Было неожиданно и очень приятно.
- Звонит сейчас сосед по участку и говорит: " Соберите у меня клубнику, а то пропадет ведь. А вы варенье сварите и так поедите." Мужику лет 55, остался без жены, да и дети уже выросли. Живет один и по привычке сажает немаленький огород. И клубника у него шикарная, и малина, и виноград каждый год просто загляденье. А вот девать некуда. Дети редко приезжают, что-то с собой увозят. Да только каждый день на грядках что-то созревает. И вот уже несколько лет этот сосед просто выставляет на улицу маленький столик, а на нем все по сезону: то ягода спелая, то картошка молодая, то помидоры ароматные. А рядом листок с надписью «Это бесплатно». И пакетики чистые приготовлены.
«Посадили на участке в Подмосковье лет 5 назад абрикосовое дерево. Этой весной оно цвело так обильно первый раз»
«Очень надеялись, что хотя бы пару абрикосинок нам удастся попробовать. И никак не ожидали, что из почти половины цветочков завяжутся плоды».
«Почти все абрикосы созрели и очень вкусные».
Интересно, что это за сорт. Я привыкла, что абрикосы интенсивного жёлтого цвета с розоватым бочком, а эти зеленоватые.
- У соседа по даче есть собака. Помесь овчарки и двортерьера. Крупный песик, скажем так. Повадился он соседских куренят таскать. Соседи высказали соседу претензии, а тот сказал (дословно): «Я с ним поговорю!» Вечером все наблюдали картину: сосед, сидя на корточках, громко выговаривал псу, какой тот нехороший и что он о нем думает. Долго выговаривал. Все соседи подумали, что дядя поехал шифером. Пес сидел и молчаливо слушал (не привязанный). Однако, после этого ни одного цыпленка не пропало...
- У тестя дача есть, но без баньки. Пару лет уговаривал его построить и вот дожал: решено было ставить большую баньку на нашу огромную семью (18 человек родни). Чтобы не изобретать велосипед в виде плана постройки, надумали пройтись по соседским баням, глянуть, какие косяки бывают, что хорошо, что плохо. Кину клич в чат, мол, так и так, хотим посетить ваши бани с таким-то целями. Ради такого дела я выбил отпуск и уехал на 2 недели к тестю на дачу. Что могу сказать, соседи у него лучшие. «Глянуть баньку» по-соседски — значит ее посетить, со всеми вытекающими. Нас хватило на 6 дней и 6 бань — это четверть от тех, кто нас к себе звал. Перед остальными пришлось извиняться, мол, уже не выдерживаем. Два дня потом в себя приходили. Тяжелый вышел отпуск.
«Лет 30 назад. Мой дедушка хвастается урожаем со своего участка. Он был замечательным огородником и многому научил нас с сестрой»
- Шел недавно на дачу в наиприскорбнейшем настроении. Путь пролегал мимо массива новых коттеджей, а там местная детвора «пионерского возраста» постоянно тусуется на небольшом лужке. Иду себе мимо, целиком в безрадостных мыслях, как вдруг какая-то девочка отделяется от компании, подбегает ко мне:
— Здравствуйте, а это вам, — и протягивает несколько веточек лаванды. — Хорошего дня!
И возвращается к своим. Успеваю только поблагодарить и пожелать ответного «хорошего дня», не сразу поняв даже, что это было.
- Приехали на дачу в мае, открываем — а у нас в теплице уже что-то растет. Рассада, ровными рядами, штук сорок горшочков. Записка: «Это помидоры, Бычье сердце, высаживать после 15-го, не раньше. Поливать через день. Нюра». Нюру мы не знаем. Спросили соседей — говорят, это через три участка бабушка, она каждый год новым дачникам рассаду подкидывает, пока сами не научатся. Помидоры, кстати, выросли здоровущие.
«А я тут собрал жимолость. Хочу лайков»
- У меня на даче есть сосед — мужчина 78 лет. Я его никогда не видела унылым, всегда с улыбкой. Он для каждого найдет доброе слово, настроение поднимет. Умудряется два огорода посадить и обрабатывать. Ходит за грибами и ягодами, чтобы «Машеньку свою порадовать». Еще и внучке помогает деньгами на учебу. Я его обожаю! Верю, что мы отметим его 100 лет.
- Нашей соседке Тамаре Ивановне 80 лет. Каждое утро в шесть она уже на огороде, каждый вечер что-то консервирует. Я как-то пожаловалась ей, что не знаю, что делать с кабачками — их уродилось немерено, девать некуда. Она говорит — несите все. Ну я и принесла ведро. А через три дня она принесла мне икру кабачковую (три банки), кабачки маринованные (две банки) и варенье. Я говорю, мол, Тамара Ивановна, это же варенье, из кабачков разве варенье делают? А она отвечает: «Катенька, оно с лимоном. Попробуйте, потом скажете». Я попробовала и знаете что? Теперь я хочу каждый год побольше кабачков садить.
Если добавить достаточно сахара, то варенье можно и с козьих шариков сделать. Делают же его из шишек, розы, одуванчиков... 🤷♂️
«Жена любит собирать лесную землянику, а у меня не хватает терпения. В этом году был большой урожай на полях»
- Вчера соседи жарили шашлыки. А мы с мужем у себя во дворе на лавочке сидим, погода хорошая, любуемся весенним садом. У соседей пацан 7 лет. Вдруг слышим: «Ой, упал!» Отец его: «Ну Соне отдай». Соня — это собака наша. Пацан зовет ее: «Соня! Соня!» Соня, туша 40 килограмм, несется через двор, уши по ветру шлеп-шлеп-шлеп, и за гараж, там они сидят. Через какое-то время: «Ой, опять упал! Соня! Соня!» Потом еще раз. Потом еще. Потом пацана ругать начали. А собаку вечером решили не кормить.
Шашлык очень вреден для собаки: жареное, соль, перец, лук. Если печень ляжет, спасти будет очень трудно.
И вот вам напоследок самый насущный вопрос этого лета: на квасе или на кефире?