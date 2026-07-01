12 историй о соседях по даче, с которыми и варенье вкуснее, и вечера теплее

Хорошие соседи на даче — это половина успеха всего летнего отдыха. С ними и проблемы решаются быстрее, и любые курьезы превращаются в семейные анекдоты. Встретишь таких у калитки — и словно теплое солнышко выглянуло сквозь тучи!

Купила себе дачку, исполнила давнишнюю мечту, копошусь в огороде в свое удовольствие. И тут замечаю, что сосед через забор все смотрит на мой участок в бинокль. Ну, думаю, «повезло» с соседями, уже готовлюсь идти разбираться, но тут он сам приходит с охапкой колотых березовых дров и инструментами. Рассказал, что увидел, что у печки моей прогорела труба и дым идет обратно в дом, а я, городская одиночка, ничего не поняла. За час он все починил, навел порядок и скромно сказал: «Печь у вас отличная, просто уход нужен. Разжигайте, а я к вам вечером на чай зайду». Вот и познакомились! ADME Влад Ива только что Так и стали они жить-поживать и добра наживать. Ответить

«Супруга варила варенье и добавила в него немного агар-агара для желирования. Когда остыло — все варенье осталось наверху. Теперь это варенье у нас в семье называется „Викторио-левиоса“»

Сосед по даче, мужик под 50 лет, рост под 2 метра, вес уверенно за 110. При всей своей брутальной харизме имеет прозвище у соседей " Русалочка". Всегда было любопытно, при чем здесь этот сказочный персонаж. В жизни мировой мужик, отзывчивый, добродушный, с юмором. Как-то зашел " Русалочка" к нам на огонек, шашлыки жарили, ну и спросил я происхождение данного прозвища.

Отвечает:

— Давно это было, лет 10 назад. Я жене землю вскопал под грядки, она попросила пройтись по вскопанной земле, грядки наметить. Иду я, ногами семеню по гусиному, а с соседней дачи девочка кричит: " Мама, смотри как дядя смешно ходит, как Русалочка, когда у нее ноги появились!" Все, с тех пор я Русалочка, а я даже плавать не умею. © Unknown author / Pikabu

«Моя тетя просто сделала пугало»

Сосед по даче хозяйственный дядька: 2-3 машины, мотоциклы и большой гараж, в котором он часто возится. А все это добро охраняют 2 большие собаки. Мы совсем недавно там обосновались, только здоровались друг с другом. Недавно жена постирала кроссовки сына и оставила их сушиться на крыльце. А наутро одной кроссовки недосчиталась. Предположила, что утащить могла одна из соседских собак, которые периодически заглядывают к нам на участок. Спросили у соседа, тот ответил, что никаких кроссовок у себя не видел. Я бы и не вспомнил об этом случае, если бы не кроссовок с деньгами, который мы обнаружили на крыльце в прошлые выходные. Видимо, сосед обнаружил-таки у себя на участке порванный детский кроссовок и решил возместить нам его стоимость. А ведь мог благополучно избавиться от улики, и никто бы ему никогда ничего не предъявил. Сестра жены пошла возвращать деньги, но он настоял на том, чтобы мы купили малышу от его имени новые кроссы. Желаю всем таких соседей. © CosareFF / Pikabu

Мама на даче все тряслась над своими розами, редкий сорт, Принцесса Александра! И вот однажды нам всем пришлось уехать по делам на неделю, и как раз в это время долбанула жара под 40. Ну, думаем, пропали мамины красотки. Приезжаем и ахаем — у крыльца вместо роз растут два пляжных зонтика! Соседка где-то раздобыла и прикрыла мамины цветы! Еще и поливать ходила. Было неожиданно и очень приятно. ADME

Звонит сейчас сосед по участку и говорит: " Соберите у меня клубнику, а то пропадет ведь. А вы варенье сварите и так поедите." Мужику лет 55, остался без жены, да и дети уже выросли. Живет один и по привычке сажает немаленький огород. И клубника у него шикарная, и малина, и виноград каждый год просто загляденье. А вот девать некуда. Дети редко приезжают, что-то с собой увозят. Да только каждый день на грядках что-то созревает. И вот уже несколько лет этот сосед просто выставляет на улицу маленький столик, а на нем все по сезону: то ягода спелая, то картошка молодая, то помидоры ароматные. А рядом листок с надписью «Это бесплатно». И пакетики чистые приготовлены. © anahronizm / Pikabu Jelena только что Добрый и хороший человек! Ответить

«Посадили на участке в Подмосковье лет 5 назад абрикосовое дерево. Этой весной оно цвело так обильно первый раз»

«Очень надеялись, что хотя бы пару абрикосинок нам удастся попробовать. И никак не ожидали, что из почти половины цветочков завяжутся плоды».

«Почти все абрикосы созрели и очень вкусные».

У соседа по даче есть собака. Помесь овчарки и двортерьера. Крупный песик, скажем так. Повадился он соседских куренят таскать. Соседи высказали соседу претензии, а тот сказал (дословно): «Я с ним поговорю!» Вечером все наблюдали картину: сосед, сидя на корточках, громко выговаривал псу, какой тот нехороший и что он о нем думает. Долго выговаривал. Все соседи подумали, что дядя поехал шифером. Пес сидел и молчаливо слушал (не привязанный). Однако, после этого ни одного цыпленка не пропало... © PNKDL / Pikabu

У тестя дача есть, но без баньки. Пару лет уговаривал его построить и вот дожал: решено было ставить большую баньку на нашу огромную семью (18 человек родни). Чтобы не изобретать велосипед в виде плана постройки, надумали пройтись по соседским баням, глянуть, какие косяки бывают, что хорошо, что плохо. Кину клич в чат, мол, так и так, хотим посетить ваши бани с таким-то целями. Ради такого дела я выбил отпуск и уехал на 2 недели к тестю на дачу. Что могу сказать, соседи у него лучшие. «Глянуть баньку» по-соседски — значит ее посетить, со всеми вытекающими. Нас хватило на 6 дней и 6 бань — это четверть от тех, кто нас к себе звал. Перед остальными пришлось извиняться, мол, уже не выдерживаем. Два дня потом в себя приходили. Тяжелый вышел отпуск. © user5303501 / Pikabu

«Лет 30 назад. Мой дедушка хвастается урожаем со своего участка. Он был замечательным огородником и многому научил нас с сестрой»

Шел недавно на дачу в наиприскорбнейшем настроении. Путь пролегал мимо массива новых коттеджей, а там местная детвора «пионерского возраста» постоянно тусуется на небольшом лужке. Иду себе мимо, целиком в безрадостных мыслях, как вдруг какая-то девочка отделяется от компании, подбегает ко мне:

— Здравствуйте, а это вам, — и протягивает несколько веточек лаванды. — Хорошего дня!

И возвращается к своим. Успеваю только поблагодарить и пожелать ответного «хорошего дня», не сразу поняв даже, что это было. Химик-лирик-циник / Dzen

Приехали на дачу в мае, открываем — а у нас в теплице уже что-то растет. Рассада, ровными рядами, штук сорок горшочков. Записка: «Это помидоры, Бычье сердце, высаживать после 15-го, не раньше. Поливать через день. Нюра». Нюру мы не знаем. Спросили соседей — говорят, это через три участка бабушка, она каждый год новым дачникам рассаду подкидывает, пока сами не научатся. Помидоры, кстати, выросли здоровущие. ADME Jelena только что "Бычье сердце" очень вкусный сорт томатов. Ответить

«А я тут собрал жимолость. Хочу лайков»

У меня на даче есть сосед — мужчина 78 лет. Я его никогда не видела унылым, всегда с улыбкой. Он для каждого найдет доброе слово, настроение поднимет. Умудряется два огорода посадить и обрабатывать. Ходит за грибами и ягодами, чтобы «Машеньку свою порадовать». Еще и внучке помогает деньгами на учебу. Я его обожаю! Верю, что мы отметим его 100 лет. © Подслушано / Ideer

Нашей соседке Тамаре Ивановне 80 лет. Каждое утро в шесть она уже на огороде, каждый вечер что-то консервирует. Я как-то пожаловалась ей, что не знаю, что делать с кабачками — их уродилось немерено, девать некуда. Она говорит — несите все. Ну я и принесла ведро. А через три дня она принесла мне икру кабачковую (три банки), кабачки маринованные (две банки) и варенье. Я говорю, мол, Тамара Ивановна, это же варенье, из кабачков разве варенье делают? А она отвечает: «Катенька, оно с лимоном. Попробуйте, потом скажете». Я попробовала и знаете что? Теперь я хочу каждый год побольше кабачков садить. ADME Эхо Ночи только что Если добавить достаточно сахара, то варенье можно и с козьих шариков сделать. Делают же его из шишек, розы, одуванчиков... 🤷‍♂️ Ответить

«Жена любит собирать лесную землянику, а у меня не хватает терпения. В этом году был большой урожай на полях»

Вчера соседи жарили шашлыки. А мы с мужем у себя во дворе на лавочке сидим, погода хорошая, любуемся весенним садом. У соседей пацан 7 лет. Вдруг слышим: «Ой, упал!» Отец его: «Ну Соне отдай». Соня — это собака наша. Пацан зовет ее: «Соня! Соня!» Соня, туша 40 килограмм, несется через двор, уши по ветру шлеп-шлеп-шлеп, и за гараж, там они сидят. Через какое-то время: «Ой, опять упал! Соня! Соня!» Потом еще раз. Потом еще. Потом пацана ругать начали. А собаку вечером решили не кормить. © Rliethnam / Pikabu Влад Ива только что Шашлык очень вреден для собаки: жареное, соль, перец, лук. Если печень ляжет, спасти будет очень трудно. Ответить