15+ кадров из фильмов и сериалов, которые оказались настолько крутыми, что мгновенно стали мемами

Разнообразные мемы стали неотъемлемой частью нашей жизни, и их источником может стать все что угодно. Очень часто «поставщиками» мемов становятся кадры из популярных фильмов и сериалов. Все-таки приятно, когда любимые ленты радуют не только захватывающим сюжетом и блестящей актерской игрой, но и сценами, которые прочно закрепляются в интернет-культуре.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в том, какие популярные фильмы и сериалы подарили нам незабываемые мемы, которые мы встречаем в сети чуть ли не каждый день.

Игра в кальмара

Хит прошлой осени не только подарил зрителям почву для размышлений о ценности человеческой жизни, но и порадовал множеством мемов. Одним из главных героев смешных картинок стал отчаявшийся, а потом внезапно бодрый дедушка с номером 001. Обычно кадры с ним используют для того, чтобы противопоставить что-то. Например: «Я весь день» и «Я в 2 часа ночи»; «Я, когда нужно зарабатывать» и «Я, когда нужно тратить деньги». Еще одним источником мемов стало испытание «Сахарные соты», где участникам нужно было аккуратно вырезать карамельную фигурку, не сломав ее. Популярным шаблоном стала картинка с конфетой в форме зонта. В игре она была самой сложной, поэтому данное изображение стало символом чего-то опасного и трудновыполнимого. Например:

Препод: «Не переживайте, экзамен будет несложный».

Тем временем экзамен:

Вообще сахарные соты стали невероятно популярны среди фанатов сериала, и в интернете даже появились рецепты того, как приготовить эти сладости в домашних условиях.

Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов

В этом фильме остряки обратили внимание на сцену совместного пикника Энакина и Падме. В оригинале Энакин сообщает о своих планах изменить мир, но они оказываются не такими радужными, как думала Падме. Этот мем отражает скрытые мотивы разных людей, а также напрасную надежду. Например: «Если я сдвину таблицу в Word, у меня же не сломается весь документ? Не сломается же, правда?» Или: «Я на экзамене. Мой мозг: „Мы же готовились, верно? Ну верно же?“»

Игра престолов

Мимика Эмилии Кларк в «Игре престолов» заслуживает отдельного разбора. Так, в одном из эпизодов она скорчила такое лицо, что моментально стала героиней мемов. Этот кадр с ней используют, чтобы кого-то передразнить. Для большего эффекта фразу оппонента нужно сопроводить издевательским «сюсюкающим» текстом.

Мстители

В этом супергеройском фильме Роберт Дауни — младший в образе Тони Старка так выразительно закатил глаза, что тут же стал героем мемов всех мастей. Как правило, эту картинку отправляют собеседнику в тех случаях, когда нужно красноречиво выразить свое раздражение или недовольство. Часто к ней добавляют надписи, конкретизирующие ситуацию, которая вызывает такие эмоции. Например: «То чувство, когда стройный человек говорит, что он толстый».

Укрощение строптивого

Кадр с Адриано Челентано, который пьет кофе и презрительно смотрит на собеседника, как правило, используется, чтобы продемонстрировать сарказм: «„Ты тоже очень ждешь 14 февраля?“ — „Ага, дождаться не могу!“» Или: «Да у меня мыло хозяйственнее тебя!»

Остров проклятых

Вымученное выражение лица Ди Каприо из фильма Мартина Скорсезе позволило пользователям сети составить бесконечное количество мемов. В оригинале эта сцена подразумевала диалог Ди Каприо с Марком Руффало, в котором последний задает какой-то неудобный вопрос, а ответом становится вот такая гримаса. Как правило, мемы с использованием этого кадра затрагивают темы, которые могут не на шутку расстроить собеседника. Из классики: «Как ты провел лето?», «Как экзамен?».

Пятьдесят оттенков серого

В фильме скромная девушка знакомится с миллионером и узнает о его тайных увлечениях. Так вот, реакция героини на его признание о своеобразных вкусах и стала поводом для мемов. Поэтому если кто-то откроется вам, что любит есть селедку и запивать молоком или носить сланцы с носками, то можете смело отправлять ему эту картинку.

Вилли Вонка и шоколадная фабрика

Актер Джин Уайлдер, сыгравший Вилли Вонку в фильме 1971 года, сумел так сыграть лицом, что стал героем мемов спустя много лет после выхода ленты. Он как бы говорит всевозможным обманщикам: «Ну давай, расскажи мне». Обычно этой картинкой пользуются тогда, когда пытаются намекнуть собеседнику о недоверии, но в то же время заинтересованы в том, чтобы его выслушать. Например: «Ну давай, расскажи мне, как ты будешь заниматься спортом каждый день». Или: «Говоришь, отключали электричество и поэтому ты не выполнил работу?»

Железный Человек — 2

Здесь все понятно без слов. Успешный Тони Старк в исполнении Дауни-младшего в одной картинке способен описать чувство эйфории от победы в любом деле. Так что если вам нужно показать крутость в любой ситуации, то этот мем подходит как нельзя лучше. Правда, иногда он приобретает ироничное значение: когда достижение довольно незначительное, но человек ведет себя так, словно свернул горы. Например, просто нашел второй носок.

Властелин колец: Братство Кольца

Многие наверняка помнят знаковую сцену, в которой волшебник Гэндальф спасает товарищей от демонического существа и обрушивает мост, громко провозглашая: «Ты не пройдешь!» Этот крик превратился в мем, который вместе с картинкой способен остановить все что угодно.

Грязь

Герой Джеймса Макэвоя впадает в истерику в кабинке туалета, и на его лице читается немой вопрос: «Что здесь вообще происходит?» Эта картинка тут же стала вирусной, поскольку ей отлично можно проиллюстрировать состояние глубокого шока и недоумения.

Властелин колец: Братство Кольца

В фильме герой Шона Бина выразительно говорит: «Нельзя просто так взять и войти в Мордор». Остроумные люди сократили эту фразу до более короткого: «Нельзя просто так взять и...». А дальше уже можно подставить любые слова, например: «Нельзя просто так взять и уйти от бабушки, не покушав».

Человек-паук

«Знаете, я и сам своего рода ученый» — фраза, которую при встрече с главным героем произносит персонаж Уиллема Дефо. Сегодня кадр с репликой используется, как правило, для ироничного комментария к довольно сомнительным достижениям — как своим, так и чужим.

Криминальное чтиво

По сюжету фильма персонаж Джона Траволты приходит в дом героини Умы Турман, чтобы отвезти ее поужинать. При этом девушка решила пошутить и, спрятавшись, стала разговаривать с Траволтой с помощью микрофона и колонок. Герой не понимает, где же его собеседница, и поэтому недоуменно смотрит по сторонам. Вскоре кадр стал популярным мемом, который идеально подходит для ситуаций, когда человек растерян и не знает, что делать.

Звездный путь

В этом культовом фильме герой Патрика Стюарта просто приложил руку к лицу, а в итоге стал главным героем многочисленных мемов о чужой глупости. Лучшая иллюстрация слова «фейспалм».

Ванда/Вижн

В январе 2021 года на экраны вышел сериал по комиксам Marvel «Ванда/Вижн». Актриса Кэтрин Хан сыграла в нем забавную и немного надоедливую соседку главных героев, которая на самом деле оказалась могущественной и древней ведьмой. Кадр с ее выразительным подмигиванием превратился в один из популярнейших киномемов последнего времени, который означает явный подвох и намек на двусмысленность ситуации.