15 актеров и актрис, чьи новые роли даже искушенного зрителя сразят наповал

В 2023 году киношники потрудились на славу: они сняли немало крутых фильмов, часть которых еще только ждет своей премьеры. В свежих проектах отметились наши любимые актеры и актрисы, причем многие из них примерили непривычный для себя образ. О них и пойдет речь в статье.

Эмма Стоун

, © Poor Things / Element Pictures and co-producers Invision / Invision / East News

Мы уже ждем не дождемся, чтобы увидеть Эмму Стоун в новом амплуа. В фильме «Бедные-несчастные» она сыграла рано почившую молодую женщину, которую эксцентричный ученый вернул к жизни. Ничего не напоминает? Например, историю о Франкенштейне? А ведь режиссер вдохновлялся одной из экранизаций романа Мэри Шелли. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в 2023 году, и вот что сказали счастливчики, которые успели первыми ознакомиться с лентой: Блестящая актерская игра, особенно Эммы Стоун (думаю, «Оскар» у нее в кармане)! Фантастические декорации и костюмы. И я еще молчу про сюжет, операторскую работу и монтаж. © heywhatsupman / IMDb

Хью Грант

, © Wonka / Heyday Films and co-producers Jordan Strauss / Invision / East News

Уже всем известно, что Тимоти Шаламе сыграл Вилли Вонку в кинокартине «Вонка». Но вы только посмотрите, кто предстанет в образе умпа-лумпы — жителя вымышленной страны Умпландии. Хью Грант собственной персоной! Создатели фильма уже обнародовали новый трейлер, в котором персонаж поет песню и пререкается с будущим шоколатье. А премьера ленты состоится в декабре 2023 года.

Эмили Блант

, © Pain Hustlers / Grey Matter Productions and co-producers Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Героиня Эмили Блант попытается улучшить материальное положение, присоединившись к фармацевтическому стартапу, но окажется в центре преступного заговора. Речь идет о фильме «Продавцы боли», премьера которого уже состоялась на кинофестивале в Торонто. Массовый зритель сможет ознакомиться с историей на стриминговых сервисах в конце октября 2023 года. Нам уже не терпится полюбоваться стильной Блант в антураже криминальной драмы.

Оуэн Уилсон

, © Paint / Balcony 9 Productions and co-producers Abd Rabbo Ammar / ABACA / Abaca / East News

Оуэн Уилсон нередко блистает в комедиях, но в таком амплуа мы его точно еще не видели. В кинокартине «Живопись» он сыграл знатока искусства и телеведущего Карла Наргла, чьей карьере угрожает появление на горизонте более молодой конкурентки. К слову, образ Карла вдохновлен Бобом Россом — популярным американским художником. Картина получила противоречивые отзывы критиков и зрителей. Но, пожалуй, с одной рецензией мы согласны на все сто: Оуэн Уилсон великолепен в этой роли! © eskimosound / IMDb

Алисия Викандер

, © Firebrand / Brouhaha Entertainment and co-producers Joel C Ryan / Invision / East News

Ох, как любят киношники рассказывать истории взаимоотношений Генриха VIII с его женами! Картина «Подстрекательница» как раз будет посвящена Екатерине Парр — последней супруге короля. А сыграла персонажа несравненная Алисия Викандер. Лента была показана на Каннском кинофестивале и уже получила номинацию на «Золотую пальмовую ветвь». Остальной мир ее увидит до конца 2023 года.

Аарон Тейлор-Джонсон

, © Kraven the Hunter / Columbia Pictures and co-producers Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS

Мы уже как-то говорили, что Аарон Тейлор-Джонсон — мастер перевоплощений. И вот он в очередной раз доказал, что не зря носит это звание. В кинофильме «Крэйвен-охотник» актер даже близко не будет похож на, например, романтичного Вронского, которого сыграл в 2012 году в экранизации романа «Анна Каренина». Перед нами предстанет брутальный Сергей Кравинофф — враг Человека-паука. Что ж, запасаемся терпением и ждем премьеры. Состоится она в августе 2024 года.

Сирша Ронан

, © Foe / Amazon Studios and co-producers Invision / Invision / East News

Не так уж и часто видишь Сиршу Ронан в фильмах научно-фантастического жанра. Новая картина «Недруг» относится как раз к таким. Ее сюжет повествует о семейной паре, в чьей жизни появляется незнакомец. И он намерен отправить мужа на космическую станцию, а жену оставить в компании робота. Увы, критики кино не пощадили. Но не все зрители с ними были солидарны: Настоятельно рекомендую всем, кто любит неспешную научную фантастику, заставляющую пошевелить мозгами и оставляющую послевкусие. © egofeed / IMDb

Ким Кэтролл

, © About My Father / Lions Gate Films and co-producers Evan Agostini / Invision / East News

Ким Кэтролл недавно сыграла в комедии «Уик-энд с батей». Этот фильм повествует об итальянском парне, который намерен жениться на американке. Однако прежде чем это случится, он должен познакомить свое семейство с родней невесты. Найти общий язык им будет непросто. Как несложно догадаться, Ким изображает одну из родственниц. И зрителям ее игра понравилась: Старшие актеры играют великолепно. Актриса из «Секса в большом в городе» внесла свой вклад. Если хотите расслабиться, включайте это кино — не пожалеете. © elad-18885 / IMDb

Рассел Кроу

Рассел Кроу порадовал поклонников своей новой ролью в фильме ужасов «Экзорцист Ватикана». Он сыграл весьма эксцентричного священника, которому предстоит одолеть демона, атакующего жильцов старинного аббатства. Но потустороннее существо оказывается более могущественным, чем того ожидал экзорцист. Мы и не сомневались, что игра Кроу никого не разочарует: Рассел Кроу заставил меня поверить, что я действительно наблюдаю за итальянским священником. Превосходно! Я посмотрела фильм не единожды, и каждый раз он меня впечатлял. © specialgirl-1 / IMDb

Джейми Дорнан

, © A Haunting in Venice / 20th Century Studios and co-producers Vianney Le Caer / Invision / East News

Если при упоминании имени этого актера в вашем воображении тут же возникает Кристиан Грей из ленты «50 оттенков серого», то просмотр уже вышедшей картины «Призраки в Венеции» подарит вам новую ассоциацию. В экранизации произведения Агаты Кристи Джейми сыграл не менее яркого персонажа: он изобразил врача, страдающего от психологической травмы. И надо сказать, многие зрители остались под впечатлением от его игры.

Фиби Дайневор

, © Fair Play / MRC Film and co-producers LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

Молодая звезда сериала «Бриджертоны» решила продемонстрировать новые грани своего таланта, появившись в психологическом триллере «Честная игра». Она сыграла офисную работницу, которая крутит роман со своим коллегой. Но романтике приходит конец, когда один из них получает повышение. Критики рукоплескали этой картине, зрители в стороне тоже не остались: Актеры первого плана проделали потрясающую работу, особенно Фиби Дайневор. Ее мимика просто рассказывала все. © namikc / IMDb

Джейкоб Элорди

, © Priscilla / American Zoetrope and co-producers Invision / Invision / East News

Джейкоб Элорди, прославившийся благодаря ромкомам и молодежным сериалам, решил взяться за сложную драматическую роль. В байопике «Присцилла» он сыграл самого Элвиса Пресли. И судя по положительным отзывам критиков, актер преуспел. Картина была представлена на Венецианском кинофестивале, но зрителям по всему миру придется запастись терпением: в разных странах ленту покажут не единовременно. Но до февраля 2024 года все желающие ее увидят.

Остин Батлер

, © The Bikeriders / 20th Century Studios and co-producers Evan Agostini / Invision / East News

Перед нами еще один исполнитель роли Элвиса Пресли, но уже в новом образе. (Кстати, о том, как Остин Батлер перевоплощался в короля рок-н-ролла, можно почитать здесь.) В свежем же фильме «Байкеры» артист сыграл, как несложно догадаться, брутального водителя мотоцикла. Фильм уже посмотрели гости кинофестиваля в Теллурайде (Колорадо, США), а мировая премьера запланирована на декабрь 2023 года. Критики уже щедро похвалили создателей киноленты и отметили блестящую игру актеров.

Энн Хэтэуэй

, © Movie Coverage / YouTube Celebrity Monitor, PacificCoastN / EAST NEWS

В кинокартине «Иди ко мне, детка» Энн Хэтэуэй предстанет в образе жены музыканта, который столкнулся с творческим кризисом и вынужден искать вдохновения в связи с другой женщиной. К слову, мужа играет Питер Динклэйдж — звезда сериала «Игра престолов». Лента открывала Берлинский кинофестиваль, а в октябре 2023 года стала доступна к просмотру зрителям во всем мире. Многие из них остались в восторге: «Иди ко мне, детка» — это тот фильм, который нельзя пропускать ни за что. Лично я уже собираюсь пересмотреть. © chiefjournalist / IMDb

Генри Кавилл

Anthony Behar / Sipa USA / East News , Apple / Universal / Ferrari Press / East News

Не успели киношники опубликовать трейлер грядущего фильма «Аргайл», как в интернете поднялась шумиха. Пользователи сети иронизируют над новой прической Генри Кавилла. Мы считаем, это мастерство: шпионская комедия еще не вышла, а Генри уже всех развеселил. Но если говорить серьезно, то актеру грех не примерить непривычный образ, если есть такая возможность. С удовольствием полюбуемся Генри в новой картине. Только сделать мы это сможем не раньше февраля 2024 года — именно на это время запланирован выход ленты.

Что ж, осталось лишь запастись терпением и дождаться всех премьер. К слову, список обязательных к просмотру новых лент у нас велик. В него также входит новая киноадаптация романа «Мастер и Маргарита». Чтобы скрасить ожидание, здесь мы решили сравнить героев разных экранизаций этого произведения и подискутировать, кто из актеров лучше вписывается в книжный образ.