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15 пар знаменитостей, которых по ошибке можно принять за близких родственников

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На мировых актрис и певиц хотят быть похожими не только обычные фанаты, но и начинающие звезды из разных стран мира. Когда одни делают прическу, как у любимой знаменитости, подбирают такой же макияж, одежду, чтобы выглядеть как голливудские дивы, другие могут просто не подозревать, что в далеких уголках планеты живут артисты кино и эстрады, которых можно случайно принять за совершенно других людей.

1. Дана Айви и Сигурни Уивер

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, ISABEL INFANTES / AFP / East News

2. Нилам Фарук и Светлана Светикова

agefotostock / East News, East News

3. Юлия Пересильд и Александра Бортич

Tsvetkova Ekaterina / East News, East News

4. Джеремайя Фрейтс и Вуди Харрельсон

Richard Shotwell / Invision / AP / East News, JP PARIENTE / JM HAEDRICH / SIPA / SIPA / East News

5. Барбора Бобулова и Джули Боуэн

AP / East News, Invision / East News

6. Дэниэл Косгроув и Каспер Ван Дин

20thCentFox / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, EAST NEWS

7. Джинджер Роджерс и Валентина Толкунова

EAST NEWS, East News

8. Джек Куэйд и Мишел Тело

Evan Agostini / Invision / AP / East News

9. Сара Сампайо и Анна Чиповская

Invision / Invision / East News, East News

10. Кэтрин Хайгл и Джессика Симпсон

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

11. Эльза Хоск и Анастасия Волочкова

Vianney Le Caer / Invision / East News, East News

12. Линда Евангелиста и Лада Дэнс

EAST NEWS, East News

13. Клэр Форлани и Кейт Бланшетт

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, TOLGA AKMEN / AFP / East News

14. Элизабет Макговерн и Юлия Снигирь

Invision / Invision / East News, LAURENT VU / SIPA / SIPA / Sipa Press / East News

15. Принцесса Мария Лаура и Денис Дорохов

Polet Olivier / ABACA / Abaca / East News

Кто в этих парах больше всего похож друг на друга?

Фото на превью Invision / Invision / East News, East News
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AdMe/Кино/15 пар знаменитостей, которых по ошибке можно принять за близких родственников
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