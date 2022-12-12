15 пар знаменитостей, которых по ошибке можно принять за близких родственников

На мировых актрис и певиц хотят быть похожими не только обычные фанаты, но и начинающие звезды из разных стран мира. Когда одни делают прическу, как у любимой знаменитости, подбирают такой же макияж, одежду, чтобы выглядеть как голливудские дивы, другие могут просто не подозревать, что в далеких уголках планеты живут артисты кино и эстрады, которых можно случайно принять за совершенно других людей.