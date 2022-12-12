15 пар знаменитостей, которых по ошибке можно принять за близких родственников
На мировых актрис и певиц хотят быть похожими не только обычные фанаты, но и начинающие звезды из разных стран мира. Когда одни делают прическу, как у любимой знаменитости, подбирают такой же макияж, одежду, чтобы выглядеть как голливудские дивы, другие могут просто не подозревать, что в далеких уголках планеты живут артисты кино и эстрады, которых можно случайно принять за совершенно других людей.
1. Дана Айви и Сигурни Уивер
2. Нилам Фарук и Светлана Светикова
3. Юлия Пересильд и Александра Бортич
4. Джеремайя Фрейтс и Вуди Харрельсон
5. Барбора Бобулова и Джули Боуэн
6. Дэниэл Косгроув и Каспер Ван Дин
7. Джинджер Роджерс и Валентина Толкунова
8. Джек Куэйд и Мишел Тело
9. Сара Сампайо и Анна Чиповская
10. Кэтрин Хайгл и Джессика Симпсон
11. Эльза Хоск и Анастасия Волочкова
12. Линда Евангелиста и Лада Дэнс
13. Клэр Форлани и Кейт Бланшетт
14. Элизабет Макговерн и Юлия Снигирь
15. Принцесса Мария Лаура и Денис Дорохов
Кто в этих парах больше всего похож друг на друга?
Фото на превью Invision / Invision / East News, East News
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