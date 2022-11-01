17 звезд сериала «Дом Дракона», которые уже успели засветиться в культовых фильмах и сериалах. А мы и не заметили

Приквел нашумевшего сериала «Игра престолов», повествующий о сражении наследников трона за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен, порадовал нас новым актерским составом. Причем в «Доме Дракона» снялись актеры и актрисы, которых мы уже могли ранее видеть на экранах.