17 звезд сериала «Дом Дракона», которые уже успели засветиться в культовых фильмах и сериалах. А мы и не заметили
Приквел нашумевшего сериала «Игра престолов», повествующий о сражении наследников трона за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен, порадовал нас новым актерским составом. Причем в «Доме Дракона» снялись актеры и актрисы, которых мы уже могли ранее видеть на экранах.
Мэтт Смит
Дейемон Таргариен («Дом Дракона»). 11-й доктор («Доктор Кто»). Принц Филипп («Корона»).
Пэдди Консидайн
Визерис I Таргариен («Дом Дракона»). Отец Джон Хьюз («Острые козырьки»).
Майкл Картер
Джейехерис I Таргариен («Дом Дракона»). Биб Фортуна («Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»).
Шан Брук
Эймма Аррен («Дом Дракона»). Сестра Шерлока Эвр Холмс («Шерлок»).
Алана Рэмси
Линесса Хайтауэр («Дом Дракона»). Сара Линдсей («Корона»).
Оливия Кук
Алисента Хайтауэр («Дом Дракона»). Бекки Шарп («Ярмарка тщеславия»).
Фабьен Франкель
Кристон Коль («Дом Дракона»). Доминик («Змей»).
Соноя Мидзуно
Мисария («Дом Дракона»). Араминта Ли («Безумно богатые азиаты»).
Эмили Кэри
Юная Алисент Хайтауэр («Дом Дракона»). Диана в детстве («Чудо-женщина»).
Эмма Д’Арси
Рейенира Таргариен («Дом Дракона»). Хейзел («Мисс Плохое поведение»).
Грэм Мактавиш
Сир Гаррольд Вестерлинг («Дом Дракона»). Двалин («Хоббит: Нежданное путешествие»).
Джефферсон Холл
Джейсон Ланнистер / Тиланд Ланнистер («Дом Дракона»). Хью из Долины («Игра престолов»).
Билл Патерсон
Лорд Лиман Бисбери («Дом Дракона»). Нед Гоуэн («Чужестранка»).
Стив Туссэн
Корлис Веларион («Дом Дракона»). Сесо («Принц Персии: Пески времени»).
Ив Бест
Рейнис Таргариен («Дом Дракона»). Уоллис Симпсон («Король говорит!»).
Стеффан Родри
Хоберт Хайтауэр («Дом Дракона»). Редж Кэттермоул («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»).
Рис Иванс
Отто Хайтауэр («Дом Дракона»). Отец Полумны Лавгуд («Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1»).
Кто из актеров и актрис сериала запомнился вам больше всего? Какие их роли вы еще знаете?