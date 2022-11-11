19 актеров, которые на красных дорожках ярко блистают, а в жизни выглядят как Витька и Пашка из соседнего подъезда
Мы привыкли лицезреть знаменитых мужчин на красных дорожках при полном параде. Их тщательно продуманный стиль, костюмы с иголочки и безупречная укладка восхищают многих, однако мало кто видел, как эти звезды выглядят в повседневной жизни. Мы решили исправить эту оплошность и поняли, что эти парни горячи при любом раскладе.
1. Юэн Макгрегор
2. Мэттью Макконахи
3. Райан Гослинг
4. Райан Рейнольдс
5. Крис Хемсворт
6. Брэдли Купер
7. Джуд Лоу
8. Бен Аффлек
9. Хью Джекман
10. Брэд Питт
11. Джейк Джилленхол
12. Джеймс Франко
13. Мадс Миккельсен
14. Генри Кавилл
15. Том Харди
16. Колин Фаррелл
17. Николай Костер-Вальдау
18. Джейсон Момоа
19. Орландо Блум
Среди ваших знакомых есть мужчины, которые трепетно относятся к своей внешности? Что они делают для того, чтобы всегда быть на высоте?
Фото на превью Miguel Cordoba / SIPA / EAST NEWS, Anthony Goodrich / Juan Sharma / Bruja, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
AdMe/Кино/19 актеров, которые на красных дорожках ярко блистают, а в жизни выглядят как Витька и Пашка из соседнего подъезда
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