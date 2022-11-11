19 актеров, которые на красных дорожках ярко блистают, а в жизни выглядят как Витька и Пашка из соседнего подъезда

Мы привыкли лицезреть знаменитых мужчин на красных дорожках при полном параде. Их тщательно продуманный стиль, костюмы с иголочки и безупречная укладка восхищают многих, однако мало кто видел, как эти звезды выглядят в повседневной жизни. Мы решили исправить эту оплошность и поняли, что эти парни горячи при любом раскладе.