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19 актеров, которые на красных дорожках ярко блистают, а в жизни выглядят как Витька и Пашка из соседнего подъезда

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Мы привыкли лицезреть знаменитых мужчин на красных дорожках при полном параде. Их тщательно продуманный стиль, костюмы с иголочки и безупречная укладка восхищают многих, однако мало кто видел, как эти звезды выглядят в повседневной жизни. Мы решили исправить эту оплошность и поняли, что эти парни горячи при любом раскладе.

1. Юэн Макгрегор

Jon Furniss / Invision / AP / East News, PRI / The Grosby Group / EAST NEWS

2. Мэттью Макконахи

Invision / Invision / East News, Thibault Monnier / LCD, PacificCoastNews / EAST NEWS

3. Райан Гослинг

Invision / Associated Press / East News, CALA / Broadimage / EAST NEWS

4. Райан Рейнольдс

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

5. Крис Хемсворт

AFP / EAST NEWS, CALA / Broadimage / EAST NEWS

6. Брэдли Купер

DDNY / Broadimage / Broad Image / East News, RF / Coleman-Rayner / EAST NEWS

7. Джуд Лоу

Miguel Cordoba / SIPA / EAST NEWS, Anthony Goodrich / Juan Sharma / Bruja, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

8. Бен Аффлек

MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News, KELA / Broadimage / Broad Image / East News

9. Хью Джекман

Joel Ryan / Invision / AP / East News, ABACA / EAST NEWS

10. Брэд Питт

Invision / Invision / East News, John Misa / MediaPunch / EAST NEWS

11. Джейк Джилленхол

Invision / Invision / East News, Bauergriffin.com / East News

12. Джеймс Франко

AFP / EAST NEWS, bauergriffinonline.com / East News

13. Мадс Миккельсен

Phil Loftus / Capital Pictures / EAST NEWS, Michal WARGIN / East News

14. Генри Кавилл

AFP / EAST NEWS, Juan Sharma, PacificCoastNews.co / EAST NEWS

15. Том Харди

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News, ABACA / EAST NEWS

16. Колин Фаррелл

VALERIE MACON / AFP / East News, Sam Sharma, PacificCoastNews / EAST NEWS

17. Николай Костер-Вальдау

RONNY HARTMANN / AFP / East News, Coleman Rayner / East News

18. Джейсон Момоа

AFP / EAST NEWS, starzfly / Bauergriffin.com / East News

19. Орландо Блум

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, GOLA / Broadimage / EAST NEWS

Среди ваших знакомых есть мужчины, которые трепетно относятся к своей внешности? Что они делают для того, чтобы всегда быть на высоте?

Фото на превью Miguel Cordoba / SIPA / EAST NEWS, Anthony Goodrich / Juan Sharma / Bruja, PacificCoastNews.com / EAST NEWS
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AdMe/Кино/19 актеров, которые на красных дорожках ярко блистают, а в жизни выглядят как Витька и Пашка из соседнего подъезда
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