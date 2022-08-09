20+ фактов о Бене Аффлеке — сыне учительницы, который стал отменным актером и режиссером, взявшим два «Оскара»
Еще с детства у Бена Аффлека были большие успехи на кинематографическом поприще. В более сознательном возрасте он снялся в нескольких проходных картинах, а также в фильмах, которые завоевали успех как у критиков, так и у зрителей. Довольно бурной можно назвать и его личную жизнь, ведь в свое время актер встречался с Гвинет Пэлтроу, был женат на Дженнифер Гарнер, а сейчас счастлив в браке с Дженнифер Лопес.
Мы в ADME решили проследить, как же складывалась личная жизнь и карьера голливудского красавчика, который, кстати, не только успешный актер, но и весьма серьезный режиссер.
- Мама будущего оскаровского лауреата Бена Аффлека была учительницей начальных классов, а папа — начинающим драматургом, который в свое время трудился в качестве автомеханика, электрика и уборщика. Но в основном отец сидел без работы и к тому же страдал от пагубной привычки. Когда Бену было 11 лет, его родители развелись и мальчик почувствовал настоящее облегчение.
- Уже к 7 годам Аффлек был фанатичным любителем книг, талантливым игроком в бейсбол и подающим надежды актером. Так, в 1979 году он снялся в фильме «Темный конец улицы», который стал для него дебютным. На съемочной площадке 7-летний актер влюбился в 19-летнюю девушку, которая играла его сестру. Позднее он стал звездой телепередачи «Путешествие Мими».
- Вместе с братом Кейси и матерью он ходил на спектакли, и вообще семья постоянно была окружена людьми из мира искусства. Еще в детстве Бен начал снимать домашние фильмы. Чуть позднее его преподаватель по актерскому мастерству охарактеризовал будущего актера как «очень умного и чрезвычайно любопытного ребенка». Затем мальчик начал сниматься в рекламных роликах. Мама откладывала его гонорары на учебу, надеясь, что он станет учителем, так как считала актерство легкомысленной профессией.
- Уже в 13–14 лет он мог общаться со взрослыми на равных. Так, Бен без ведома матери уговорил банковских служащих снять его накопления от гонораров, которые она откладывала ему на учебу в колледже. Он завел крепкую дружбу с Мэттом Деймоном, который тоже мечтал стать актером. У них даже был совместный банковский счет, куда они перечисляли деньги на билеты на поезда или самолеты, чтобы ездить на прослушивания.
- На протяжении всего детства Аффлек играл в кино на профессиональном уровне, но, как признавался актер, попал он в кинематограф «будто бы случайно». Учась в колледже, Бен также продолжал сниматься в фильмах, где его роли были «одна бредовее другой». В 1995 году получил первую главную роль в «Блеске славы».
- Какое-то время Аффлек испытывал материальные трудности и частенько ночевал на диване в доме Мэтта Деймона. Карьера Аффлека пошла в гору после выхода фильма «Лоботрясы» (1995), а его роль в ленте «Погоня за Эми» (1997) называют прорывной.
- Настоящая популярность пришла к нему после выхода фильма «Умница Уилл Хантинг» (1997). Сценарий к картине появился аж в 1992 году, его написал Мэтт Деймон для курса драматургии Гарвардского университета. Впоследствии 2 друга начали дорабатывать его вместе.
- Аффлек признавался, что толчком к созданию сценария стало то, что он и Мэтт не получали желаемых ролей, поэтому решили создать собственный фильм. Кстати, некоторые эпизоды были взяты из реальной жизни актеров. Например, главный герой фильма, так же как и отец Бена, работал уборщиком в престижном учебном заведении. В 25 лет Аффлек получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, став самым молодым человеком, получившим награду в этой номинации.
- Далее последовали съемки в «Армагеддоне». Перед тем как Бен приступил к работе в кадре, продюсер картины настоял на том, чтобы Аффлек похудел, загорел и подправил зубы, что актер и сделал. Кстати, это единственная лента, которую впоследствии посмотрели дети актера. Она же стала коммерчески успешной.
- В 1997 году у Аффлека начался роман с Гвинет Пэлтроу, который продлился до января 1999 года. Спустя несколько месяцев они возобновили отношения, однако снова расстались. Кстати, спустя много лет после разрыва актриса заявила, что они остаются хорошими друзьями, и в одном из интервью сказала, что Аффлек — самый умный человек младше 45 лет, которого она встречала.
- В 2003 году актер снялся в фильме «Сорвиголова», который получил нелестные отзывы критиков, да и сам Аффлек говорил, что это единственная лента в его фильмографии, о которой он пожалел. Но именно на съемочной площадке «Сорвиголовы» он сдружился с Дженнифер Гарнер, а в 2005 году они поженились.
- В этом браке у них появились на свет 3 детей. Спустя 12 лет супружества актеры оформили развод. В позднейшем Аффлек говорил, что этот разрыв — «самое большое разочарование в его жизни», и подчеркивал, что никогда не думал о том, что разведется.
- В конце 2001 года Бен познакомился с Дженнифер Лопес, с которой у них поначалу были исключительно дружеские отношения. В июле следующего года певица подала на развод со своим тогдашним супругом Крисом Джаддом и у пары и начался роман.
- Таблоиды тут же окрестили их союз Беннифер, а Лопес выпустила альбом «This Is Me... Then», полностью посвященный и вдохновленный ее возлюбленным. Позднее они обручились, а спустя 10 месяцев расторгли помолвку «из-за чрезмерного внимания СМИ». В начале 2004 года пара разорвала отношения, но на этом их история не закончилась.
- В 2007 году состоялся режиссерский дебют Бена Аффлека. Он выпустил фильм «Прощай, детка, прощай», который собрал положительные отзывы критиков, но был не таким известным, как его следующая картина «Город воров» (2010). После выхода этого фильма, собравшего большую кассу, критики стали называть Бена серьезным режиссером.
- В 2012 году Аффлек выстрелил с «Операцией „Арго“». Журналисты назвали эту ленту одной из лучших в 2012 году и окрестили Аффлека серьезным режиссером. Картину ожидал огромный коммерческий успех, она завоевала целый ворох кинематографических наград, в том числе и «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший монтаж». Кстати, за всю карьеру Аффлека дважды номинировали на «Оскар», и дважды он его получал.
- В 2016 году вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в котором актер предстал в роли Бэтмена. Некоторые назвали выбор Аффлека на роль супергероя «сбивающим с толку», другие же оценили харизматичность и эмоциональность персонажа. В этом же году он засветился в «Отряде самоубийц» все в той же роли Бэтмена, а в 2017-м сыграл супергероя в «Лиге справедливости».
- Из-за проблем со здоровьем он ненадолго ушел из мира кино и вернулся в 2019 году. Тогда он снялся в нескольких проходных картинах, которые были разнесены критиками в пух и прах, как, например, «Последнее, чего он хотел». Критики назвали Аффлека отстраненным и невыразительным.
- В 2020 он сыграл главную роль в картине «Вне игры». Эта работа актера заслужила широкую похвалу зрителей. Позднее вышел фильм «Последняя дуэль» (2021), сценарий к которому был написан Аффлеком, Деймоном и Николь Холофсенер. Как отметил один из критиков, кажется, будто он создал для себя самого интересного персонажа.
- Несмотря на распад союза Аффлека и Лопес, пара продолжала общаться на публике и очень тепло отзывалась друг о друге. Спустя несколько лет после разрыва с Лопес Аффлек сказал, что они совершили ошибку, влюбившись друг в друга, так как они были слишком на виду.
- Но, судя по всему, спустя годы он изменил свое мнение, ведь в 2021 году их отношения возобновились. Очевидцы рассказывали о том, что между ними нереальная «химия». Ну а спустя 19 лет после того, как они за день до свадьбы решили отказаться от нее, влюбленные все-таки поженилась.
- Тем временем актерская карьера Аффлека продолжала набирать обороты. В конце 2021 года Джордж Клуни выпустил фильм «Нежный бар», в котором одну из главных ролей отдал Бену. Свой выбор он объяснил тем, то считает этого актера очень умным. Один из журналистов и вовсе заявил, что Аффлек «был рожден для этой роли».
- В 2022 году Бен приступил к съемкам своего 5-го фильма, в котором выступил в качестве режиссера. Ну а сценарий к нему был написан им же в соавторстве с Мэттом Деймоном. В 2023 году актер вернется на экраны в роли Бэтмена в супергеройском фильме «Флэш».
Как вы относитесь к Бену Аффлеку? Есть ли у вас любимые картины с его участием?
Фото на превью Invision / Invision / East News
AdMe/Кино/20+ фактов о Бене Аффлеке — сыне учительницы, который стал отменным актером и режиссером, взявшим два «Оскара»
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