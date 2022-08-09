20+ фактов о Бене Аффлеке — сыне учительницы, который стал отменным актером и режиссером, взявшим два «Оскара»

Еще с детства у Бена Аффлека были большие успехи на кинематографическом поприще. В более сознательном возрасте он снялся в нескольких проходных картинах, а также в фильмах, которые завоевали успех как у критиков, так и у зрителей. Довольно бурной можно назвать и его личную жизнь, ведь в свое время актер встречался с Гвинет Пэлтроу, был женат на Дженнифер Гарнер, а сейчас счастлив в браке с Дженнифер Лопес.