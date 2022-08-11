20+ заезженных киноклише, при виде которых зрителям хочется крикнуть: «Да за кого вы нас держите?»

Уже снято так много фильмов, что придумать что-то новое сложно, и киношники часто повторяют друг за другом удачные приемчики. В итоге появляются штампы, которые порой раздражают зрителей. Например, девушка, разгуливающая по зимнему лесу в легком пальто. Или рожающая женщина, кричащая и извивающаяся так, будто выпускает в этот мир не ребенка, а Чужого.