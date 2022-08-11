20+ заезженных киноклише, при виде которых зрителям хочется крикнуть: «Да за кого вы нас держите?»
Уже снято так много фильмов, что придумать что-то новое сложно, и киношники часто повторяют друг за другом удачные приемчики. В итоге появляются штампы, которые порой раздражают зрителей. Например, девушка, разгуливающая по зимнему лесу в легком пальто. Или рожающая женщина, кричащая и извивающаяся так, будто выпускает в этот мир не ребенка, а Чужого.
Мы в ADME любим кино, но признаемся, положа руку на сердце, что порой не прочь немного покритиковать создателей фильмов. В этот раз — за заезженные приемы.
- Если главный герой борется со злом, то наверняка его противники попробуют подобраться к нему через его любимую. Некоторые протагонисты готовы даже бросить девушку, чтобы уберечь ее от беды, как, например Эдвард Каллен из саги «Сумерки».
- Если злодей настиг главного героя и тот прячется от своего противника за каким-нибудь диваном, ни одна пуля его не настигнет. Вот такая качественная мебель.
- Главная красотка школы и по совместительству стерва № 1 обязательно ходит в максимально «девчачьей» одежде, а основу ее гардероба составляют мини-юбки и другие откровенные наряды. Зато хорошая девочка одевается так, чтобы специально скрыть отличную фигуру под мешковатыми джинсами и футболками. Как Кэйди и Реджина в фильме «Дрянные девчонки».
- Если в школьной столовой кто-то начинает бросаться едой, значит, скоро этим займутся все посетители заведения.
- Главный герой (или героиня) может легко и непринужденно переодеться в человека противоположного пола, и окружающие не заметят подвоха. Даже если подмена ну совсем очевидна, как, например, в комедии «В джазе только девушки». Ну или чуть менее очевидна, как в ромкоме «Она — мужчина».
- В фильмах пираньи — ужасные монстры, способные съесть человека. На самом деле эти рыбы, как правило, не нападают на людей, а предпочитают питаться падалью.
- Вести непринужденную беседу в ночном клубе под звуки ревущей музыки сложно только в жизни. В кино герои прекрасно справляются с этой задачей и отлично друг друга слышат.
- Дурнушка, за которой шутки ради приударил главный ловелас школы, выглядит симпатичнее первой красавицы. Да что там школа, Голливуд искренне пытается нас убедить, что грубая и неотесанная женщина-агент в исполнении Сандры Буллок — страшненькая.
- Если главный герой в розыске, он обязательно должен зайти в кафе, и именно в этот момент по телевизору покажут его портрет с пометкой «Их разыскивает полиция».
- Врачи в мире кино — универсалы. Они берут анализы, ставят капельницы, делают МРТ. Такое ощущение, что кинопроизводители не в курсе, что существуют еще медсестры и рентгенологи.
- В фильмах, если у человека остановилось сердце, его можно запустить снова с помощью дефибриллятора. На самом деле это неправда: прибор используется, чтобы восстановить нормальный сердечный ритм, когда сердце бьется, но делает это неправильно.
- В кино роды начинаются с того, что будущая мама вскрикивает, хватается за живот и растерянно говорит: «Кажется, пора». Потом она принимается истошно кричать и выгибаться, сжимать кулаки и вообще вести себя странно. В принципе, так бывает, но в большинстве случаев реальные женщины все же рожают не так.
- Если главный герой скрывается от преследователей и прыгает в машину, она не заведется до тех пор, пока негодяи не подбегут совсем близко.
- А если центральный персонаж преследует кого-то, то на его пути обязательно встанет товарный поезд. Или в крайнем случае грузовик.
- Когда в фильме все счастливы и в отношениях наступает настоящая идиллия, должна случиться настоящая беда, которая все разрушит. Яркий пример — «Титаник».
- Главные герои часто предпочитают никого не посвящать в свои планы и действовать в одиночку. В итоге они влипают в неприятности. А ведь можно было просто не молчать в тряпочку, и тогда все прошло бы гладко.
- Самый главный разгильдяй в итоге окажется самым порядочным, умным и храбрым персонажем.
- Если герою предстоит сидеть с чужими детьми, они 100 % будут настоящими чудовищами. Именно на этом порой держится весь сценарий.
- Гигантский инопланетный корабль заметят только тогда, когда тень от него накроет целый город.
- Почти все инопланетяне говорят исключительно по-английски. Даже надписи на приборных панелях их космических кораблей сделаны на английском. Если же пришелец разговаривает на своем языке, то, скорее всего, английский он прекрасно понимает.
- Луна в фильмах бывает только полная. Других фаз кинематограф не признает.
- Герои в самый лютый мороз ходят в довольно легкой одежде, в которой мы не рискнули бы выйти из дома даже осенью. И не мерзнут ведь.
- Спокойному, разумному и слегка брутальному типу в напарники непременно назначат неумолкающего коротышку с дурацким чувством юмора. Но в конце фильма именно этот простофиля спасет жизнь своему коллеге.
- У главной школьной стервы есть 2 подружки, которые буквально заглядывают ей в рот и не отличаются высоким интеллектом. И одной из них в глубине души явно не нравится быть на побегушках и делать гадости. Как в тех же «Дрянных девчонках».
А какие киноштампы раздражают вас?
AdMe/Кино/20+ заезженных киноклише, при виде которых зрителям хочется крикнуть: «Да за кого вы нас держите?»
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