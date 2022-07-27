20+ режиссеров, имена которых у всех на слуху, но как они выглядят, знают немногие

Некоторые режиссеры так часто мелькают в новостях о событиях из мира кино, что чуть ли не каждый киноман теперь знает, как выглядит, например, Квентин Тарантино, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Тайка Вайтити или Джеймс Кэмерон. А вот другие создатели известнейших фильмов остаются тайной для широкой публики. Наверняка, если бы и вы встретили кого-то из них на улице, то вряд ли бы поняли, что перед вами маэстро кинематографа.

Мы в ADME решили узнать, как выглядят режиссеры популярных фильмов и сериалов, которые завоевали любовь и почет зрителей и критиков.

Джей Джей Абрамс

Invision / Invision / East News

Абрамс начал работать в кинобизнесе уже в 16 лет, когда написал музыку для фильма ужасов «Ночной зверь» (1982). А уже на последнем курсе колледжа он сочинил сценарий, который приобрела компания Touchstone Pictures, снявшая на его основе фильм «Как преуспеть в делах» с Джеймсом Белуши в главной роли. Сейчас Джей Джей Абрамс известен как режиссер сериала «Остаться в живых» (2004–2010), кинолент «Миссия невыполнима — 3», «Стартрек» (2009) и серии кинолент «Звездные войны» (2015, 2019).

Ридли Скотт

Этот британский кинорежиссер — создатель многих исторических и фантастических фильмов, ставших впоследствии культовыми. Среди них «Чужой» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982), «Солдат Джейн» (1997), «Гладиатор» (2000), «Совокупность лжи» (2008), «Марсианин» (2015), «Все деньги мира» (2017), «Дом Gucci» (2021) и десятки других. Работы Скотта известны своими яркими визуальными эффектами. Вот как режиссер Джеймс Кэмерон отзывается о своем коллеге: «Я люблю фильмы Ридли, и мне нравятся его методы создания фильмов. Мне нравится красота картинки, мне нравится интуитивное ощущение того, что ты здесь, что ты присутствуешь».

М. Найт Шьямалан

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Этот кинорежиссер и сценарист индийского происхождения известен своими мистическими триллерами с современными сверхъестественными сюжетами и неожиданными концовками. Интересно, что Шьямалан захотел стать режиссером еще в юности, когда ему подарили камеру. И уже к 17 годам он снял 45 домашних фильмов. Массовому же зрителю Шьямалан известен как режиссер таких лент, как «Шестое чувство» (1999), «Знаки» (2002), «Явление» (2008), «Визит» (2015), «Сплит» (2016), «Стекло» (2019), «Время» (2021), и других.

Роланд Эммерих

Invision / Invision / East News

Этот режиссер известен своими научно-фантастическими фильмами. Многие его работы славятся масштабными сценами взрывов, разрушений и чрезвычайных ситуаций, а в киноиндустрии его называют «мастером катастроф». Кстати, Эммерих решил заняться режиссурой после просмотра «Звездных войн». На счету режиссера такие фильмы, как «Универсальный солдат» (1992), «Звездные врата» (1994), «День независимости» (1996), «Годзилла» (1998), «Послезавтра» (2004), «10 000 лет до нашей эры» (2008), «2012» (2009), «Падение Луны» (2022), и другие.

Фрэнк Дарабонт

Фрэнк Дарабонт как кинорежиссер (а еще он сценарист и продюсер) известен своими экранизациями новелл и романов Стивена Кинга. В частности, по Кингу он снял такие киноленты, как «Побег из Шоушенка» (1994), «Зеленая миля» (1999) и «Мгла» (2007). Также под руководством Дарабонта на свет появились фильмы «Женщина в комнате» (1983), «Мажестик» (2001) и другие.

Райан К. Флек и Анна Боден

Invision / Invision / East News

Анна Боден и Райан К. Флек известны миру кино как кинематографический дуэт. Вместе они выступили в качестве режиссеров фильмов «Сахар» (2008), «Капитан Марвел» (2019) и других.

Кэтрин Хардвик

© Twilight / Summit Entertainment and co-producers , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Кэтрин Хардвик в своих фильмах часто поднимает вопросы, которые задает человек в подростковым возрасте. Она руководила съемками таких кинокартин, как «Тринадцать» (2003), «Повелители Догтауна» (2005), «Божественное рождение» (2006), «Сумерки» (2008), «Красная Шапочка» (2011). Кстати, благодаря кассовому успеху «Сумерек» (сборы составили $ 400 млн) Хардвик стала самой коммерчески успешной женщиной-режиссером.

Гильермо дель Торо

Invision / Invision / East News

В своих работах, имеющих сильную связь со сказками и ужасами, этот режиссер пытается возвести визуальную или поэтическую красоту в гротеск. Он всю жизнь увлекается монстрами, которых считает символами великой силы. Дель Торо снял такие потрясающие фильмы, как «Хеллбой» (2004), «Лабиринт Фавна» (2006), «Тихоокеанский рубеж» (2013), «Багровый пик» (2015), «Форма воды» (2017), и другие. А в декабре 2022 года планируется выход его нового анимационного фэнтезийного фильма «Пиноккио». К слову, в 2018 году Гильермо дель Торо был включен в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Кэтрин Бигелоу

Кэтрин Бигелоу чаще всего снимает кино в жанре научной фантастики, боевики и фильмы ужасов. Она является обладательницей премий BAFTA и «Оскар», также Кэтрин — первая женщина, получившая премию «Оскар» в категории «Лучшая режиссура». Бигелоу срежиссировала такие фильмы, как «На гребне волны» (1991), «К-19» (2002), «Повелитель бури» (2008) и другие картины. Кстати, в 2010 году она попала в список самых влиятельных людей года по версии Time 100.

Нэнси Майерс

Нэнси Майерс сняла множество коммерчески успешных фильмов в жанре романтической комедии. Среди них «Ловушка для родителей» (1998), «Чего хотят женщины» (2000), «Отпуск по обмену» (2006), «Простые сложности» (2009), «Стажер» (2015) и другие. В ее фильмах часто рассказывается о женщинах среднего возраста, преодолевающих конфликт между личным и профессиональным. Ленты Нэнси Майерс также известны тем, что показывают роскошные дома, особенно режиссер любит красивые кухни.

Майкл Бэй

Invision / Invision / East News

Майкл Бэй — один из самых кассовых режиссеров мира, его киноленты в прокате собрали более $ 7,8 млрд. Он известен созданием высокобюджетных, концептуальных боевиков, характеризующихся быстрым монтажом и широким использованием спецэффектов. Бэй снял такие известные фильмы, как «Плохие парни» (две части), «Скала», «Армагеддон» (1998), «Перл-Харбор» (2001), «Остров» (2005), «Кровью и потом: Анаболики» (2013), серию из 5 картин «Трансформеры» (2007–2017), «Призрачная шестерка» (2019), «Скорая» (2021). Несмотря на внушительные кассовые сборы, фильмы Бэя часто подвергаются критике, а имя режиссера уничижительно используется в кругах арт-хауса. Бэй отвечает своим критикам так: «Я снимаю фильмы для мальчиков-подростков».

Андреа Арнольд

VALERY HACHE / AFP / East News

Этот британский кинорежиссер известен благодаря фильму «Американская милашка» (2016) и 2-му сезону сериала «Большая маленькая ложь» (2019). «Красная дорога» (2006), «Аквариум» (2009) и «Американская милашка» (2016) — каждая из этих лент мастера получила приз на Каннском кинофестивале.

Дени Вильнев

LISA O'CONNOR / AFP / East News

На международном уровне этот канадский кинорежиссер получил признание критиков благодаря тому, что снял триллеры «Пленницы» (2013) и «Убийца» (2015), а также научно-фантастические ленты «Прибытие» (2016) и «Бегущий по лезвию 2049» (2017). А эпический научно-фантастический фильм «Дюна», вышедший в 2021 году, получил 6 премий «Оскар» и множество других наград и номинаций.

Мишель Макларен

Канадский режиссер и продюсер работала над многими телесериалами. В частности, она руководила съемками некоторых эпизодов таких телевизионных проектов, как «Секретные материалы» (2000–2002), «Во все тяжкие» (2009–2013), «Ходячие мертвецы» (2010–2014) и «Игра престолов» (2013–2014). Интересно, что Мишель Макларен подходит к съемке динамичных сцен как к математической деконструкции и любит использовать несколько камер и широкоугольные объективы.

Роберт Земекис

Роберт Земекис снимает фильмы самых разных жанров, как для взрослых, так и для просмотра в семейном кругу. Больше всего он известен следующими своими работами: «Роман с камнем» (1984), «Кто подставил кролика Роджера» (1988), трилогия «Назад в будущее» (1985, 1989, 1990), «Форрест Гамп» (1994), «Изгой» (2000), «Полярный экспресс» (2004), «Экипаж» (2012), «Прогулка» (2015) и другие.

Карин Кусама

Карин Кусама стала режиссером научно-фантастического боевика «Эон Флакс» (2005) и культового комедийного ужастика «Тело Дженнифер» (2009). После этого она работала на телевидении, а затем снова взялась за полнометражное кино и сняла ужасы «Приглашение» (2015) и криминальный триллер «Время возмездия» (2018) с Николь Кидман в главной роли. В своих фильмах Кусама поднимает сильные феминистские темы, и во всех ее картинах (кроме «Приглашения») главными персонажами являются женщины.

Братья Коэн

Джоэл и Итан Коэны являются одними из самых значимых сценаристов Голливуда. Также они были режиссерами таких фильмов, как «Фарго» (1996), «Большой Лебовски» (1998), «Париж, я люблю тебя» (2006), «Старикам тут не место» (2007), «После прочтения сжечь» (2008), и других. В их копилке кинонаград есть 4 премии «Оскар». Братья Коэн снимают свои картины в самых разных жанрах, сохраняя при этом свою склонность к странному юмору и к разрушению условностей повествования.

Дэвид Финчер

Его фильмы, снятые в основном в жанрах психологического триллера и биографической драмы, множество раз номинировались на премию «Оскар», в том числе 3 раза в категории «Лучшая режиссура». Самыми кассовыми работами Финчера стали фильмы «Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008) и «Исчезнувшая» (2014). Помимо этого, режиссер снял фильмы «Семь» (1995), «Бойцовский клуб» (1999), «Комната страха» (2002), «Зодиак» (2007), «Социальная сеть» (2010), «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и другие. Большая часть работ Финчера выполнена под влиянием классических жанров нуар и неонуар с нелинейным повествованием, включая предыстории, воспоминания, предзнаменования.

Питер Джексон

Invision / Invision / East News

Этот новозеландский кинорежиссер стал всемирно известен благодаря трилогии «Властелин колец» (2001–2003). Джексон также снял «Кинг-Конга» (2005), «Милые кости» (2009), трилогию «Хоббит» (2012–2014) и другие фильмы. Сейчас он является 4-м в списке самых кассовых режиссеров всех времен — его фильмы собрали более $ 6,5 млрд по всему миру. Джексон известен вниманием к деталям, привычкой снимать сцены с разных ракурсов, что дает ему больше возможностей во время монтажа. А одним из его наиболее распространенных визуальных приемов, ставшим визитной карточкой режиссера, является съемка актеров крупным планом с помощью широкоугольных объективов.

Фильм какого режиссера вы будете смотреть только лишь потому, что именно он его снял?