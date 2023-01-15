8 звезд кино, которые решились на кардинальное изменение внешности ради роли

В наши дни в кино и на телевидении работают талантливые гримеры, которые при помощи грима и разных приспособлений могут изменить внешность актера до неузнаваемости. Однако некоторые артисты до сих пор предпочитают вживаться в образ целиком и полностью, и для этого они готовы набрать вес, накачаться или обрить голову.

Ирландская драма «Смерть супергероя» рассказывает историю 15-летнего подростка Дональда Кларка, который смертельно болен. Чтобы сыграть этого персонажа, Томас Броди-Сангстер обрил голову и полностью удалил брови.

Вскоре после своего кинодебюта в фильме «Маска» (1994) Кэмерон Диас сыграла Лотти Шварц в фильме «Быть Джоном Малковичем». И в картине Диас выглядела совсем по-другому: у нее были темные кудрявые волосы, коричневые линзы в глазах и минимум макияжа.

Том Хэнкс — «Филадельфия» (1993)

В центре сюжета фильма «Филадельфия» — история адвоката, уволенного с работы после того, как стало известно, что он болен СПИДом. Для роли Эндрю Бэккетта Хэнкс сбросил 12 кг, и его усилия были вознаграждены. За эту роль он получил «Оскар».

Майкл Фассбендер — «Голод» (2008)

«Голод» — это историческая драма о заключенных, которые объявили смертельную голодовку. И для роли Бобби Сэндса Майклу Фассбендеру пришлось похудеть на 16 кг. Те, кто помнил его мускулистую фигуру в фильме «300 спартанцев» (2006), были особенно поражены такой трансформацией.

Эмма Томпсон — «Эпилог» (2001)

Эмма Томпсон — актриса, которая умеет полностью перевоплощаться в своих персонажей, становясь буквально неузнаваемой. Вспомните хотя бы ее персонажей в картине «Моя ужасная няня» и фильмах о Гарри Поттере. Однако в 2001 году она решилась на кардинальные изменения: актриса обрила голову и выбелила брови, чтобы в фильме «Эпилог» сыграть профессора английской литературы Вивьен Беринг, которая заболела раком яичников.

Хоакин Феникс — «Джокер» (2019)

LGjr-RG / PacificCoastNews / East News , CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Чтобы сыграть главного героя фильма «Джокер», Хоакину Фениксу пришлось потерять 23 кг. А чтобы не испортить свое здоровье во время похудения, он даже обратился за медицинской помощью.

Дэвид Харбор отыграл 3 успешных сезона в сериале «Очень странные дела». Но после драматического финала зрители не знали, вернется его персонаж Джим Хоппер в 4-м сезоне или нет. И его возвращение на экраны произвело настоящий фурор. Готовясь к новому повороту в судьбе персонажа, Харбор потерял 32 кг.

Зак Эфрон в фильме «Железный коготь», который только готовится к выпуску

В этом фильме Зак Эфрон сыграет бывшего профессионального рестлера Кевина фон Эриха. И, хотя картина все еще в производстве, Зака уже видели с очень накачанной фигурой и стрижкой под горшок.

Бонус: Дженнифер Грей, сыгравшая главную роль в «Грязных танцах», трансформирует свою внешность для фильма

На своей страничке в соцсети Дженнифер выложила кадры из нового фильма Gwen Shamblin: Starving for Salvation, который пока только планируется к выпуску и где она сыграет главную роль.