9 актеров и актрис, которые были готовы на все, чтобы идеально отыграть свою роль и порадовать зрителя

Некоторые фильмы мы готовы пересматривать много раз. Увлекательная история и талантливая игра настолько нас захватывают, что мы даже не задумываемся о том колоссальном труде, который проделала съемочная группа. А ведь порой актеры и актрисы проходили настоящие испытания, чтобы выполнить свою работу на отлично и впечатлить зрителей.

Наталья Селезнева, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Многие с детства помнят сцену из комедии Леонида Гайдая, в которой Лида аппетитно уплетает сосиски. Прежде чем получился идеальный дубль, актрисе пришлось съесть около 20 сосисок. «Я их потом 2 года не ела, буквально смотреть на сосиски не могла. Хотя очень их люблю», — вспоминает Наталья Селезнева.

Наталья Тенякова, «Любовь и голуби»

Роль бабы Шуры сыграла Наталья Тенякова, которой на момент съемок было 38 лет. Актриса не только согласилась на «возрастную» роль, но и пожертвовала красотой: гримом ей испортили кожу на лице. Чтобы состарить Наталью, ее лицо покрывали специальной пленкой, которую приходилось буквально сдирать в конце каждого съемочного дня. А из-за того, что высохшая пленка стягивала кожу, на лице женщины осталось много морщин.

Андрей Миронов, «Невероятные приключения итальянцев в России»

Миронов сам выполнял часть трюков. Он самостоятельно перебирался на крышу «Жигулей» с лестницы пожарной машины и спускался на ковровой дорожке в сцене побега из гостиницы «Астория». Режиссер Эльдар Рязанов даже уговорил актера повисеть на 30-метровой высоте на краю разведенного моста. Неподдельные эмоции Андрея Миронова можно увидеть в кадре. А еще ему лично пришлось отвлекать льва от итальянцев. Актер мог отказаться от рисковой сцены, но понимал, что она необходима для большей достоверности, и преодолел свой страх.

Юрий Яковлев, «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Знаменитая фраза персонажа Юрия Яковлева: «Ой, тепленькая пошла», — которую он произносит в одной из сцен комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», была импровизацией. Дело в том, что на киностудии были проблемы с горячей водой и актеру пришлось около получаса простоять под ледяным душем. И когда внезапно полилась горячая вода, Яковлев был настолько удивлен, что слова родились сами собой. Съемки в этой сцене чуть не подорвали здоровье актера. Яковлев сильно простудился: у него поднялась температура и воспалилось горло, в результате чего он 2 дня не мог сниматься.

Дмитрий Иосифов, «Буратино»

Дмитрий Иосифов вспоминал, что ежедневно ему приходилось полтора часа сидеть и ждать, пока ему приделывали нос. «Сначала мне приклеивали какой-то резиновый „отросток“, а позже перешли на специально доставленный из Италии пенопласт», — вспоминает актер. Кроме того, во время съемок была жаркая погода, лицо мальчика потело, отчего нос сильно чесался под гримом. Кстати, если присмотреться, то можно заметить, что в начале фильма нос у Буратино более длинный, а к финалу он заметно уменьшился. Все дело в том, что мальчик с трудом говорил из-за такого носа. «Слишком длинный шнобель мешал мне двигаться, улыбаться, хмуриться, да и просто говорить», — поделился Дмитрий Иосифов в интервью.

Олег Басилашвили и Людмила Гурченко, «Вокзал для двоих»

В одной из финальных сцен мелодрамы о любви «Вокзал для двоих» (1983) исполнителям главных ролей Олегу Басилашвили и Людмиле Гурченко пришлось бежать по заснеженным дорогам вдоль сугробов. При этом актеры снимались в 28-градусный мороз и даже не могли сходить в уборную. Из-за больших сугробов не было возможности использовать рельсы для кинокамер, поэтому оператора с оборудованием посадили в сани, которые пришлось тащить всей съемочной группе, в том числе режиссеру Эльдару Рязанову.

Николай Черкасов, «Дон Кихот»

Исполнителю роли Дон Кихота пришлось выполнить сложный трюк в сцене борьбы рыцаря печального образа с ветряными мельницами. Дублер не пришел на съемочную площадку, и, чтобы не терять время, 53-летнего Черкасова привязывали к крылу мельницы и поднимали на 16 метров.

Юрий Богатырев, «Свой среди чужих, чужой среди своих»

Для этой роли Богатыреву приходилось выполнять лихие трюки. Поэтому он похудел, занялся спортом и научился ездить верхом на лошади. А еще отказался от помощи каскадеров. На съемках одной из самых опасных сцен, в которой герои Богатырева и Райкина прыгают в бурную реку с 19-метровой высоты, чуть не произошла трагедия. Актеров подхватило сильное течение и понесло вниз по реке. К счастью, благодаря хорошей физической подготовке Богатыреву удалось не только выплыть к берегу, но и спасти своего коллегу. Он буквально на себе вытащил Райкина из воды.

Спартак Мишулин, «Белое солнце пустыни»

На съемках Спартака Мишулина по самую голову зарыли в песок. Актеру приходилось сидеть на табуретке в зарытой яме и ждать, пока солнце войдет в зенит, а песок раскалится. Мишулину мазали щеки и лоб вареньем и пускали рядом с ним змей. По задумке кинооператора, все эти мучения должны были добавить картине реалистичности. В обеденный перерыв Спартак целый час ждал команду, все так же находясь в горячем песке, но уже под зонтиком. Из-за того что сцену пришлось переснимать несколько раз, сьемки продолжались с 5 утра до самой ночи в течение 3 дней. В конце концов он не выдержал и сказал: «Делайте что хотите, я больше в яму не полезу!» Закопаться в горячий песок еще один раз, уже последний, Мишулина смог уговорить лишь режиссер.