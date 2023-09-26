9 актеров, которые так преобразились ради роли, что мы их попросту не узнали
Некоторым актерам необязательно быть похожим внешне на своего персонажа. Ведь они настолько талантливы, что могут полностью преобразиться ради роли. Мы вспомнили знаменитых мастеров перевоплощения, которые кардинально изменили внешность и тем самым окончательно покорили зрителей.
Николь Кидман — «Время возмездия» (2018)
В триллере «Время возмездия» актриса исполнила роль детектива Эрин Белл. Героиня Николь Кидман пытается отомстить членам криминальной банды за своего напарника. Образ детектива вполне соответствует мрачной атмосфере фильма. У элегантной Николь появились мешки под глазами, а ее кожа приобрела нездоровый вид. Роль Эрин Белл принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль».
Томас Броди-Сангстер — «Смерть супергероя» (2011)
Ирландская драма «Смерть супергероя» рассказывает историю 15-летнего подростка Дональда Кларка, который смертельно болен. Чтобы сыграть этого персонажа, Томас Броди-Сангстер обрил голову и полностью удалил брови.
Майкл Фассбендер — «Голод» (2008)
«Голод» — это историческая драма о заключенных, которые объявили смертельную голодовку. И для роли Бобби Сэндса Майклу Фассбендеру пришлось похудеть на 16 кг. Те, кто помнил его мускулистую фигуру в фильме «300 спартанцев» (2006), были особенно поражены такой трансформацией.
Эмма Томпсон — «Эпилог» (2001)
Эмма Томпсон — актриса, которая умеет полностью перевоплощаться в своих персонажей, становясь буквально неузнаваемой. Вспомните хотя бы ее персонажей в картине «Моя ужасная няня» и фильмах о Гарри Поттере. Однако в 2001 году она решилась на кардинальные изменения: актриса обрила голову и выбелила брови, чтобы в фильме «Эпилог» сыграть профессора английской литературы Вивьен Беринг, которая заболела раком яичников.
Натали Портман — «Призраки Гойи» (2006)
Оскароносная актриса Натали Портман не побоялась примерить на себя отталкивающий образ в фильме «Призраки Гойи». Если в начале фильма ее героиня предстает юной красавицей, то к концу действия она кардинально меняется. Ведь по сюжету она долгие годы провела в тюрьме, утратила свою привлекательность, потеряла здоровье и молодость.
Хоакин Феникс — «Джокер» (2019)
Чтобы сыграть главного героя фильма «Джокер», Хоакину Фениксу пришлось потерять 23 кг. А чтобы не испортить свое здоровье во время похудения, обратиться за медицинской помощью.
Дэвид Харбор — «Очень странные дела» (2016 — н. в.)
Дэвид Харбор появился в 3 сезонах сериала «Очень странные дела». Но после драматического финала поклонники не знали, вернется его персонаж Джим Хоппер в 4-м сезоне или нет. Он вернулся и это произвело настоящий фурор. Ведь в процессе подготовки к новому повороту в судьбе персонажа, актер потерял аж 32 кг.
Зак Эфрон в фильме «Железный коготь», который только готовится к выпуску
В фильме, чья премьера назначена на декабрь 2023 года, Зак Эфрон сыграет бывшего профессионального рестлера Кевина фон Эриха. Когда картина находилась на стадии производства, актера уже видели с накачанной фигурой и стрижкой под горшок.
Аня Тейлор-Джой — «Атлантида» (2013–2015)
Одна из красивейших актрис нового поколения не побоялась предстать на экране с гладким черепом и россыпью рисунков на лице. Речь идет о фентези-сериале «Атлантида», который выходил на экранах с 2013-го по 2015 год. Узнать в нем ту самую красотку из «Прошлой ночью в Сохо» вообще невозможно.
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