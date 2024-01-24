9 крутых актеров, которые были в шаге от того, чтобы вылететь со съемок ласточкой, но все обошлось

Во время съемок, особенно если речь идет о франшизе или сериале, может произойти всякое. Юные актеры подрастают, теряют или набирают вес, актрисы могут забеременеть. А иногда продюсерам просто кажется, что артист недостаточно хорошо чувствует своего персонажа. И тогда назревает вопрос с заменой. Однако, к счастью, часто до этого не доходит, и проблема решается в пределах съемочной площадки.

Гарри Меллинг

Крепыш Дадли Дурсль, кузен Гарри Поттера, мастерски умел отравить ему жизнь вне Хогвартса. И только когда Гарри спас кузена от дементоров в «Ордене Феникса», их отношения улучшились. В следующий раз актер появился в «Дарах смерти», но за трехлетний перерыв он так схуднул, что стал почти неузнаваем. После такой заметной трансформации Гарри Меллинга было много споров о том, чтобы заменить его. Но в конце концов было принято решение оставить актера во франшизе. А чтобы он больше походил на Дадли из предыдущих частей, Меллингу пришлось носить специальный «толстый» костюм и накладки на лицо, которые скрывали потерю веса.

Дженнифер Энистон

Год, когда стартовали съемки «Друзей», был напряженным для Дженнифер Энистон. Актриса была задействована в пилотных выпусках сразу нескольких сериалов, надеясь, что какой-нибудь из них обязательно «выстрелит». В итоге она «застряла» между двумя шоу. И если бы рейтинги оказались на стороне другого сериала, то он мог бы получить полный сезон, и Дженнифер пришлось бы покинуть каст «Друзей». К счастью, другой проект не имел высоких зрительских рейтингов, поэтому Дженнифер вернулась к роли Рэйчел Грин, где ее ждали с распростертыми объятиями. А сейчас, спустя 30 лет, уже невозможно представить, что на ее месте могла бы быть другая актриса.

Тейлор Лотнер

Сейчас это кажется странным, но Тейлор Лотнер должен был сыграть Джейкоба только в первых «Сумерках». Потому что, согласно книге, из тощего подростка, каким Джейкоб был в начале саги, он быстро превращается в мускулистого красавца-мужчину. Поэтому Лотнера, которого взяли на роль, когда ему было 16, хотели заменить на горячего качка постарше, так как он не выглядел достаточно брутально. Но будучи преисполненным решимости остаться Джейкобом до конца, Лотнер начал жесткие тренировки, набрав мышечную массу. Тем не менее, ему все равно пришлось пройти повторное прослушивание на эту роль.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон — еще один актер, который едва не вылетел из культовой франшизы «Сумерки». Дело в том, что на съемочной площадке Роберт старался придерживаться характера, прописанного в книге, а там Эдвард — довольно мрачный персонаж, который считает себя монстром и много рефлексирует над этим. Поэтому актер мало улыбался, в то время как продюсеры хотели, чтобы отношения между ним и Бэллой были более легкими и радостными. Паттинсон же был слишком мрачным даже для вампира. В конце концов у него состоялся серьезный разговор с агентом, который сказал, что если тот продолжит играть в том же ключе, быстро вылетит. И актеру не оставалось ничего, кроме как пойти на компромисс.

Рейчел Макадамс

Рейчел Макадамс едва не заменили на съемках «Дневника памяти» по требованию Райана Гослинга. Дело в том, что на съемочной площадке актеры серьезно не ладили, и однажды Гослинг поставил режиссеру ультиматум прямо перед всей съемочной группой: он попросил заменить Макадамс на другую актрису во время ее работы вне кадра. Однако, режиссер не пошел на поводу у Гослинга и поработал «терапевтом» для дуэта. Он позволил актерам выплеснуть свое разочарование, дал проораться друг на друга в отдельной комнате, прежде чем они вернулись к работе. Дальнейшие съемки проекта не прошли полностью гладко, но все же Гослингу и Макадамс в конце концов удалось сработаться.

Тоби Магуайр

Когда Тоби Магуайр подписался на роль Питера Паркера в «Человеке-пауке», ему дали контракт на 3 фильма. Но в перерывах между ними он участвовал в других проектах. В одном из них он получил травму спины, и, учитывая физическую форму, необходимую для роли супергероя, продюсеры начали задумываться над тем, чтобы заменить актера. Первым кандидатом на роль Питера Паркера стал Джейк Джилленхол. Сообщается, что Джилленхол уже начал готовиться к съемкам, когда Магуайр выздоровел и решил, что готов вернуться к роли.

Кунал Найяр

Кунала Найяра, которого утвердили на роль Раджа в «Теории большого взрыва», пытались уволить без ведома остальных актеров и съемочной группы после пилотной серии. К счастью, один из продюсеров посчитал, что Кунал справится с этой ролью. Дело в том, что в пилотном эпизоде сериала у актера была совсем маленькая роль, и создатели не до конца понимали его характер. Однако в защиту Кунала высказался продюсер: «Вы не можете его уволить. Я в него верю, я возьму на себя ответственность за это решение». Ему казалось несправедливым выкинуть актера из сериала на основании всего лишь двух строк текста, которые он шепотом произносил в пилотной серии.

Джадд Нельсон

Актера Джадда Нельсона, сыгравшего Джона Бендера в культовом фильме «Клуб „Завтрак“», чуть не уволили, потому что он регулярно высмеивал коллегу по фильму Молли Рингуолд. Режиссера картины про подростков такие подколы очень беспокоили, и в конце концов он едва не вышвырнул Джадда со съемок. Но тут за него неожиданно вступились другие актеры. В конечном итоге это помогло им всем сплотиться. Ведь в фильме речь идет как раз о группе очень разных подростков, которые в конце находят общий язык.

Хелен Маккрори

Британская актриса Хелен Макрори должна была играть роль злодейки Беллатрисы Лестрейндж в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса». Однако она забеременела, и ей пришлось отказаться от участия. Однако продюсеры франшизы не пожелали ее отпускать. И хотя роль Беллатрисы в итоге досталась Хелене Бонем Картер, для Макрори в следующих фильмах приберегли роль матери Драко Малфоя — Нарциссы Малфой. И мы им за это благодарны.