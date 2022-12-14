Деми Мур перешагнула 60-летний рубеж. Вот 5 приемов, которые она использует, чтобы стареть красиво

При взгляде на сияющую и роскошную Деми Мур, которой недавно исполнилось 60, понимаешь, что не стоит бояться старения. Сама актриса утверждает, что ее цветущий внешний вид — это результат ее работы над собой, которую она начала еще в 49 лет. По ее словам, по мере взросления она поняла, что не может всю жизнь полагаться на генетику и что красота напрямую связана с тем, как ты чувствуешь себя, а не с тем, насколько молодо ты выглядишь. Учитывая тот факт, что ее приемы, похоже, действительно работают, мы спешим поделиться ими с вами.

Избавляется от плохих мыслей и негативных эмоций

Деми Мур считает, что чувства и переживания, которые мы испытываем, отражаются на нашей внешности. Поэтому, чтобы выглядеть свежей и сияющей, нужно избавиться от всех негативных мыслей и эмоций. Она говорит: «Я искренне верю в то, что, если мы держим обиду, злобу, боль или горечь внутри, это добавляет нам возраста и снаружи». И хотя невозможно совершенно не испытывать отрицательных эмоций, Мур уверена, что главное — не цепляться за них.

Тренируется дома при помощи умного фитнес-зеркала

На протяжении всей своей карьеры актриса часто воплощала на экране героинь, которым необходимо было быть в идеальной форме. Например, при подготовке к фильму «Стриптиз» (1996) Мур бегала трусцой по пляжу еще до рассвета, делала силовые упражнения, занималась йогой и танцами по 3 часа в день.



А для роли в ленте «Солдат Джейн» она тренировалась по 2 часа в день.

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News

Но оказалось, что в повседневной жизни Мур не большая фанатка тренажерного зала. В 2019 году она сказала, что не была там больше четырех лет. Недавно в одном видео актриса упомянула, что собирается вновь заняться фитнесом при помощи умного зеркала-тренажера. Это высокотехнологичное устройство позволяет делать упражнения дома и даже заменяет персонального тренера. А когда занятие заканчивается, зеркало-тренажер превращается в обычный предмет интерьера.

Придерживается принципа «чем проще, тем лучше»

По поводу ухода за кожей Деми Мур говорит следующее: «Думаю, мой секрет в том, что я придерживаюсь принципа „чем проще, тем лучше“. Если правила ухода за собой просты, то их гораздо легче соблюдать». Она также добавляет, что у нее нет никакого особого секрета красоты, а что действительно важно, так это хороший косметолог. Обычно ее косметолог рекомендует ей средства, которые эффективны для ее кожи и основаны на натуральных компонентах.

Следит за тем, чтобы разум и тело были единым целым

Как мы уже упоминали ранее, Мур не тратит много сил на поддержание красоты, потому что верит в то, что красота идет изнутри. Деми говорит: «С внешностью можно делать все что угодно. Но если вы чувствуете себя плохо, то, что бы вы ни делали со своим обликом, этого все равно будет недостаточно». И чтобы поддерживать свою внутреннюю чистоту, актриса регулярно занимается с энергетическим целителем, чьи сессии, по ее мнению, дают ей возможность ощутить единение тела и разума.

Не сопротивляется старению

И хотя нам кажется, что Деми выглядит потрясающе, сама она так не считает. Звезда, который недавно исполнилось 60, говорит: «Я уже давно не в той прекрасной физической форме, в какой была раньше, и моя кожа далека от идеальной». Но актриса утверждает, что вместо того, чтобы бороться со старением и пытаться повернуть время вспять, она прежде всего работает над принятием себя. И, возможно, ее цветущий внешний вид — это результат ее решения любить и принимать свое тело таким, какое оно есть.

А вы согласны с точкой зрения Деми Мур на старение? У вас есть свои секреты, которые помогают вам поддерживать красоту внутри и снаружи?