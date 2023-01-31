История «негламурной» Оливии Колман, которая начинала с мытья полов, а теперь ее называют одной из величайших актрис
Для Оливии Колман жизнь настоящей кинозвезды началась только после 40 лет. Оливия из тех знаменитостей, которые не помешаны на гламуре и до сих пор чувствуют себя не в своей тарелке на красных дорожках. А получая первый «Оскар», актриса без обиняков рассказала, что ее карьера началась с работы уборщицей.
Вот биография удивительной Оливии Колман, которой никто не приносил роли на блюдечке с золотой каемочкой и которая проложила дорогу к славе исключительно своим трудолюбием. А сегодня даже Мерил Стрип называет ее одной из величайших актрис.
Будущая кинозвезда росла в небольшом британском городке в семье медсестры и геодезиста. По словам Оливии, в детстве она думала, что быть актрисой — это как выступать со сложными номерами в цирке: если ты не занимаешься этим с младых ногтей, ничего не выйдет.
Время от времени бабушка водила девочку в кино. Это длилось до тех пор, пока та не посмотрела мультфильм «Бэмби» — после этого впечатлительная Оливия не возвращалась в кинотеатр несколько лет.
Даже сейчас, в 48 лет, что угодно может заставить Оливию прослезиться. Она шутит, что у нее есть смутное подозрение, что зрители слишком часто видят ее плачущей. Режиссеры периодически говорят ей: «Не думаю, что в этой сцене твоя героиня плачет». Но актриса все равно делает по-своему.
Актриса рассказывает, что не очень хорошо училась и боялась ходить в школу. Девочка часто размышляла над тем, что в жизни должно быть что-то помимо учебы и зарабатывания денег, что-то, что придавало бы ей смысл. Затем, в 16, она впервые сыграла в школьной пьесе и поняла: вот оно!
К размышлениям о призвании добавлялась неуверенность в себе и комплексы из-за внешности.
Принять и полюбить себя ей помогли возраст и мудрость, накопленная с годами. А также уверенность, которую Оливия обрела, состоявшись как актриса, жена и мать.
После школы Оливия начала изучать педагогику, но вскоре бросила учебу. Она зарабатывала на жизнь уборкой помещений. По словам Оливии, ей нравилась такая работа и она получала удовольствие, наводя красоту в домах. Кроме того, это не мешало время от времени участвовать в театральных прослушиваниях.
Оливия также прошла курсы машинописи и работала временной секретаршей. Как она сама себя охарактеризовала, «довольно веселая секретарша, но не очень работящая».
В этот период жизни Оливия познакомилась со своим будущим мужем Эдом Синклером. Он мечтал стать актером и поступил в театральную школу в Бристоле. Влюбленная Оливия последовала за ним, все еще думая, что сама не подходит для сцены.
Но в конце концов она решилась подать документы в театральную школу и, к своему удивлению, поступила. И так вышло, что именно уборщица Оливия, переехавшая в Бристоль вслед за своим парнем, стала звездой.
Несмотря на то что Оливия и Эд познакомились совсем молодыми, с созданием семьи они не торопились. Свадьбу сыграли спустя 7 лет после знакомства, а своего первенца Оливия родила после 30. Сейчас Оливия и Эд воспитывают 3 детей: 2 сыновей и дочь.
Кстати, Оливия — это не настоящее имя актрисы. На самом деле ее зовут Сара. Но ей пришлось взять сценический псевдоним, потому что актриса по имени Сара Колман уже состояла в Британском союзе актеров.
Колман дебютировала на профессиональном поприще, снимаясь в скетч-шоу и ситкомах, таких как «Вышибала», «Пип-шоу», «Конфетти».
Прорывом для актрисы стала драматическая роль в фильме «Тираннозавр», где она сыграла продавщицу секонд-хенда по имени Ханна, с которой жестоко обращается муж. Ее игру отметили наградами. Затем последовали роли в оскароносной драме «Железная леди», сериалы «Убийство на пляже», «Дрянь» и роль королевы Елизаветы в «Короне».
В мини-сериале «Ночной администратор» Оливия появилась в роли беременной сотрудницы британской разведки. Тогда актриса на самом деле была в положении и ждала дочь.
В 2019 году Оливия Колман удостоилась премии «Оскар» за роль королевы Анны. Услышав свое имя на церемонии, она была в ужасе, потому что поняла: нужно будет что-то сказать перед всеми этими людьми! По словам актрисы, она ожидала, что скорее победит Гленн Клоуз: «Она сидела прямо по центру, одетая в золото, и я подумала: „Она точно что-то знает“».
Cпонтанная и остроумная речь Оливии стала одним из самых ярких моментов вечера. Задыхаясь от волнения, она призналась в любви своим коллегам по фильму, рассказала, как работала уборщицей. А когда ей намекнули, что пора закругляться, она высунула язык и фыркнула, вызвав смех в зале.
В последующие годы Оливия Колман еще дважды была номинирована на «Оскар»: за роли в драмах «Отец» и «Незнакомая дочь».
Дружелюбная и скромная в обычной жизни, Оливия Колман признается, что до сих пор боится сцены и публичных мероприятий: «Я довольно застенчивая и замкнутая. Мне очень, очень трудно, когда на меня смотрят».
Среди свежих работ Оливии Колман — роль в ретродраме Сэма Мендеса «Империя света», в мюзикле «Вилли Вонка» — приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика», а также в мини-сериале «Секретное вторжение» и сериале «Большие надежды» по роману Чарльза Диккенса.
А какую роль, по вашему мнению, идеально могла бы сыграть Оливия Колман?