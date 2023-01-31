История «негламурной» Оливии Колман, которая начинала с мытья полов, а теперь ее называют одной из величайших актрис

Для Оливии Колман жизнь настоящей кинозвезды началась только после 40 лет. Оливия из тех знаменитостей, которые не помешаны на гламуре и до сих пор чувствуют себя не в своей тарелке на красных дорожках. А получая первый «Оскар», актриса без обиняков рассказала, что ее карьера началась с работы уборщицей. Вот биография удивительной Оливии Колман, которой никто не приносил роли на блюдечке с золотой каемочкой и которая проложила дорогу к славе исключительно своим трудолюбием. А сегодня даже Мерил Стрип называет ее одной из величайших актрис.

Vianney Le Caer / Invision / East News

Будущая кинозвезда росла в небольшом британском городке в семье медсестры и геодезиста. По словам Оливии, в детстве она думала, что быть актрисой — это как выступать со сложными номерами в цирке: если ты не занимаешься этим с младых ногтей, ничего не выйдет. Время от времени бабушка водила девочку в кино. Это длилось до тех пор, пока та не посмотрела мультфильм «Бэмби» — после этого впечатлительная Оливия не возвращалась в кинотеатр несколько лет.

Даже сейчас, в 48 лет, что угодно может заставить Оливию прослезиться. Она шутит, что у нее есть смутное подозрение, что зрители слишком часто видят ее плачущей. Режиссеры периодически говорят ей: «Не думаю, что в этой сцене твоя героиня плачет». Но актриса все равно делает по-своему.

«Если меня что-то трогает, я плачу. На родительском собрании было немного неловко, когда учитель похвалил моего сына и я тут же начала всхлипывать». Оливия Колман

Актриса рассказывает, что не очень хорошо училась и боялась ходить в школу. Девочка часто размышляла над тем, что в жизни должно быть что-то помимо учебы и зарабатывания денег, что-то, что придавало бы ей смысл. Затем, в 16, она впервые сыграла в школьной пьесе и поняла: вот оно!

К размышлениям о призвании добавлялась неуверенность в себе и комплексы из-за внешности.

«Сейчас я смотрю на свои фотографии в подростковом возрасте и думаю, что была великолепна. Но тогда я этого не чувствовала. В юные годы любая критика воспринимается чрезвычайно остро и может иметь далеко идущие последствия. Я завидовала идеальным людям, думая, что мне никогда не стать такой». Оливия Колман

Принять и полюбить себя ей помогли возраст и мудрость, накопленная с годами. А также уверенность, которую Оливия обрела, состоявшись как актриса, жена и мать.

«С годами я располнела, и мое тело изменилось, но это нормально, ведь у меня трое детей. И если я кому-то не нравлюсь из-за размера моих бедер, они сами знают, куда им пойти. Как-то раз я была в парилке. Рядом со мной сидели 2 крупные женщины. Жара невыносимая, дамы обильно потеют. И тут меня осенило, что они настоящие богини — невероятно прекрасные. Я хочу такую же уверенность». Оливия Колман

ANGELA WEISS / AFP / East News

После школы Оливия начала изучать педагогику, но вскоре бросила учебу. Она зарабатывала на жизнь уборкой помещений. По словам Оливии, ей нравилась такая работа и она получала удовольствие, наводя красоту в домах. Кроме того, это не мешало время от времени участвовать в театральных прослушиваниях. Оливия также прошла курсы машинописи и работала временной секретаршей. Как она сама себя охарактеризовала, «довольно веселая секретарша, но не очень работящая».

«Я бросила обучение и занималась уборкой только для того, чтобы заработать немного денег. Я знаю, люди обычно рассказывают, как сильно они ненавидели свою первую работу. Но только не я. Я любила мыть плинтуса и тому подобное. И получала чистое удовольствие. Я могла бы заниматься этим сейчас, если бы не стала актрисой». Оливия Колман

В этот период жизни Оливия познакомилась со своим будущим мужем Эдом Синклером. Он мечтал стать актером и поступил в театральную школу в Бристоле. Влюбленная Оливия последовала за ним, все еще думая, что сама не подходит для сцены. Но в конце концов она решилась подать документы в театральную школу и, к своему удивлению, поступила. И так вышло, что именно уборщица Оливия, переехавшая в Бристоль вслед за своим парнем, стала звездой.

Несмотря на то что Оливия и Эд познакомились совсем молодыми, с созданием семьи они не торопились. Свадьбу сыграли спустя 7 лет после знакомства, а своего первенца Оливия родила после 30. Сейчас Оливия и Эд воспитывают 3 детей: 2 сыновей и дочь.

Invision / Invision / East News

Кстати, Оливия — это не настоящее имя актрисы. На самом деле ее зовут Сара. Но ей пришлось взять сценический псевдоним, потому что актриса по имени Сара Колман уже состояла в Британском союзе актеров.

«Одну из моих лучших подруг в университете звали Оливия, и мне нравилось ее имя. Я на самом-то деле никогда и не была Сарой, меня всегда называли по прозвищу — Колли, — так что смена имени не стала чем-то из ряда вон выходящим». Оливия Колман

Колман дебютировала на профессиональном поприще, снимаясь в скетч-шоу и ситкомах, таких как «Вышибала», «Пип-шоу», «Конфетти».

Прорывом для актрисы стала драматическая роль в фильме «Тираннозавр», где она сыграла продавщицу секонд-хенда по имени Ханна, с которой жестоко обращается муж. Ее игру отметили наградами. Затем последовали роли в оскароносной драме «Железная леди», сериалы «Убийство на пляже», «Дрянь» и роль королевы Елизаветы в «Короне».

В мини-сериале «Ночной администратор» Оливия появилась в роли беременной сотрудницы британской разведки. Тогда актриса на самом деле была в положении и ждала дочь.

В 2019 году Оливия Колман удостоилась премии «Оскар» за роль королевы Анны. Услышав свое имя на церемонии, она была в ужасе, потому что поняла: нужно будет что-то сказать перед всеми этими людьми! По словам актрисы, она ожидала, что скорее победит Гленн Клоуз: «Она сидела прямо по центру, одетая в золото, и я подумала: „Она точно что-то знает“».

Cпонтанная и остроумная речь Оливии стала одним из самых ярких моментов вечера. Задыхаясь от волнения, она призналась в любви своим коллегам по фильму, рассказала, как работала уборщицей. А когда ей намекнули, что пора закругляться, она высунула язык и фыркнула, вызвав смех в зале. В последующие годы Оливия Колман еще дважды была номинирована на «Оскар»: за роли в драмах «Отец» и «Незнакомая дочь».

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Дружелюбная и скромная в обычной жизни, Оливия Колман признается, что до сих пор боится сцены и публичных мероприятий: «Я довольно застенчивая и замкнутая. Мне очень, очень трудно, когда на меня смотрят».

«Красная дорожка внушает мне настоящий ужас. У меня начинается приступ паники, во рту пересыхает. Раньше это был хотя бы выброс адреналина, но сейчас мне просто страшно. Именно поэтому многие звезды на красной дорожке надевают маску, но мне от этого сильно не по себе. Мне просто очень неловко». Оливия Колман

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Среди свежих работ Оливии Колман — роль в ретродраме Сэма Мендеса «Империя света», в мюзикле «Вилли Вонка» — приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика», а также в мини-сериале «Секретное вторжение» и сериале «Большие надежды» по роману Чарльза Диккенса.

А какую роль, по вашему мнению, идеально могла бы сыграть Оливия Колман?

Фото на превью Invision / Invision / East News