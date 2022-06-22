Как изменились 16 актеров и актрис, которые сыграли в любимых боевиках нашего детства
У тех, кто родился в 80-е и 90-е, детство ассоциируется с постерами кинозвезд над кроватью и наклейками с героями боевиков на холодильнике. Видеокассеты передавались из рук в руки и буквально засматривались до дыр. Мы часами спорили с друзьями о том, кто сильнее: Брюс Ли или Джеки Чан. А Никита в исполнении Питы Уилсон запомнилась нам как обворожительный голубоглазый ангел.
Безусловно, Железный Арни, Жан-Клод Ван Дамм и Сильвестр Сталлоне были звездами № 1. Но мы в ADME решили вспомнить, кто еще снимался в любимых боевиках нашего детства, и посмотреть, как эти люди изменились с годами. Спойлер: многие так же горячи, как и раньше.
Бригитта Нильсен — «Рыжая Соня»
Майкл Дудикофф — «Американский ниндзя»
Синтия Ротрок — «Комендантский час»
Курт Рассел — «Побег из Нью-Йорка»
Майкл Паре — «Улицы в огне»
Пита Уилсон — «Ее звали Никита»
Уэсли Снайпс — «Разрушитель»
Джина Дэвис — «Долгий поцелуй на ночь»
Пэм Гриер — «Фокси Браун»
Джет Ли — «Кулак легенды»
Ким Кэттролл — «Большой переполох в маленьком Китае»
Сэмюэл Лерой Джексон — «Долгий поцелуй на ночь»
Донни Йен — «Однажды в Китае — 2»
Эрик Робертс — «Поезд-беглец»
Лори Петти — «На гребне волны»
Нэнси Аллен — «Робокоп»
1987 год.
2022 год.
Признавайтесь, а чьи постеры вы клеили на стены?
Фото на превью Troppo / Beyond Entertainment and co-producers
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