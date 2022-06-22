Как изменились 16 актеров и актрис, которые сыграли в любимых боевиках нашего детства

У тех, кто родился в 80-е и 90-е, детство ассоциируется с постерами кинозвезд над кроватью и наклейками с героями боевиков на холодильнике. Видеокассеты передавались из рук в руки и буквально засматривались до дыр. Мы часами спорили с друзьями о том, кто сильнее: Брюс Ли или Джеки Чан. А Никита в исполнении Питы Уилсон запомнилась нам как обворожительный голубоглазый ангел.