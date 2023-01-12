Как сейчас выглядят и чем занимаются актеры фильма «Такси», над героями которого мы хохочем уже 25 лет

Идея фильма «Такси» возникла у Люка Бессона в 1996 году. Но он был слишком занят работой над «Пятым элементом», поэтому решил перепоручить киноленту режиссеру Жерару Пиресу, а сам стал продюсером фильма. Вот только была одна загвоздка: Пирес к тому времени 15 лет как снимал вместо кино рекламные ролики. В результате из экономии фильм сняли в Марселе с малоизвестными актерами, и ждать от него, казалось, ничего не приходилось. А «Такси» стал одним из самых успешных французских фильмов за 1998 год и принес колоссальную выручку от своих детищ — 2-й, 3-й, 4-й и 5-й частей киноленты. В 2023 году 1-й части франшизы исполняется 25 лет, и мы решили показать, как изменилась жизнь актеров и они сами за прошедшие годы.

Сами Насери — Даниэль Моралес

Актер снялся в «Такси» и в 3 продолжениях этого фильма, стал всемирно известным и даже получил премию на Каннском кинофестивале 2006 года за лучшую мужскую роль. Но слава и успех не принесли ему счастья. Из-за его скандального поведения у Сами Насери неоднократно возникали проблемы с законом. Тем не менее актер продолжает сниматься в кино, в частности, в 2021 году он появился в фильме «Спаситель». А в личной жизни у него все обстоит вполне благополучно: с 2005 года он женат на актрисе Мари Гийяр, которая получила небольшие роли в фильмах «Пятый элемент» и «Пришельцы-2».

Марион Котийяр — Лили Бертино

Актерская карьера Марион Котийяр началась с работы в театре и небольших ролей в телесериалах. Фильм «Такси» стал для молодой актрисы настоящим прорывом, сделав ее в мгновение знаменитой. После этого Марион перебралась в Голливуд, где стала сниматься в англоязычных фильмах. Это привело ее к невероятному успеху: за один только фильм о жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» (2007) актриса получила премии «Сезар», «Золотой глобус» и «Оскар». Марион не только снимается в фильмах, но и озвучила немало мультфильмов, а также выпустила несколько песен и саундтреков. Любопытно, но женщину, чье красивое лицо украшало более 300 журналов по всему миру, так и не удалось окольцевать ни одному мужчине. А встречается Марион Котийяр с режиссером и актером Гийомом Кане, с которым ее связывает многолетняя дружба. У пары есть двое общих детей.

Эмма Виклунд — Петра

С мамой на 2-м фото.

В фильме «Такси» Эмильен смотрит на красавицу Петру снизу вверх, но на самом деле разница в росте у актеров не так уж велика: если рост у Фредерика Дифенталя 171 см, то у Эммы Виклунд — 177 см. Эта голубоглазая блондинка родом из Швеции еще до съемок в фильмах сделала отличную карьеру в качестве модели и появилась на нескольких обложках журнала Elle. Сейчас она замужем за шведским журналистом и у пары двое детей.

Бернар Фарси — комиссар Жибер

© Taxi 3 / Canal+ and co-producers , Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

В 2006 году Бернар Фарси был номинирован на «Эмми» за лучшую актерскую игру в мини-сериале Le Grand Charles. У актера богатая фильмография, он снимался не только в первых 4 фильмах «Такси», но и в 5-й части, выпущенной в 2018 году, но больше всего известен именно в роли неутомимого борца с преступниками комиссара Жибера.

Филипп дю Жанеран — пассажир

Помимо первой части «Такси», где герою Филиппа дю Жанерана нужно было во что бы то ни стало за 25 минут попасть в аэропорт, актер появился еще в 2 известных фильмах Люка Бессона — «Никита» (1990) и «Жанна д’Арк» (1999). Сейчас актеру 63 года и он продолжает сниматься.

Мишель Мюллер — муж роженицы

Небольшая роль Мишеля Мюллера в фильме «Такси-2» осталась незамеченной. В ней он играл мужа рожающей женщины, которую Даниэль доставлял в больницу. Этот актер хорошо известен по фильму «Васаби» (2001) и по телесериалу «Борджиа» (2011–2013), в котором сыграл Карла VIII. В 2007 году Мишель Мюллер получил премию «Джини» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Справочник настоящего мстителя» (2006).

Фредерик Дифенталь — Эмильен Кутан-Корбадек

До того как стать актером, сыгравшим обаятельного неумеху-полицейского Эмильена, Фредерик Дифенталь перепробовал разные виды деятельности: был учеником кондитера, изучал архитектуру, парикмахерское искусство и гостиничный бизнес. Актер снялся в 4 частях фильма «Такси», а в последний раз засветился в 2022 году в главной роли во французском криминальном сериале Neige. Актер был женат, у него есть трое детей. Как любящий папуля он проводит с ними немало времени и не боится показаться смешным, надевая для их удовольствия рожки пчелки Майи.

Эдуар Монтут — инспектор Ален

Актер снялся во всех 5 фильмах франшизы «Такси» и стал хорошо известен именно благодаря роли полицейского Алена. Также Эдуар Монтут снимался в фильме «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“» и в комедийной драме «Маленькие секреты» (2010), где главную роль исполнила Марион Котийяр. Сейчас он продолжает сниматься в кино. Актер женат, у него с женой Лубной есть сын.

Рихард Заммель — глава банды грабителей

После съемок в первой части «Такси» (1998) Рихард Заммель снялся в немалом количестве успешных фильмов на разных языках, включая «Казино „Рояль“» (2006) и «Бесславных ублюдков» (2009). Актер настоящий полиглот: он может свободно общаться на немецком, французском, испанском, итальянском и английском.

Жан-Кристоф Буве — Эдмонд Бертино, отец Лили

Жан-Кристоф Буве неслучайно пришел в актерскую профессию: его мать, Полетт Буве, также была известной актрисой. Он снимался во 2-й, 3-й и 4-й частях «Такси», а также сыграл герцога де Шуазёля в фильме 2006 года «Мария-Антуанетта». Буве был членом жюри на 20-м кинофестивале в Белфорте и до сих пор продолжает сниматься, в частности, в 2020 году появился в сериале «Эмили в Париже».