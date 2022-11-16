Как сложилась жизнь трех Вертинских, которые доказали, что талант передается по наследству, а красота — тем более

Среди культовых актеров и актрис было множество интересных личностей со сложными судьбами. Поклонники с интересом наблюдали, куда заведет знаменитостей слава и как сложится их жизнь после того, как популярность пойдет на убыль. Также с любопытством зрители следили за целыми актерскими династиями. Одна из таких историй — про актрис Вертинских, мать и двух ее дочерей.

Лидия Вертинская: замужество, переезд, дочки

Лидия Вертинская — актриса, запомнившаяся зрителям в роли птицы Феникс из «Садко», герцогини из «Дон Кихота» и Анидаг из «Королевства кривых зеркал». Родилась женщина в Китае и росла в грузинской общине. В возрасте 17 лет, работая в пароходной компании, Лидия познакомилась со своим будущим мужем — шансонье Александром Вертинским. Между молоденькой красоткой и звездой вспыхнули чувства. Мать Лидии была против брака из-за большой разницы в возрасте — Александру в тот момент уже исполнился 51 год. Но свадьба все же состоялась. Александр мечтал вернуться на родину, и в 1943 году Лидия с мужем и дочерью Марианной переехали в Москву.

В гостинице «Метрополь» семье дали номер с эркером — там они и прожили 3 года. Уже после рождения второй дочери Вертинские получили собственную квартиру. Жили супруги без особой скромности — наняли дочерям няню, покупали европейскую одежду. Однажды девочек отправили в пионерский лагерь. Там сестрам не понравилось, к тому же домой они вернулись с педикулезом. Больше попыток интегрировать дочерей в общество Вертинские не предпринимали.

Занятия живописью и случайное появление на экранах

Первые годы совместной жизни Лидия не работала: Александр много гастролировал и обеспечивал семью. По настоянию мужа Вертинская закончила факультет живописи. Мужчина хотел, чтобы, если с ним что-то случится, Лидия могла обеспечивать себя и дочерей. О кинокарьере женщина и не задумывалась. Пока однажды не познакомилась с режиссером Александром Птушко. Ему на роль птицы Феникс требовалась молодая девушка с нестандартной внешностью и оригинальной красотой. После проб роль тут же отдали Вертинской. Иными словами, в кино актриса попала случайно.

Примечательно, что голос, который мы слышим в фильме, Лидии не принадлежит — ее озвучивала другая актриса. Дело в том, что для птицы голос у Вертинской был слишком звонким. К слову, свой вклад в то, как будет выглядеть птица, внесла сама актриса. Изначально режиссер хотел снимать ее лежа, приделав к голове туловище. Но Вертинская предложила вариант получше — в те годы она была очень миниатюрной, поэтому села на стул и согнула колени.

Карьера актрисы продлилась недолго. В течение следующих 10 лет Лидия снялась всего в 4 фильмах. Но, по словам критиков, каждая из этих картин была «просто бриллиантом». Зрители же до сих пор отмечают необычную, чарующую красоту женщины, а также ее неординарность.

Актриса овдовела в возрасте 34 лет и вынуждена была зарабатывать на жизнь продажей эстампов и пейзажей. Примечательно, что, несмотря на молодой возраст, женщина не заводила романов и так и не вышла второй раз замуж. Дочери актрисы вспоминали, что отношения между родителями были необыкновенными. По их словам, мама к хозяйству не притрагивалась. «Папа маму обожал, лелеял. Он ей внушил, что она идеал, и до конца жизни маму ничто не могло поколебать в этом убеждении». Домом, по словам ее дочери Анастасии, занималась их бабушка. В своих многочисленных письмах к жене Александр называет ее нежным прозвищем Пекочка.

Марианна и Анастасия — такие разные дочери Лидии

East News

У Лидии и Александра родились 2 дочери — погодки. Обе решили пойти по стопам родителей и выбрали сценическую карьеру. Однако судьба их сложилась по-разному. Старшая, Марианна, так и не добилась всемирной славы, тогда как имя Анастасии Вертинской до сих пор у всех на слуху.

Имя старшей дочери Лидия дала после просмотра голливудского фильма о Робин Гуде — возлюбленную главного героя звали Марианна. Родилась девочка в Шанхае, но росла уже в Москве.

Отец девочек не наказывал, а лишь направлял в нужное русло. Когда маленькая Анастасия зачитывалась книгами, забывала делать уроки и приносила домой двойку, отец с гордостью говорил, что она пошла в него. У сестер было счастливое детство: родители постарались дать им разностороннее образование, приучали дочек заниматься музыкой и иностранными языками. Как и мать, Марианна пошла по актерской стезе и отучилась в Театральном институте им. Щукина. Актриса много снималась в кино, но самой известной ее работой стала роль Ани из «Заставы Ильича». Несмотря на почти одинаковый возраст, круг общения у сестер был совершенно разный.

Пресса приписывает старшей Вертинской романы с режиссерами Андреем Кончаловским и Андреем Тарковским. Кончаловский в своей книге даже упоминает ее прелестные рыжие волосы и голубые глаза «сливающиеся с небом». Друзья и знакомые пророчили им счастливый брак, которого так и не случилось.

Позже у девушки была череда отношений, какие-то из них были достаточно серьезными. Например, Марианна встречалась с художником Львом Збарским. Любовь закончилась внезапно — из-за ссоры художника с вдовой Вертинского. В этот период они жили в родительской квартире Марианны, и Збарский неосторожно разложил на столе Вертинского кисточки и краски. Лидии это не понравилось, и она высказала недовольство мужчине. Вспыльчивый художник собрал вещи и ушел, ожидая, что возлюбленная последует за ним. Но девушка осталась дома.

Марианна Вертинская была замужем 3 раза. Женщина признается, что со всеми мужьями ей удалось сохранить дружеские отношения.

Путь Анастасии к славе — «Алые паруса» и «Человек-амфибия»

Совсем по-другому сложилась карьера младшей Вертинской. В 1959 году Анастасию в возрасте 15 лет утвердили на роль Ассоль в фильме «Алые паруса».

Изначально режиссера смутила короткостриженая девочка в спортивном костюме. Но затем Вертинскую нарядили в платье, надели парик — преображение заставило режиссера изменить свое мнение.

Сама Анастасия фильм терпеть не могла, так как популярность лишила ее возможности свободно ходить по магазинам. Она не считает, что смогла полностью раскрыть в картине талант, и воспринимает «Алые паруса» скорее как пробу пера. Примечательно, что ее в дебютном фильме, так же как и ее маму много лет назад, озвучивала другая актриса: из-за возраста она попросту не могла сделать это достаточно профессионально. Позже Анастасию называли одной из красивейших актрис того времени.

Популярность, внезапно свалившаяся на юную девушку, ей не нравилась. Однако после выхода картины «Человек-амфибия» известность актрисы стала расти еще более стремительно. Актрису узнавали на улицах и пытались поговорить.

Как и старшая сестра, Анастасия поступила в Театральный институт им. Щукина. На вступительных экзаменах актриса провалилась, но педагог разрешила провести переэкзаменовку только лишь из уважения к ее прошлым заслугам.

Офелия и пик популярности

В училище Анастасия пришла восходящей звездой. Следующая блистательная роль девушки — Офелия в «Гамлете». Критики удивлялись, что, будучи студенткой, она смогла создать настолько яркий образ.

Вертинскую даже сравнивали с Вивьен Ли. Позже Анастасия исполнила роль Лизы Болконской в эпопее «Война и мир».

В череде множества ролей самыми запомнившимися зрителям стали роли Кити Щербацкой в «Анне Карениной» и Моны в «Безымянной звезде».

Позже, в возрасте 50 лет, Вертинская сыграла Маргариту в нашумевшей экранизации романа Булгакова. На пробах Анастасия обошла Елену Майорову, Анну Самохину, Веру Сотникову и Ирину Алферову.

Вертинская работала без дублерши. В знаменитой сцене полета ее привязали тросами к вертолету, четверо каскадеров держали ее за ноги, другие четверо держали оператора. Съемки проходили в 4 часа ночи.

Отношения в звездной семье

Именно так сложилась судьба двух сестер Вертинских и их матери. Анастасия прошла пробы в 15 лет и сразу превратилась в звезду экрана. Марианна же много лет училась, затем работала в театре, а одну из главных ролей сыграла в 19 лет.

Современники отмечали, что Анастасия — довольно закрытый и замкнутый человек. Общество связывало это с тем, что девочка в раннем возрасте потеряла отца, которого боготворила. Тем не менее в 1966 году Вертинская вышла замуж. Спустя 3 года супруги развелись, так как оба мечтали о карьере. Больше женщина замуж не вышла, хотя имела многочисленные романы. «Я принцев не ждала. Не хочу хотеть невозможного и передвигаюсь по жизни маленькими шагами. Скорее я римский легионер, чем романтическая Ассоль», — признавалась Вертинская.

Tarakanov Vadim / East News

Отношения между сестрами были натянутыми. Анастасия говорит, что в детстве сильно ревновала сестру к отцу. «Если у Маши был день рождения, точно такой же подарок папа вынужден был дарить мне. Иначе я могла не разговаривать с ним 2 недели. Наверное, от предчувствия потери у меня была дикая жажда общаться с отцом. Только я, чтобы никто больше», — вспоминает она. Позже Анастасия рассказывала, что их отношения с сестрой изменились. Они живут в разных местах, но не теряют связи. Также Вертинская вспоминала, что мать-актриса не всегда была довольна тем, как работают ее дочери. Когда Анастасия спрашивала ее мнения, Лидия отвечала, что, хотя девочка и большая молодец, она могла бы все же сыграть и получше.