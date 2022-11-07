Как снимали фильм «Семейка Аддамс», блестящий юмор которого могут затмить разве что образы актеров

Черная комедия «Семейка Аддамс» была снята в 1991 году на основе персонажей мультфильма, придуманных художником-карикатуристом Чарльзом Аддамсом, и одноименного сериала 1964 года. Идея фильма пришла в голову продюсеру фильма Скотту Рудину случайно: он ехал на машине вместе с руководством кинокомпании, когда ребенок одного из сотрудников запел мелодию из сериала «Семейка Аддамс». Все подхватили ее, и на следующий же день решили снять одноименный фильм. Однако сам процесс съемок и подготовки к ним оказался настоящим испытанием.