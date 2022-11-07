Как снимали фильм «Семейка Аддамс», блестящий юмор которого могут затмить разве что образы актеров
Черная комедия «Семейка Аддамс» была снята в 1991 году на основе персонажей мультфильма, придуманных художником-карикатуристом Чарльзом Аддамсом, и одноименного сериала 1964 года. Идея фильма пришла в голову продюсеру фильма Скотту Рудину случайно: он ехал на машине вместе с руководством кинокомпании, когда ребенок одного из сотрудников запел мелодию из сериала «Семейка Аддамс». Все подхватили ее, и на следующий же день решили снять одноименный фильм. Однако сам процесс съемок и подготовки к ним оказался настоящим испытанием.
На какие мытарства ради роли шла актриса, игравшая Мортишу Аддамс
- Актрисе, игравшей Мортишу, пришлось, пожалуй, тяжелее всех на съемках фильма. Чтобы придать ее и без того изящной фигуре еще более худощавый силуэт, от нее требовалось ежедневно ходить в металлическом корсете, который обтягивал бедра, ужимал талию и поднимал бюст, — носить это было неприятно, но именно такой образ Мортиши стал культовым.
- По замыслу художника по костюмам Рут Майерс, Мортиша должна была двигаться, словно существо из потустороннего мира. Достичь этого оказалось достаточно просто: из-за корсета актриса не могла толком ходить — только скользить.
- Чтобы создать характерный прищур Мортиши, использовалась изощренная техника: к вискам прикреплялись полоски ткани, которые стягивали кожу и вытягивали внешние уголки глаз наверх. Эти повязки крепились эластичной лентой на затылке. Чтобы уравновесить и нижнюю часть лица, ниже располагалась вторая лента. Если актриса не снимала повязки на время обеденного перерыва, ее мучили сильные головные боли и появлялась сыпь. А стоило снять — и требовались дополнительные часы по нанесению макияжа. Несмотря на все испытания, которые ей пришлось переносить, актриса не жаловалась. И лишь в последний день съемок психанула и сожгла и парик, и корсет.
AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News, © The Addams Family / Paramount Pictures and co-producers
- Роль Мортиши вполне могла достаться Шер или Ким Бейсингер, но досталась Анжелике Хьюстон, которая была давно под впечатлением от образа этой мрачной красавицы.
- Рут Майерс получила номинацию на «Оскар» за созданные ею костюмы. Поскольку Аддамсы были потомственными аристократами, для одной Мортиши Рут разработала 20 платьев.
- У Мортиши были дневное платье, платье, которое она носила ближе к обеду, и платье для ужина. Последнее украшалось кружевом и гагатом — черным полудрагоценным камнем, который в Викторианскую эпоху использовали как замену бриллиантам во время траура. Ткани тоже были дорогие и изысканные — винтажная парча, бархат, шифон, винтажный атлас.
Как рождался образ Уэнздей Аддамс
- В юные годы Кристина Риччи, которая играла Уэнздей, дочь Аддамсов, была коварна, как ее героиня. Актриса рассказала, что в 8 лет, чтобы получить роль в школьной постановке, доставшуюся другому мальчику, она насмехалась над ним, пока соперник не набросился на нее. А после Кристина пожаловалась на «обидчика», получила роль и ее заметил местный театральный критик.
- У Уэнздей, как и у Мортиши, было несколько платьев: школьное, повседневное, вечернее. А ее платье для бала было мини-копией платья Мортиши.
- Кристина Риччи сама придумала позу сна Уэнздей со скрещенными на груди руками. Само имя персонажу Wednesday — «среда» — было дано неслучайно: оно является отсылкой к строке одного из стихотворений Матушки Гусыни «Дитя среды полно скорби» (Матушка Гусыня — воображаемый автор и персонаж французских и английских детских сказок и стихов. — Прим. ADME).
Как создавался образ дяди Фестера
- Изначально роль дяди Фестера была предложена Энтони Хопкинсу, но он отказался. Тогда ее талантливо воплотил в жизнь Кристофер Ллойд, хорошо известный по роли доктора Эмметта Брауна из трилогии «Назад в будущее».
- Перед началом съемок (спойлер!) не было решено, окажется ли Гордон настоящим братом Гомеса Фестером или нет. Но актеры были так обеспокоены тем, что Гордон окажется самозванцем, что подослали Кристину Риччи к режиссеру и продюсеру, чтобы она уговорила их сделать Гордона настоящим дядей Фестером. Иронично, но единственным, кому было все равно, кем на самом деле является его персонаж, был сам Кристофер Ллойд.
- Когда Фестер прибывает в дом Аддамсов, его чемодан украшен наклейками из мест, известных своими ужасными событиями или катастрофами: Бермудский треугольник, Долина Смерти, Калькуттская черная дыра, Алькатрас, Помпеи, остров Дьявола и другие.
- Под бесформенным балахоном Фестера был спрятан другой известный сценический костюм — из «Крестного отца».
Как рука из части тела превратилась в полноценного персонажа
- Еще один маленький, но важный герой фильма — рука, которую зовут Вещь или Нечто. Принадлежала она актеру-фокуснику Кристоферу Харту. Чтобы ее засняли с нужного ракурса, почти во всех кадрах актеру приходилось лежать на тележке лицом вниз, выставив вперед кисть руки, а остальная часть руки и все тело прятались под черным трико.
- В сериале 1964 года на Нечто не возлагалось особых задач: рука просто появлялась из коробки. В фильме 1991 года она стала самостоятельным героем, который общается при помощи письма и азбуки Морзе, выполняет небольшие задачи, а в продолжении фильма 1993 года еще и спасает жизнь Фестеру.
- Некоторые эпизоды с Нечто были по-настоящему трудоемкими в плане съемок: например, сцена, где рука прыгает через пруд, который в фильме изображает топкое болото, фотографировалась кадр за кадром. И на работу с этим эпизодом, занимающим меньше 10 секунд, ушло 8 часов.
- Все личные вещи Нечто ожидаемо были связаны с руками: журналы на тему рукоделия, перчатки и записные книжки.
Как проходили кастинг и съемки для других актеров
- Изначально Гомесу хотели сделать такой же макияж, как у Фестера, с темными кругами под глазами. Но непосредственно перед съемками отказались от этой идеи.
- Джимми Уоркмэн, сыгравший сына Аддамсов Пагсли, получил свою роль случайно: он сопровождал старшую сестру на прослушивание. После того как его сестра не прошла, а роль досталась Кристине Риччи, режиссер и продюсер заметили Джимми, играющего на съемочной площадке. И предложили ему прочитать роль Пагсли.
- Девочка-скаут, которая продавала печенье в первой части фильма, появляется и во второй — «Семейные ценности Аддамсов», но уже в качестве Аманды Бакман — одной из пай-девочек в детском лагере, с которой вступает в противодействие Уэнздей.
Что происходило за кулисами режиссерской работы
Paramount / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, © The Addams Family / Paramount Pictures and co-producers
- Для Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» стала режиссерским дебютом. Но новичком в кино режиссер не был: до этого он работал оператором-постановщиком в фильмах «Большой» с Томом Хэнксом, «Перекресток Миллера» и «Мизери», так что хорошо понимал, что и как происходит на съемочной площадке.
- Тем не менее Зонненфельда фильм чуть не доконал: съемки происходили в таком ускоренном режиме, что режиссер несколько недель спал по 15 минут за ночь, а еду часто заменял капучино. Так продолжалось, пока он не потерял сознание прямо во время работы. А придя в себя в больнице и отлежавшись день, режиссер был вынужден вернуться к съемкам.
- У режиссера в фильме было небольшое камео: в фильме он был тем самым пассажиром игрушечного поезда, с которым играл, снимая стресс, Гомес.
Какие воспоминания у вас связаны с этим фильмом? Чем вам нравились или, наоборот, не нравились его герои?
Фото на превью The Addams Family / Paramount Pictures and co-producers
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