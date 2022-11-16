Как в своих новых проектах выглядят 15+ актеров и актрис, которые покорили наши сердца еще будучи детьми

Карьера артистов, к которым слава пришла в очень юном возрасте, не всегда складывается удачно. А некоторые из них и вовсе, окончив школу, делают выбор в пользу обычной, не медийной работы. И вряд ли кто-то их за это осудит.

Тем интереснее наблюдать, как на наших глазах вырастают дети-актеры, которые продолжают сниматься в кино. Мы вспомнили их в ролях, покоривших наши сердца давным-давно, и нашли их свежие работы.