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Как в своих новых проектах выглядят 15+ актеров и актрис, которые покорили наши сердца еще будучи детьми

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Карьера артистов, к которым слава пришла в очень юном возрасте, не всегда складывается удачно. А некоторые из них и вовсе, окончив школу, делают выбор в пользу обычной, не медийной работы. И вряд ли кто-то их за это осудит.

Тем интереснее наблюдать, как на наших глазах вырастают дети-актеры, которые продолжают сниматься в кино. Мы вспомнили их в ролях, покоривших наши сердца давным-давно, и нашли их свежие работы.

Кристина Риччи («Семейка Аддамс» — «Шершни»)

Ке Хюи Куан («Балбесы» — «Всё везде и сразу»)

Мелисса Джоан Харт («Сабрина — маленькая ведьма» — «Грязный маленький секрет»)

Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров» — «Отомсти за меня»)

Джесси Кейв («Гарри Поттер и принц-полукровка» — «Смягчение»)

Эван Рейчел Вуд («Практическая магия» — «Мир Дикого Запада»)

Кали и Ноэль Шелдон («Друзья» — «Мы»)

Киран Калкин («Один дома — 2» — «Наследники»)

Бэйли Мэдисон («Мост в Терабитию» — «Милые обманщицы: Первородный грех»)

Коул Спраус («Большой папа» — «Ривердейл»)

Джоуи Кинг («Рамона и Бизус» — «Быстрее пули»)

Бретт Келли («Плохой Санта» — «Семейная юрфирма»)

Маккензи Фой («Сумерки. Сага: Рассвет» — «Черный красавец»)

Уил Уитон («Останься со мной» — «S.W.A.T.»)

Дженнифер Джейсон Ли («Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» — «Острая палка»)

Каролина Дикманн («Тропиканка» — «Седьмой хранитель»)

Татум О’Нил («Бумажная луна» — «Не забывать»)

А кто из детей-актеров, по вашему мнению, оказался наиболее успешным и стал настоящей звездой?

Фото на превью The Addams Family / Paramount Pictures and co-producers, Yellowjackets / Entertainment One and co-producers, Sabrina, the Teenage Witch / Paramount Television Network and co-producers, Dirty Little Secret / Lifetime and co-producers
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AdMe/Кино/Как в своих новых проектах выглядят 15+ актеров и актрис, которые покорили наши сердца еще будучи детьми
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