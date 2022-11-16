Как в своих новых проектах выглядят 15+ актеров и актрис, которые покорили наши сердца еще будучи детьми
Карьера артистов, к которым слава пришла в очень юном возрасте, не всегда складывается удачно. А некоторые из них и вовсе, окончив школу, делают выбор в пользу обычной, не медийной работы. И вряд ли кто-то их за это осудит.
Тем интереснее наблюдать, как на наших глазах вырастают дети-актеры, которые продолжают сниматься в кино. Мы вспомнили их в ролях, покоривших наши сердца давным-давно, и нашли их свежие работы.
Кристина Риччи («Семейка Аддамс» — «Шершни»)
Ке Хюи Куан («Балбесы» — «Всё везде и сразу»)
Мелисса Джоан Харт («Сабрина — маленькая ведьма» — «Грязный маленький секрет»)
Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров» — «Отомсти за меня»)
Джесси Кейв («Гарри Поттер и принц-полукровка» — «Смягчение»)
Эван Рейчел Вуд («Практическая магия» — «Мир Дикого Запада»)
Кали и Ноэль Шелдон («Друзья» — «Мы»)
Киран Калкин («Один дома — 2» — «Наследники»)
Бэйли Мэдисон («Мост в Терабитию» — «Милые обманщицы: Первородный грех»)
Коул Спраус («Большой папа» — «Ривердейл»)
Джоуи Кинг («Рамона и Бизус» — «Быстрее пули»)
Бретт Келли («Плохой Санта» — «Семейная юрфирма»)
Маккензи Фой («Сумерки. Сага: Рассвет» — «Черный красавец»)
Уил Уитон («Останься со мной» — «S.W.A.T.»)
Дженнифер Джейсон Ли («Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай» — «Острая палка»)
Каролина Дикманн («Тропиканка» — «Седьмой хранитель»)
Татум О’Нил («Бумажная луна» — «Не забывать»)
А кто из детей-актеров, по вашему мнению, оказался наиболее успешным и стал настоящей звездой?
AdMe/Кино/Как в своих новых проектах выглядят 15+ актеров и актрис, которые покорили наши сердца еще будучи детьми
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