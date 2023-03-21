Как выглядели бы 12 культовых персонажей фильмов, если бы кастинг успешно прошли другие актеры

Когда герои фильмов врезаются в нашу память в исполнении определенных актеров, уже сложно представить их с другими лицами. А ведь зачастую в шаге от роли изначально оказывается совершенно иной человек. Нам стало интересно посмотреть, как, например, в роли Хагрида выглядел бы Робин Уильямс или каким был бы бог грома Тор, если бы его сыграл Том Хиддлстон.

Человек-паук — Джеймс Франко

По иронии судьбы Джеймс Франко, который сыграл в фильме антигероя, на ранних этапах разработки проекта претендовал на роль Человека-паука. Но в итоге Питера Паркера изобразил Тоби Магуайер. А в Джеймсе режиссеру удалось разглядеть другого немаловажного персонажа — Гарри Озборна, друга Паркера, ставшего его злейшим врагом.

Харли Квинн — Аманда Сейфрид

Хотя Харли Квинн сильно отличается от персонажей, которых приходилось играть Сейфрид, актрисе удалось вплотную приблизиться к цели и даже пройти прослушивание. Однако в конце концов роль получила Марго Робби.

Арагорн — Рассел Кроу

Сейчас фанатам культовой фэнтезийной кинотрилогии уже сложно представить в роли Арагорна кого-то кроме Вигго Мортенсена. Однако сначала с предложением сыграть последнего потомка древнего короля Питер Джексон пришел к Расселу Кроу. Но тот отказался от роли по довольно благородной причине: Кроу признавался, что у него сложилось впечатление, будто это было не искреннее желание режиссера и его к этому подталкивали окружающие.

Доктор Стрэндж — Хоакин Феникс

Оказывается, Хоакин Феникс был первым актером из тех, кого команда Marvel хотела видеть в роли Верховного чародея в серии фильмов «Доктор Стрэндж». Однако он не сыграл этого персонажа по банальной причине: за несколько месяцев переговоров агентам актера и представителям кинокомпании просто не удалось договориться и определить взаимовыгодные условия.

Максимус — Мел Гибсон

В фильмографии Гибсона огромное количество исторических фильмов и боевиков, и нет сомнения в том, что актер органично ощущает себя в подобных жанрах. Однако когда к нему пришли с предложением сыграть в «Гладиаторе», он отказался, сославшись на свой возраст. Зато мы получили возможность лицезреть впечатляющую и полную страсти игру Рассела Кроу.

Джокер — Эдриен Броуди

Мы могли бы не увидеть потрясающую работу Хита Леджера в «Темном рыцаре», поскольку изначально он был не единственным претендентом на роль заклятого врага Бэтмена. Эдриан Броуди признался, что в какой-то момент он хотел сыграть грозу Готэма и вообще очень любит фильмы по комиксам, но не сложилось.

Вилли Вонка — Брэд Питт

Теперь Брэд Питт славится в основном драматическими ролями, однако карьера актера могла бы пойти по другому пути, согласись он сыграть Вилли Вонку в ремейке «Чарли и шоколадная фабрика». Можете представить его в таком нетипичном амплуа?

Супермен — Джейми Дорнан

Как оказалось, за роль Человека из стали Генри Кавилл боролся с Джейми Дорнаном. Но несмотря на свой проигрыш, Дорнан лишь еще больше распалился и еще сильнее захотел стать частью киновселенной Marvel. Актер признается, что отчасти его на это вдохновляет отцовство: ему очень хочется добиться успеха ради детей и стать воплощением одного из героев комиксов.

Эльф Бадди — Джим Керри

Прежде чем отдать роль Уиллу Ферреллу, создатели фильма долгое время присматривались к легендарному Джиму Керри. И неудивительно, ведь его исключительная харизма просто находка для комедий. Однако к моменту, когда лента наконец-то была запущена в производство, Керри уже просто-напросто оказался занят в других проектах.

Хагрид — Робин Уильямс

Директор по кастингу первого фильма о Гарри Поттере как-то призналась, что Робин Уильямс так сильно хотел стать частью команды, что даже попробовал напрямую обратиться к Джоан Роулинг с предложением взять его на роль Хагрида. Однако писательница была непреклонна в соблюдении своего правила брать в поттериану только актеров-британцев, поэтому в итоге роль досталась здоровяку Робби Колтрейну.

Черная Вдова — Эмили Блант

До того, как частью команды Мстителей стала Скарлетт Йоханссон, на роль Черной Вдовы в ленте «Железный Человек — 2» приглашали Эмили Блант. Однако актрисе пришлось отказаться из-за занятости в съемках фильма «Путешествия Гулливера».

Тор — Том Хиддлстон