Как выглядели в молодости 11 актеров и актрис, создавших крутые образы бабушек и дедушек

Талантливые актеры способны в любом возрасте создать запоминающийся образ. Вот только со временем мы стали забывать, как раньше выглядели нынешние актеры и актрисы, которые запомнились нам по ролям обаятельных бабушек и взбалмошных дедушек. А ведь они в молодости явно разбили не одно сердце.