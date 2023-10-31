Как выглядели в молодости 11 актеров и актрис, создавших крутые образы бабушек и дедушек
Талантливые актеры способны в любом возрасте создать запоминающийся образ. Вот только со временем мы стали забывать, как раньше выглядели нынешние актеры и актрисы, которые запомнились нам по ролям обаятельных бабушек и взбалмошных дедушек. А ведь они в молодости явно разбили не одно сердце.
Дайана Ригг — леди Оленна Тирелл в сериале «Игра престолов»
Мэгги Смит — вдовствующая графиня Грэнтэм в сериале «Аббатство Даунтон»
Роберт Де Ниро — Дик Келли в фильме «Дедушка легкого поведения»
© Dirty Grandpa / Lions Gate Films and co-producers, Columbia Pictures / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East New
Джули Эндрюс — королева Кларисса в фильме «Как стать принцессой»
Денни Де Вито — дедушка Эдди в фильме «Джуманджи. Новый уровень»
© Jumanji: The Next Level / Columbia Pictures and co-producers, Paramount Television / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News
Шер — бабушка главной героини в фильме «Mamma Mia! 2»
© Mamma Mia! Here We Go Again / Universal Pictures and co-producers, Tristar Pictures / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News
Джек Альбертсон — дедушка Джо в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971 год)
© Willy Wonka & the Chocolate Factory / Wolper Pictures and co-producers, Everett Collection / Everett Collection / East News
Глория Стюарт — пожилая Роза Доусон в фильме «Титаник»
Энни Поттс — Конни Такер в сериале «Детство Шелдона»
© Young Sheldon / Chuck Lorre Productions and co-producers, Paramount / Courtesy Everett Collection / East News
Питер Фальк — дедушка в фильме «Принцесса-невеста»
Джули Кристи — бабушка в фильме «Красная шапочка»
А если вам не хватает историй про бабушек, которые способны чудить внукам на зависть, то можете прочитать эту статью. Ее герои рассказывают о пожилых дамах, которые легко дадут фору молодому поколению.
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