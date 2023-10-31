AdMe
AdMe

Как выглядели в молодости 11 актеров и актрис, создавших крутые образы бабушек и дедушек

Кино
214-4

Талантливые актеры способны в любом возрасте создать запоминающийся образ. Вот только со временем мы стали забывать, как раньше выглядели нынешние актеры и актрисы, которые запомнились нам по ролям обаятельных бабушек и взбалмошных дедушек. А ведь они в молодости явно разбили не одно сердце.

Дайана Ригг — леди Оленна Тирелл в сериале «Игра престолов»

Мэгги Смит — вдовствующая графиня Грэнтэм в сериале «Аббатство Даунтон»

Роберт Де Ниро — Дик Келли в фильме «Дедушка легкого поведения»

© Dirty Grandpa / Lions Gate Films and co-producers, Columbia Pictures / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East New

Джули Эндрюс — королева Кларисса в фильме «Как стать принцессой»

Денни Де Вито — дедушка Эдди в фильме «Джуманджи. Новый уровень»

© Jumanji: The Next Level / Columbia Pictures and co-producers, Paramount Television / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Шер — бабушка главной героини в фильме «Mamma Mia! 2»

© Mamma Mia! Here We Go Again / Universal Pictures and co-producers, Tristar Pictures / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

Джек Альбертсон — дедушка Джо в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971 год)

© Willy Wonka & the Chocolate Factory / Wolper Pictures and co-producers, Everett Collection / Everett Collection / East News

Глория Стюарт — пожилая Роза Доусон в фильме «Титаник»

Энни Поттс — Конни Такер в сериале «Детство Шелдона»

© Young Sheldon / Chuck Lorre Productions and co-producers, Paramount / Courtesy Everett Collection / East News

Питер Фальк — дедушка в фильме «Принцесса-невеста»

Джули Кристи — бабушка в фильме «Красная шапочка»

© Red Riding Hood / Warner Bros. and co-producers, EMBASSY PICTURES / Album / EAST NEWS

А если вам не хватает историй про бабушек, которые способны чудить внукам на зависть, то можете прочитать эту статью. Ее герои рассказывают о пожилых дамах, которые легко дадут фору молодому поколению.

Фото на превью Game of Thrones / HBO and co-producers, Trinity Mirror / Mirrorpix / Alamy Stock Photo, The Princess Diaries / Walt Disney Pictures and co-producers, Album / Alamy Stock Photo
4
214-4
AdMe/Кино/Как выглядели в молодости 11 актеров и актрис, создавших крутые образы бабушек и дедушек
Поделиться этой статьёй