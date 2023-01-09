Многим зрителям сериал «Уэнсдэй» напомнил другие известные кинопроекты. Мы присмотрелись и нашли кучу совпадений

Сериал «Уэнсдэй» внезапно стал мегапопулярным. Кадры из шоу заполонили соцсети, а актриса Дженна Ортега обрела мировую известность. Мы согласны, сериал достойный, но вот что любопытно: зрители нашли много пересечений «Уэнсдэй» с другими известными кинопроектами. Сейчас все расскажем.

Персонаж рыжеволосый и носит очки-бабочки

Для начала: не кажется ли вам, что учительница из «Уэнсдэй» как-то подозрительно похожа на ведьму из «Американской истории ужасов»? То ли пасхалка от режиссера, то ли просто совпадение. Действительно, ну мало ли кто из злодеев рыжий и носит очки в форме крыльев бабочки. Идем дальше.

Герой имеет экстрасенсорные способности

Некоторые зрители сравнивают «Уэнсдэй» с пиццей, куда создатели сериала положили все самое вкусное. Люди уверены, что в новом шоу есть кусочек и из «Очень странных дел»: к примеру, способности медиума. Одиннадцать может по своему желанию уходить в измененное состояние сознания. Девушка находит других людей и даже видит прошлое. Так, в 3-м сезоне она проникла в детские воспоминания Билли, благодаря чему парень освободился от Истязателя Разума. Уэнсдэй же начинающий медиум. К ней приходят видения о будущем и прошлом. Именно благодаря видениям героиня получила от своего предка Гуди предупреждение об опасности, которая грозит Невермору.

Героиня эффектно появляется на балу

Но если предыдущие пункты вас не сильно убедили, то уверяем, что дальше будет интереснее. Больше всего сходства зрители обнаружили с «Гарри Поттером». Некоторые кадры из этих кинолент поразительным образом совпадают, к примеру блистательное появление Уэнсдэй и Гермионы на лестнице во время школьного бала.

В школе есть 4 факультета

Всем известно, что в Хогвартсе есть 4 факультета и они соревнуются между собой. В Неверморе на первый взгляд нет четкого деления на факультеты, но есть 4 крупные «фракции» — это оборотни, вампиры, сирены и горгульи. Например, соседка по комнате Уэнсдэй, любительница розового и сплетен, — оборотень. К слову, некоторые называют Невермор «готической версией Хогвартса».

Герой в первый же день заводит себе опасного врага

Как только Гарри Поттер попал в Хогвартс, он поссорился с Драко Малфоем. Причина конфликта была в том, что Драко высмеял Рона, а Гарри решил заступиться за рыжеволосого мальчика. Хотя, если подумать, Драко — это не тот человек, с которым нужно враждовать. Желая подчеркнуть влияние семьи Малфоев, фанаты поттерианы называют его «слизеринским принцем». В свой первый день в Неверморе Уэнсдэй тоже нашла себе врага. Девушка вызвала на дуэль на шпагах высокомерную Бьянку (кого-то вроде местной школьной королевы), которая издевалась над пареньком-изгоем.

Герой приносит победу своей команде, утерев нос школьному врагу

Уже на 1-м курсе Гарри Поттер стал звездой спорта. Благодаря новому ловцу Гриффиндор, который в прошлом сезоне проиграл Слизерину, получает кубок! А на 2-м курсе Драко Малфой становится ловцом и соперником Гарри и на ниве спорта. В Неверморе есть соревнования на лодках — Кубок По. В последние годы в нем традиционно выигрывали сирены — команда Бьянки, но не в этот раз. С помощью хитрости Уэнсдэй принесла победу команде черных кошечек, утерев нос Бьянке. Вот вам и еще одно совпадение.

У директора есть свои скелеты в шкафу

Поначалу Дамблдор кажется добрым старичком со своими причудами. Но именно этот человек руководил Орденом Феникса, именно его больше всего боялся Темный Лорд. Есть у него и свои скелеты в шкафу. В Неверморе директор Лариса тоже прячет за широкой улыбкой немало секретов. К примеру, используя свои сверхспособности, она скрывала гибель ученика. Но делала это не в интересах злоумышленника, а чтобы защитить школу.

Приспешник, который проник в школу под видом учителя

В обеих историях у злодея есть союзник, который проник в школу под видом преподавателя. Профессор Квиррелл, казалось, боялся собственной тени. И именно он был носителем частички Темного Лорда. Ну а учительница ботаники Мэрилин с первых кадров кажется милой, но беспомощной. И только в самом конце 1-го сезона зрители узнают ее подноготную. Мэрилин удалось воскресить главного злодея сезона.

Для возвращения злодея необходим ритуал с участием главного героя

В «Гарри Поттере» из небытия восстает Волан-де-Морт, а в «Уэнсдэй» — злодей по имени Джозеф Крэкстоун. В обоих случаях был проведен темномагический ритуал. Вишенка на торте: дабы воскресить злодеев, была необходима кровь Гарри и Уэнсдэй.