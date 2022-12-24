Мы собрали 12 лучших сериалов уходящего года. Уверены, что некоторые из них вы пропустили

В уходящем году вышло множество сериалов, в том числе полюбившиеся зрителям «Дом Дракона» и «Уэнсдэй». Но на фоне этих нашумевших проектов остались незамеченными многие другие, тоже заслуживающие внимания. Так что для начала мы ознакомились с большим списком лучших сериалов года по версии IMDb, а уже из него лично выбрали для вас самые-самые и составили топ от конца к началу — от просто хороших к лучшим.

12. Джулия

Вы наверняка смотрели «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» с великолепной Мерил Стрип. Вот этот сериал тоже вдохновлен историей повара Джулии Чайлд: сюжет построен на ее биографии. И хоть Мерил Стрип здесь не играет, сериалу есть чем нас порадовать. Он снят в элегантном ретростиле, костюмы и антураж — сплошное наслаждение, а сюжет великолепно отражает все грани мужской предвзятости в отношении женщин в 60-е годы. Рейтинг IMDb — 8,3

11. Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс

Перед нами спортивная драма о знаменитой баскетбольной команде «Лейкерс». Сериал расскажет о ее взлетах, падениях и пути к успеху. В кадре блистает Эдриен Броуди (мы еще не видели его с такими шикарными усами), а сюжет радует глубиной и проработанностью персонажей. Рейтинг IMDb — 8,3



10. Миротворец

Действие сериала происходит в супергеройской вселенной DC. Миротворец — комичный злодей, который, помимо всяких коварных делишек, пытается разгрести собственные проблемы, например помириться с отцом. В главной роли — Джон Сина. В сериалах он, как правило, появляется в роли самого себя, но этот проект стал исключением. Рейтинг IMDb — 8,3

9. Заговор сестер Гарви

Это ирландский сериал, и этим многое сказано. Несомненно, вы, как и мы, любите непревзойденный ирландский юмор (пусть он порой и мрачноват), а здесь его много. По сюжету 5 сестер живут в одном городе и пытаются найти свой путь в жизни. И все бы ничего, но муж одной из них постоянно пытается все разрушить: одной сестре испортить карьеру, другой — здоровье. Вот с этим неприятным человеком сестры Гарви и пытаются справиться. Рейтинг IMDb — 8,3

8. Уэнсдэй

О полюбившемся зрителям «Уэнсдэй» можно сказать многое, но лучше увидеть его самим. В сериале мрачная девочка уже не ребенок — она подросток, и избежать подростковых проблем ей, как и обычным людям, не удалось. Молодая актриса Дженна Ортега показала нам лучшую Уэнсдэй, какую только можно было представить. Рейтинг IMDb — 8,3

7. Будет больно

Полюбуемся на трудовые будни врача родильного отделения. В больнице, как это часто бывает, бардак: оборудование устарело, персонала не хватает, но доктор старается как может, и получается у него неплохо. Актерский состав, к слову, здесь подобран отлично. Рейтинг IMDb — 8,4

6. Медведь

Карми, молодой успешный шеф-повар, возвращается домой, чтобы взять в свои руки управление семейной закусочной. Но оказывается, что владеть бизнесом еще сложнее, чем виртуозно готовить, и Карми должен умело балансировать между вредными работниками и собственными проблемами. Сериал подмечает смешное в трагичном и разворачивает перед нами достойную внимания драму. Рейтинг IMDb — 8,4

5. Король Талсы

Здесь играет Сильвестр Сталлоне, и этого уже должно быть достаточно, чтобы захотеть посмотреть сериал. Актер предстает в роли мафиози, который, выйдя на свободу, пытается построить новый бизнес. Это в хорошем смысле слова старомодный, олдскульный сериал, цепляющий своей неспешностью и особой атмосферой. Ну а Сталлоне впервые за последние годы получил великолепную роль и справился с ней на все 100 %. Рейтинг IMDb — 8,4

4. Дом Дракона

Поклонники, быть может, удивятся, что столь ожидаемый спин-офф «Игры престолов» не возглавил этот список. Но менее крутым сериал от этого не становится. Как и когда-то «Игра престолов», он собрал вокруг себя тонну домыслов и теорий, а мы, прямо как 10 лет назад, садились раз в неделю у экрана с вкусняшками, чтобы посмотреть новую серию. Рейтинг IMDb — 8,5

3. Репетиция

Представьте, что вы могли бы предварительно отрепетировать любое важное событие в своей жизни, учесть все возможные варианты диалогов, чтобы все прошло идеально. Именно этим и занимается Нейтан — главный герой этой реалити-комедии: он мастерски воссоздает ситуации, к которым люди хотят подготовиться. Это может быть трудный разговор с братом или даже полноценная семейная жизнь. Но иногда герой чересчур уж вовлекается в происходящее. Рейтинг IMDb — 8,6

2. Предложение

Вы наверняка смотрели «Крестного отца», а вот этот сериал раскроет нам историю его создания. Это не традиционный making-of с закадровыми съемками — здесь людей, причастных к появлению фильма, играют актеры. История жизни тех, кто стоял за «Крестным отцом», не менее захватывающая, чем сам легендарный фильм. А еще тут снялась обаятельная Джуно Темпл из сериала «Тед Лассо». Рейтинг IMDb — 8,7

1. Разделение

Научно-фантастические сериалы нередко грешат излишней пафосностью и некоторым занудством, но это точно не про «Разделение». В основе сценария лежит идея отделения личности человека от его работы. Марк, главный герой, соглашается на такую процедуру, но вскоре начинает сомневаться, правильно ли он поступил. Рейтинг IMDb — 8,7