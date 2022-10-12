Посмотрите, как могли выглядеть звезды прошлого, если бы не меняли себя в угоду моде

Многие звезды не пренебрегают пластической хирургией: меняют форму носа, овал лица, делают подтяжку. Вспомнить хотя бы Мэрилин Монро — слава к девушке пришла именно после того, как она радикально изменила внешность. Мы попробовали представить, как выглядели бы ретродивы, если бы не решились на преображения.

Джина Лоллобриджида

East News

Жгучая кинодива Джина запомнилась зрителям по роли яркой Эсмеральды. И хотя актриса пластическим операциям не подвергалась, в угоду моде она сильно утягивала талию, из-за чего ее фигура приобрела форму песочных часов.

Марлен Дитрих

East News

Чтобы выглядеть моложе, Марлен прибегала к некоторым ухищрениям. Например, накручивала волосы на шпильки и прикалывала их к голове, таким образом натягивая кожу лица. Позже актриса усовершенствовала метод и протягивала тонкую золотую цепочку под подбородком и за ушами. Многие также утверждают, что Дитрих удалила часть зубов, чтобы сделать скулы острее.

Твигги

ASSOCIATED PRESS / East News

Супермодель, прославившаяся на весь мир своими необычными ресницами, наносила макияж полтора часа. Девушка приклеивала 3 ряда накладных ресниц на нижнее и верхнее веко, а также дополнительно подкрашивала пространство между ресницами.

Вивьен Ли

Courtesy Everett Collection / East News

В угоду моде того времени Вивьен носила тонкие скругленные брови. Также девушка рисовала себе пухлые губы и старалась скрывать свои руки — актрисе казалось, что они у нее слишком большие.

Рита Хейворт

akg-images / East News

Рита ради карьеры перекрасила волосы и отбелила кожу. Также с помощью электроэпиляции актриса удалила со лба волосы — и все для того, чтобы визуально вытянуть лицо. Также знаменитость, как и многие другие звезды, носила накладные ресницы.

Элизабет Тейлор

The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Photoshot / East News

На первый взгляд кажется, что у Элизабет идеальная кожа — на экране ее лицо выглядело фарфоровым. Чтобы добиться такого эффекта, актриса регулярно брила лицо, так как с детства у нее на лице рос довольно заметный светлый пушок. Также есть информация о том, что Тейлор сделала ринопластику.

Мэрилин Монро

AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

После кардинальных изменений обычную девушку Мэрилин заметили в Голливуде. Ей доставались роли самых красивых и роскошных героинь. Определенно, важную роль в этом сыграла внешность. Монро перекрасила волосы, а также сделала несколько пластических операций, в том числе по изменению формы носа и подбородка.

Джуди Гарленд

Everett Collection / Everett Collection / East News

Зрители помнят Джудит в роли забавной девчушки Элли из фильма «Волшебник из страны Оз». Однако затем актриса повзрослела и кардинально изменила внешность. Продюсеры окрестили девочку «толстой свинкой с косичками» и посадили ее на строгую диету, которой она придерживалась всю жизнь.

Грета Гарбо

Courtesy Everett Collection / East News

Грету Гарбо называют самой красивой женщиной из всех когда-либо живших на земле. Но прежде чем подняться на вершину славы, девушке пришлось изрядно сбросить вес, выпрямить волосы и подлечить зубы.

Мэри Пикфорд

Courtesy Everett Collection / East News

Мэри Пикфорд — одна из первых актрис, решившихся на пластическую операцию — подтяжку лица. Звезда немного кино сделала ее в довольно раннем возрасте и якобы после этого не могла нормально улыбаться. Газеты писали, что Пикфорд завоевала любовь публики благодаря особой игре: актриса выражала эмоции взглядом, а не экспрессивными жестами или мимикой.

Как вы относитесь к пластическим операциям и другим способам изменения внешности?

Фото на превью East News