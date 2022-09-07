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Мы сравнили 16 культовых актеров ХХ века и их младших коллег по цеху в одном возрасте

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Каждый из нас хотя бы раз слышал от мамы фразу: «А вот в моей молодости все было совсем по-другому». Причем эти слова могут относиться к чему угодно, будь то нравы, мода или популярная культура. Консервативно настроенные родительницы считают, что в их юности и кинозвезды сияли иначе.

Мы в ADME решили сравнить актеров, которые были на вершине славы во времена молодости мам и бабушек, с нашими кумирами. А вдруг тоже уловим разницу?

Джек Николсон и Леонардо Ди Каприо в 47 лет

East News, Invision / Invision / East News

Микки Рурк и Кит Харингтон в 35 лет

East News, Invision / Invision / East News

Джон Траволта и Том Холланд в 25 лет

PHOTOlink / Everett Collection / East News, DFY / KCS / East News

Ален Делон и Джейкоб Элорди в 24 года

East News, Invision / Invision / East News

Роберт Де Ниро и Энсел Эльгорт в 28 лет

East News, Invision / Invision / East News

Клинт Иствуд и Эдди Редмэйн в 40 лет

AP / East News, Invision / Invision / East News

Тимоти Далтон и Крис Эванс в 41 год

Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Майкл Дуглас и Джеймс Макэвой в 43 года

LFI / Photoshot / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

Шон Коннери и Зак Эфрон в 34 года

Image supplied by Capital Pictures / East News, ABC / Ferrari Press / East News

Роберт Редфорд и Эштон Кутчер в 44 года

ASSOCIATED PRESS / East News, Invision / Invision / East News

Харрисон Форд и Том Хиддлстон в 41 год

Lucasfilm Ltd / Courtesy Everett Collection / East News, Invision / Invision / East News

Курт Рассел и Логан Лерман в 30 лет

Adam Scull / PHOTOlink / East News, Invision / Invision / East News

Арнольд Шварценеггер и Джейсон Момоа в 43 года

Кевин Костнер и Джо Коул в 33 года

East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Майкл Кейн и Донал Глисон в 39 лет

Everett Collection / Everett Collection / East News, Invision / Associated Press / East News

Марлон Брандо и Александр Скарсгард в 45 лет

Gina Production / Collection Christophel / East News, MICHAEL TRAN / AFP / East News

А кто из названных в статье актеров ваш любимчик?

Фото на превью PHOTOlink / Everett Collection / East News, DFY / KCS / East News
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AdMe/Кино/Мы сравнили 16 культовых актеров ХХ века и их младших коллег по цеху в одном возрасте
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