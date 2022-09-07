Мы сравнили 16 культовых актеров ХХ века и их младших коллег по цеху в одном возрасте

Каждый из нас хотя бы раз слышал от мамы фразу: «А вот в моей молодости все было совсем по-другому». Причем эти слова могут относиться к чему угодно, будь то нравы, мода или популярная культура. Консервативно настроенные родительницы считают, что в их юности и кинозвезды сияли иначе.