Мы сравнили 16 культовых актеров ХХ века и их младших коллег по цеху в одном возрасте
Каждый из нас хотя бы раз слышал от мамы фразу: «А вот в моей молодости все было совсем по-другому». Причем эти слова могут относиться к чему угодно, будь то нравы, мода или популярная культура. Консервативно настроенные родительницы считают, что в их юности и кинозвезды сияли иначе.
Мы в ADME решили сравнить актеров, которые были на вершине славы во времена молодости мам и бабушек, с нашими кумирами. А вдруг тоже уловим разницу?
Джек Николсон и Леонардо Ди Каприо в 47 лет
Микки Рурк и Кит Харингтон в 35 лет
Джон Траволта и Том Холланд в 25 лет
Ален Делон и Джейкоб Элорди в 24 года
Роберт Де Ниро и Энсел Эльгорт в 28 лет
Клинт Иствуд и Эдди Редмэйн в 40 лет
Тимоти Далтон и Крис Эванс в 41 год
Майкл Дуглас и Джеймс Макэвой в 43 года
Шон Коннери и Зак Эфрон в 34 года
Роберт Редфорд и Эштон Кутчер в 44 года
Харрисон Форд и Том Хиддлстон в 41 год
Курт Рассел и Логан Лерман в 30 лет
Арнольд Шварценеггер и Джейсон Момоа в 43 года
Кевин Костнер и Джо Коул в 33 года
Майкл Кейн и Донал Глисон в 39 лет
Марлон Брандо и Александр Скарсгард в 45 лет
А кто из названных в статье актеров ваш любимчик?
Фото на превью PHOTOlink / Everett Collection / East News, DFY / KCS / East News
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