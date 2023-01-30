Тест: Спорим, что вы не сможете быстро догадаться, что мы дерзко вырезали из кадров наших любимых фильмов?
Мы готовы пересматривать старые любимые картины бесконечное количество раз, словно можем увидеть там что-то новое. Но если кто-то вдруг спросит нас, например, что ел тот или иной персонаж, мы можем зайти в тупик. Ведь даже в самом любимом фильме можно найти предметы, которым раньше мы не придавали никакого значения. И от такого маленького открытия на душе станет приятнее.
Какой аппетитный продукт находится в руке у Нины? («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)
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Что достала Марианна из кастрюли? («Полосатый рейс»)
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Что стоит на столе перед героями? («Джентльмены удачи»)
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Что висит на стене за спиной у Афони? («Афоня»)
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Какое блюдо приготовила Надя для коллег? («Самая обаятельная и привлекательная»)
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Что прижимает к груди Нестор Петрович в сцене на пляже? («Большая перемена»)
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Что держит в руках Надя? («Ирония судьбы, или С легким паром!»)
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Что стоит на столе перед Шуриком и Лидой? («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)
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Какой предмет в руках у Тоси? («Девчата»)
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Что поднесла к лицу Семен Семеныча его жена? («Бриллиантовая рука»)
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Что находится на шляпке мачехи? («Золушка»)
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Что держит в руках жена Волшебника? («Обыкновенное чудо»)
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Что находится под рукой у Сидорина? («Гараж»)
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Что украшает шею Надежды? («Любовь и голуби»)
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На чем едет Вера? («Вокзал для двоих»)
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Какой подарок принес Анатолий Зинаиде? «Не может быть»
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Что висит на шее героя Андрея Миронова? («Три плюс два»)
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Что украшает кофточку Зины? («Иван Васильевич меняет профессию»)
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Что в руке Людмилы Прокофьевны? («Служебный роман»)
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Как много предметов вам удалось угадать? Какие фильмы из нашего теста вы знаете лучше всего?
Фото на превью Служебный роман / Мосфильм, Любовь и голуби / Мосфильм
AdMe/Кино/Тест: Спорим, что вы не сможете быстро догадаться, что мы дерзко вырезали из кадров наших любимых фильмов?
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