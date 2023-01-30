Тест: Спорим, что вы не сможете быстро догадаться, что мы дерзко вырезали из кадров наших любимых фильмов?

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Мы готовы пересматривать старые любимые картины бесконечное количество раз, словно можем увидеть там что-то новое. Но если кто-то вдруг спросит нас, например, что ел тот или иной персонаж, мы можем зайти в тупик. Ведь даже в самом любимом фильме можно найти предметы, которым раньше мы не придавали никакого значения. И от такого маленького открытия на душе станет приятнее.

Какой аппетитный продукт находится в руке у Нины? («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм

Что достала Марианна из кастрюли? («Полосатый рейс»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Полосатый рейс / Ленфильм

Что стоит на столе перед героями? («Джентльмены удачи»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Джентльмены удачи / Мосфильм

Что висит на стене за спиной у Афони? («Афоня»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Афоня / Мосфильм

Какое блюдо приготовила Надя для коллег? («Самая обаятельная и привлекательная»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Самая обаятельная и привлекательная / Мосфильм

Что прижимает к груди Нестор Петрович в сцене на пляже? («Большая перемена»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Большая перемена / Мосфильм

Что держит в руках Надя? («Ирония судьбы, или С легким паром!»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм

Что стоит на столе перед Шуриком и Лидой? («Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм

Какой предмет в руках у Тоси? («Девчата»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Девчата / Мосфильм

Что поднесла к лицу Семен Семеныча его жена? («Бриллиантовая рука»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Бриллиантовая рука / Мосфильм

Что находится на шляпке мачехи? («Золушка»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Золушка / Ленфильм

Что держит в руках жена Волшебника? («Обыкновенное чудо»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Обыкновенное чудо / Мосфильм

Что находится под рукой у Сидорина? («Гараж»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Гараж / Мосфильм

Что украшает шею Надежды? («Любовь и голуби»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Любовь и голуби / Мосфильм

На чем едет Вера? («Вокзал для двоих»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Вокзал для двоих / Мосфильм

Какой подарок принес Анатолий Зинаиде? «Не может быть»

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Не может быть! / Мосфильм

Что висит на шее героя Андрея Миронова? («Три плюс два»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Три плюс два / Киностудия имени М. Горького

Что украшает кофточку Зины? («Иван Васильевич меняет профессию»)



Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм

Что в руке Людмилы Прокофьевны? («Служебный роман»)

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ © Служебный роман / Мосфильм