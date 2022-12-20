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Тест: Спорим, что вы не сможете угадать по одному кадру наши любимые фильмы, даже если пересмотрели их до дыр?

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В новогодние дни по телевизору крутят десятки старых любимых комедий, которые мы готовы смотреть с любого момента. Даже если видели их сто раз, знаем сюжетную линию посекундно, а реплики героев — дословно. Но так ли хорошо мы все помним? Мы предлагаем пройти тест и угадать кинокомедию по одному непростому, на наш взгляд, кадру.

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В тесте использованы кадры из следующих фильмов:
1. Карнавальная ночь / Мосфильм
2. Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм
3. Морозко / Киностудия имени М. Горького
4. Джентльмены удачи / Мосфильм
5. Двенадцать месяцев / Киностудия «Ленфильм»
6. Карнавал / Киностудия имени М. Горького
7. Ирония судьбы, или С легким паром! / Мосфильм
8. Бриллиантовая рука / Мосфильм
9. Служебный роман / Мосфильм
10. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм
11. Пес Барбос и необычный кросс / Мосфильм
12. Табор уходит в небо / Мосфильм
13. Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм
14. Невероятные приключения итальянцев в России / Мосфильм and co-producers
15. Спортлото-82 / Мосфильм
16. Калина красная / Мосфильм
17. Любовь и голуби / Мосфильм
18. Афоня / Мосфильм and co-producers
19. Москва слезам не верит / Мосфильм

Какие фильмы вам не удалось угадать?

Фото на превью Карнавальная ночь / Мосфильм
9822
AdMe/Кино/Тест: Спорим, что вы не сможете угадать по одному кадру наши любимые фильмы, даже если пересмотрели их до дыр?
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