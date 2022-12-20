Тест: Спорим, что вы не сможете угадать по одному кадру наши любимые фильмы, даже если пересмотрели их до дыр?

В новогодние дни по телевизору крутят десятки старых любимых комедий, которые мы готовы смотреть с любого момента. Даже если видели их сто раз, знаем сюжетную линию посекундно, а реплики героев — дословно. Но так ли хорошо мы все помним? Мы предлагаем пройти тест и угадать кинокомедию по одному непростому, на наш взгляд, кадру.