Только взгляните, какими стали актеры из любимых фильмов, которыми мы засматривались 25 лет назад

Линдси Лохан, «Ловушка для родителей»

Кэмерон Диас, «Все без ума от Мэри»

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Джулия Робертс, «Мачеха»

Сандра Буллок, «Практическая магия»

Кейт Бланшетт, «Елизавета»

Франка Потенте, «Беги, Лола, беги»

Гвинет Пэлтроу, «Влюбленный Шекспир»

BauerGriffin / MediaPunch / Associated Press / East News

Итан Хоук, «Большие надежды»

Мег Райан, «Вам письмо»

Наташа Лионн, «Трущобы Беверли-Хиллз»

Джефф Бриджес, «Большой Лебовски»

Лив Тайлер, «Армагеддон»

Кэтрин Зета-Джонс, «Маска Зорро»

Дженнифер Лопес, «Вне поля зрения»

Брэд Питт, «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Фото на превью The Mask of Zorro / Amblin Entertainment and co-producers Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News