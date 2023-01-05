Пользователи сети перечислили музыкантов, которые сильно переоценены. Список получился спорным

О вкусах, как известно, не спорят. Людям не может нравиться одно и то же, ведь все мы разные, и чей-то любимый музыкант другим может показаться посредственностью. Все это, конечно, не запрещает нам любить то, что мы хотим, а вот понаблюдать за разными точками зрения может быть интересно. Поэтому для сегодняшней статьи мы узнали, каких музыкантов и певцов пользователи сети считают переоцененными.