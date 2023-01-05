Пользователи сети перечислили музыкантов, которые сильно переоценены. Список получился спорным
О вкусах, как известно, не спорят. Людям не может нравиться одно и то же, ведь все мы разные, и чей-то любимый музыкант другим может показаться посредственностью. Все это, конечно, не запрещает нам любить то, что мы хотим, а вот понаблюдать за разными точками зрения может быть интересно. Поэтому для сегодняшней статьи мы узнали, каких музыкантов и певцов пользователи сети считают переоцененными.
Бейонсе
- Голос неплохой, но у нее песни одинаковые, а все носятся с ней так, будто она изобрела лекарство от рака. © breakingbats***crazy / Reddit
- Она гений в маркетинге, но никак не в музыке. Большинство песен просто скучные. © amazing_chandler / Reddit
- У нее такой голос напряженный постоянно, будто ей больно петь. Звучит так, словно она из кожи вон лезет, чтобы брать высокие ноты. © viewering / Reddit
Machine Gun Kelly
- Тот факт, что его альбом был номинирован на «Грэмми» в качестве лучшего рок-альбома, просто позорище. Как для рок-музыки, так и для музыки в целом. © Eastern-Technology84 / Reddit
- Не могу вспомнить ни одной его песни, которая не была бы сплагиачена с какого-то другого произведения. © erratic_bonsai / Reddit
- Музыка у него дико шаблонная. Вообще ничего особенного. Вот ровно то же самое, что поют все постгранж-группы из нулевых — «О-о-о, я весь такой несчастный». Только еще и с посредственными гитарными партиями. © I_SAID_NO_CHEESE / Reddit
Мадонна
- Возможно, самая переоцененная певица в истории. Голос у Мадонны — просто один из миллиона: ничего красивого или уникального. И она изо всех сил старается компенсировать внешним видом отсутствие вокальных данных. © Al Simmons / Quora
- С технической точки зрения ей не хватает диапазона, музыкальности, кое-где есть проблемы с интонацией. Ну, знаете, никто не скажет: «Хочу петь как Мадонна». Одно это уже о многом говорит. Но она отличная артистка и делает хорошие шоу. © Marco Marques / Quora
- Мадонна, на мой взгляд, не очень талантливая. Певица из нее не лучшая, танцовщица тоже. Хорошая актриса? Снова нет. Одно время музыкальные продюсеры и руководители звукозаписывающих компаний вообще думали, что о ней скоро все забудут. Но Мадонна, без сомнения, очень умна, она трудяга, и с дисциплиной у нее порядок. © Marina Gkane / Quora
Queen
- Думаю, их переоценивают. Альбомы целиком довольно слабые, хотя отдельно взятые песни, что стали хитами, потрясающие. Но не сказал бы, что я их прямо не люблю. Считать какого-то артиста переоцененным — не равно его ненавидеть. © willsmath / Reddit
- Я слушал всю их дискографию. Мне их музыка не показалась очень уж уникальной и креативной. Все ранние альбомы — это ж просто копирка (и притом довольно слабая) на Дэвида Боуи и Jethro Tull. Поэтому я и думаю, что их переоценивают: большинство любителей Queen, которых я встречал, слышали от силы песен 5. Те, кто считает Queen «группой на все времена», даже не прослушали целый их альбом от корки до корки. © stpmakingsense / Reddit
- Все их хиты варьируются от бесящих, но прилипчивых, до просто ужасных. Как будто кто-то смешал все худшее из поп-рока 80-х и безвкусную театральную музыку. И вокал, хотя и чрезвычайно техничен, в тех песнях, что я слышал, надоедливый и плаксивый какой-то. © Edgelord420666 / Reddit
KISS
- Шоу у них классные, но навыков для написания музыки явно не хватает. В любом музыкальном направлении есть масса более талантливых групп. © James Mantz / Quora
- Убрать пиротехнику и сценические выходки — и вы получите четырех посредственных музыкантов, которые до сих пор играли бы в барах, если бы не гениальный менеджмент. В музыкальном плане они революции не сделали. Можно возразить, мол, KISS сильно повлияли на будущие рок-группы и до сих пор остаются коммерчески успешными, но, по сути, это все равно заурядная группа, которая стала популярной исключительно благодаря имиджу. Без клоунского грима они бы далеко не продвинулись. © Matthew Polston / Quora
- Я видел их в начале их карьеры, где-то в 1974 году (мне было 25 лет), когда они выступали на разогреве у какой-то группы. KISS звучат будто бормашина, я аж из зала вышел. А позже увидел, как какие-то подростки снаружи визжат от восторга: «У нас есть их автографы!» © Taylor Kingston / Quora
Билли Айлиш
- Ее чересчур распиарили. Вот читаю ее тексты и в упор не понимаю, почему их кто-то считает «глубокими». И музыка, и песни весьма примитивны, я аж начинаю клевать носом, когда слышу ее. © Kenny Nguyen / Quora
- Я слышал о ней кучу лестных отзывов и решил послушать сам. И уж простите, но ее музыку не понял. Альбом оказался ровно таким же, как у любой современной поп-певицы, разве что чуток мрачнее. Где свежие музыкальные идеи, где новинка, которую мне обещали? Не уверен, чего именно я ждал от нее, но точно не очередных поп-песенок с антуражем в духе «смотрите, я мрачный подросток». Я даже несколько раз альбом переслушал, но ничего хорошего в нем так и не нашел. © Eric Andersson / Quora
- Она поет так, будто ее разбудили посреди ночи и сунули под нос бумажку с текстом песни. © eltigretom / Reddit
Селена Гомес
- Как актриса она мне нравится (думаю, и человек она неплохой), но вот как певица Селена весьма посредственна. © planetley / Reddit
- Я одного понять не могу: как она умудрилась стать такой знаменитой? © MidnightRain0327 / Reddit
- Она так занудно звучит! Диапазона нет совсем, будто она выучила только одну ноту. Невыносимо слушать. © ShameyLamey / Reddit
Элвис Пресли
- Я вот люблю всю эту классику: 60-е, 70-е, The Beatles, The Doors. Но Элвис... Я понимаю, конечно, какое влияние он оказал на всю современную музыку, но мне охота просто уши заткнуть, когда слышу его песни. © ArmandoMcgee / Reddit
- Элвис был просто артистом, даже песни писал не сам. Он был хорошим танцором и так себе певцом. И на гитаре не очень-то хорошо играл. А, кстати, все танцевальные движения он подсмотрел у темнокожих исполнителей. © foshizol / Reddit
Кэти Перри
- Она даже не может в ноты попасть без вокальной подложки на фоне. © Kind_Anything_5370 / Reddit
- Ее песни, может, и запоминаются, но они настолько простые, что спеть их может любой. © 17michela / Reddit
- Знаете, начинала она даже неплохо. Но потом вся ее музыка свелась к одной и той же песне, которую просто чуть по-разному сводят. Ну, 12-леткам, может, и нравится, вот это и есть ее целевая аудитория. © Ordinary-Equal2067 / Reddit
BTS
- Уверен, что меня сейчас освистают, но у них же совсем средненькая музыка. Все песни на один мотив, особенно новые. Все звучат одинаково отстойно. © antique_dumbass / Reddit
- Вокальные данные у мальчиков явно хромают. Ну, держать ноты и выводить мелодию они умеют, но в целом типичные посредственные певцы. Высокие ноты они берут либо натужным грудным голосом, либо слабеньким писклявым фальцетом. Молчу уже о том, что они пользуются автотюном при записи и всегда включают вокальную подложку на живых концертах, а без этого начинают лажать. Когда какой-нибудь фанат говорит, что вокал в BTS — чудо из чудес, у меня глаза сами собой закатываются. © Amelia Rainbow / Quora
Тейлор Свифт
- Блин, да можно вот прямо сейчас зайти в любое кафе, и там будет выступать девушка, которая играет на гитаре и поет в тысячу раз лучше, чем Тейлор Свифт. © LeonidasSpacemanMD / Reddit
- Она мне нравилась, когда мне было лет 14. Но вот эта вся шумиха вокруг нее вообще неоправданна. В маркетинге она кое-что смыслит, но музыка ничем не лучше, чем у остальных певиц в том же жанре. © AyyooLindseyy / Reddit
- Вот моей девушке она тоже очень нравится, и я волей-неволей слышу много ее песен. И все они звучат одинаково! Ну, например, моя девушка включила новый альбом Тейлор, куда включили пару старых песен, и я вообще понять не мог, где новое, а где старое. Большинство ее песен построены одинаково, у них похожий бит, темп и манера пения. © V*****IFi***ryTour / Reddit
Мэрайя Кэри
- Честное слово, единственная причина, по которой о ней еще помнят, — это то, что она написала «классическую» рождественскую песню. © darexinfinity / Reddit
- Для меня ее голос слишком высокий, и это при том, что я вообще-то люблю высокие голоса. © Stanfan_meowman25 / Reddit
- Ага, у меня на работе ее песни часто включают в торговом зале. И все, что я слышу, — это бесконечный визг. Кому-то это реально нравится? Конечно, поначалу впечатляет то, что она вытворяет голосом, но слушать это целую песню — нет уж, извольте. © draculinaaa / Reddit
С какими пунктами из этого списка вы бы согласились, а с какими — нет? Каких исполнителей вы считаете переоцененными?
Фото на превью picture alliance / dpa / EAST NEWS, Invision / Invision / East News
AdMe/Музыка/Пользователи сети перечислили музыкантов, которые сильно переоценены. Список получился спорным
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