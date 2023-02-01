5 простых секретов, которые помогают Мадонне так шикарно выглядеть (Спойлер: она делает массаж вилками)

Уход за кожей и правильное питание творят чудеса. И благодаря им многие знаменитости в возрасте 50–60 лет буквально молодеют на глазах. Мадонна — один из таких примеров: сейчас ей 64 года, а она находится в своей лучшей форме. Нам стало интересно, какие секреты использует звезда, чтобы сохранить молодость. И оказалось, что некоторые из них довольно просты.

Массаж при помощи специальных вилок

В 2018 году Мадонна выложила видео, где ее косметолог орудовал особыми массажными вилками. «Удивительно, как здорово эти вилки подтягивают мою кожу и делают ее плотнее», — поделилась впечатлениями звезда.

Увлажнение кожи

По словам Эдиты Дарош, косметолога Мадонны, увлажнение необходимо для ровного и здорового цвета лица. Она рекомендует использовать сыворотку с витамином С на ежедневной основе, а также схему азиатского ухода за лицом, которая подразумевает поэтапное нанесение косметических средств. Дарош рекомендует сначала наносить более легкие средства и только потом — кремы плотной текстуры. Таким образом кожа впитает все необходимые питательные вещества.

Диета

Мадонна внимательно следит за своим питанием. И хотя, судя по фотографиям в соцсетях, она иногда позволяет себе съесть тарелку пасты или шарик мороженого, в основном звезда придерживается специфической диеты, которая называется макробиотической. Ее основой являются неочищенные крупы в сочетании с овощами и рыбой. Мадонна редко употребляет мясо и молочные продукты и любит имбирный чай и кокосовую воду.

Занятия спортом

B4859 / Avalon / Photoshot / East News

Несколько лет назад певица рассказала о том, что спорт является неотъемлемой частью ее жизни. «Мне не повезло родиться с фигурой Жизель Бюндхен, поэтому мне постоянно приходится работать над собственным телом, чтобы достичь желаемых результатов», — призналась она. Мадонна предпочитает различные виды занятий, включая пилатес, танцевальные классы, аэробику и интервальные тренировки. А еще она большая поклонница аштанга-йоги. «Аштанга дает намного больше силовой нагрузки, чем другие виды йоги. Для меня она чем-то схожа с танцами», — объяснила певица.

Но самое главное — это чувствовать себя молодой

Невозможно казаться молодой снаружи, если внутри ты ощущаешь себя совсем по-другому. В течение последних десятилетий Мадонну часто спрашивали, как ей удается так шикарно выглядеть, и у нее всегда был заготовлен замечательный ответ.

«Мне кажется, вы слишком зацикливаетесь на старении и возрасте. Пора уже перестать это делать, — как-то она осадила одного из своих интервьюеров. — Просто живите и не поддавайтесь общественному мнению, которое диктует нам, как мы должны чувствовать и вести себя в определенном возрасте».

Courtesy Everett Collection / East News , B4859 / Avalon / Photoshot / East News

А как вы относитесь к старению? У вас есть свои секреты поддержания молодости и красоты?