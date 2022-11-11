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Мы заглянули в будущее, чтобы посмотреть, как будут выглядеть знаменитости через 30 лет

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Молодые звезды, которые только начали свою карьеру в кино или музыке, уже обзавелись толпами фанатов по всему миру. Поклонники творчества юных голливудских знаменитостей пристально следят за успехами своих кумиров и гадают, как же популярные актеры, актрисы и певцы будут выглядеть с благородной сединой и глубокими морщинами. С помощью искусственного интеллекта мы представили, как красиво и естественно будут стареть наши любимые знаменитости.

1. Зендея в 26 и 56 лет

Vianney Le Caer / Invision / East News, © Stable Diffusion

2. Том Холланд в 25 и 55 лет

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, © Stable Diffusion

3. Аня Тейлор-Джой в 26 и 56 лет

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

4. Кей Джей Апа в 24 и 54 года

Quoin Pics / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

5. Эль Фэннинг в 24 и 54 года

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

6. Энсел Эльгорт в 28 и 58 лет

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

7. Хлоя Грейс Морец в 25 и 55 лет

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

8. Финн Вулфхард в 19 и 49 лет

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

9. Наталия Дайер в 27 и 57 лет

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

10. Ноа Шнапп в 17 и 47 лет

Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News, © Stable Diffusion

11. Милли Бобби Браун в 18 и 48 лет

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, © Stable Diffusion

12. Джастин Бибер в 27 и 57 лет

ANGELA WEISS / AFP / East News, © Stable Diffusion

13. Ашер Энджел в 19 и 49 лет

CHRIS DELMAS / AFP / East News, © Stable Diffusion

14. Милли Олкок в 22 и 52 года

Invision / Invision / East News, © Stable Diffusion

15. Тимоти Шаламе в 26 и 56 лет

Scott Garfitt / Invision / East News, © Stable Diffusion

16. Шон Мендес в 24 и 54 года

ANGELA WEISS / AFP / East News, © Stable Diffusion

17. Ной Сентинео в 26 и 56 лет

John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, © Stable Diffusion

18. Софи Тернер в 26 и 56 лет

Jordan Strauss / Invision / East News, © Stable Diffusion

19. Гарри Стайлз в 28 и 58 лет

Chris Pizzello / Invision / East News, © Stable Diffusion

Как вы думаете, сбудется ли наш прогноз или же современные звезды всегда будут выглядеть максимум на 35 с хвостиком?

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, Stable Diffusion, Chris Pizzello / Invision / East News, Stable Diffusion
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AdMe/Музыка/Мы заглянули в будущее, чтобы посмотреть, как будут выглядеть знаменитости через 30 лет
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