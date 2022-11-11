Мы заглянули в будущее, чтобы посмотреть, как будут выглядеть знаменитости через 30 лет
Молодые звезды, которые только начали свою карьеру в кино или музыке, уже обзавелись толпами фанатов по всему миру. Поклонники творчества юных голливудских знаменитостей пристально следят за успехами своих кумиров и гадают, как же популярные актеры, актрисы и певцы будут выглядеть с благородной сединой и глубокими морщинами. С помощью искусственного интеллекта мы представили, как красиво и естественно будут стареть наши любимые знаменитости.
1. Зендея в 26 и 56 лет
2. Том Холланд в 25 и 55 лет
3. Аня Тейлор-Джой в 26 и 56 лет
4. Кей Джей Апа в 24 и 54 года
5. Эль Фэннинг в 24 и 54 года
6. Энсел Эльгорт в 28 и 58 лет
7. Хлоя Грейс Морец в 25 и 55 лет
8. Финн Вулфхард в 19 и 49 лет
9. Наталия Дайер в 27 и 57 лет
10. Ноа Шнапп в 17 и 47 лет
11. Милли Бобби Браун в 18 и 48 лет
12. Джастин Бибер в 27 и 57 лет
13. Ашер Энджел в 19 и 49 лет
14. Милли Олкок в 22 и 52 года
15. Тимоти Шаламе в 26 и 56 лет
16. Шон Мендес в 24 и 54 года
17. Ной Сентинео в 26 и 56 лет
18. Софи Тернер в 26 и 56 лет
19. Гарри Стайлз в 28 и 58 лет
Как вы думаете, сбудется ли наш прогноз или же современные звезды всегда будут выглядеть максимум на 35 с хвостиком?
Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, Stable Diffusion, Chris Pizzello / Invision / East News, Stable Diffusion
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