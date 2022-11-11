Мы заглянули в будущее, чтобы посмотреть, как будут выглядеть знаменитости через 30 лет

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Молодые звезды, которые только начали свою карьеру в кино или музыке, уже обзавелись толпами фанатов по всему миру. Поклонники творчества юных голливудских знаменитостей пристально следят за успехами своих кумиров и гадают, как же популярные актеры, актрисы и певцы будут выглядеть с благородной сединой и глубокими морщинами. С помощью искусственного интеллекта мы представили, как красиво и естественно будут стареть наши любимые знаменитости.

1. Зендея в 26 и 56 лет

, © Stable Diffusion Vianney Le Caer / Invision / East News

2. Том Холланд в 25 и 55 лет

, © Stable Diffusion Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

3. Аня Тейлор-Джой в 26 и 56 лет

4. Кей Джей Апа в 24 и 54 года

, © Stable Diffusion Quoin Pics / Everett Collection / East News

5. Эль Фэннинг в 24 и 54 года

6. Энсел Эльгорт в 28 и 58 лет

7. Хлоя Грейс Морец в 25 и 55 лет

8. Финн Вулфхард в 19 и 49 лет

, © Stable Diffusion Kristin Callahan / Everett Collection / East News

9. Наталия Дайер в 27 и 57 лет

10. Ноа Шнапп в 17 и 47 лет

, © Stable Diffusion Sebastien Fremont / Starface / STARFACE PHOTO / East News

11. Милли Бобби Браун в 18 и 48 лет

, © Stable Diffusion Kristin Callahan / Everett Collection / East News

12. Джастин Бибер в 27 и 57 лет

, © Stable Diffusion ANGELA WEISS / AFP / East News

13. Ашер Энджел в 19 и 49 лет

, © Stable Diffusion CHRIS DELMAS / AFP / East News

14. Милли Олкок в 22 и 52 года

15. Тимоти Шаламе в 26 и 56 лет

, © Stable Diffusion Scott Garfitt / Invision / East News

16. Шон Мендес в 24 и 54 года

, © Stable Diffusion ANGELA WEISS / AFP / East News

17. Ной Сентинео в 26 и 56 лет

, © Stable Diffusion John Nacion / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

18. Софи Тернер в 26 и 56 лет

, © Stable Diffusion Jordan Strauss / Invision / East News

19. Гарри Стайлз в 28 и 58 лет

, © Stable Diffusion Chris Pizzello / Invision / East News

Как вы думаете, сбудется ли наш прогноз или же современные звезды всегда будут выглядеть максимум на 35 с хвостиком?