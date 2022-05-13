20+ человек, которым не нужны лишние слова, — они просто творят добро

Нам с детства привили, что хорошие поступки — это перевести бабушку через дорогу или помочь соседке донести продукты до дома. Но с возрастом начинаешь осознавать, что сделать добро для кого-то можно миллионом разных способов, главное — искренне этого захотеть.

Мы в ADME расплываемся в улыбке, когда люди бескорыстно совершают благие дела, и в этой статье покажем лишь малую их часть.

«Пожертвовал свои волосы в благотворительную организацию. Было довольно весело»

«Временно оказалась в инвалидном кресле и из-за всех трудностей заплакала в парке. Но какой-то маленький мальчик подошел и вручил мне цветочек»

«Сегодня был день химиотерапии. Но я вернулась домой, где меня ждал великолепный плащ, сделанный вручную другом, которого я даже никогда не видела лично»

«Собака легла на дороге и отказалась уходить. Наш охранник огородил ее конусами. Буду идти домой, пожму ему руку от всей души»

На территории больницы гусыня снесла яйца в большом горшке. Один из сотрудников сделал для нее зонтик

«Недавно моей бабушки не стало, и знакомый сделал для меня зайчика из ее любимой кофты»

«Мой первый урожай. Все это было пожертвовано нашему местному продовольственному банку»

Молодой парень пытался завязать себе галстук

«Женщина заметила, что у парня не получается завязать галстук, и спросила: „Умеете его завязывать?“ Парень сказал, что нет. Она хлопнула своего мужа по плечу и сказала: „Научи этого молодого человека“. Пожилой джентльмен без колебаний встал и начал показывать и рассказывать».

«Моя работа заключается в том, что я дарю счастье и радость детям и взрослым, ведь я Тигруля!»

Пожилой мужчина чувствовал себя неуверенно перед эскалатором, а этот молодой человек сделал элементарное добро: протянул руку помощи

«Я работаю водителем эвакуатора. Сегодня просто помог какому-то парню, а он предложил мне пообедать»

«Вышел из гипермаркета и обнаружил под дворником записку»

«Из вашего автомобиля что-то капает, под машиной лужа. Удачи на дорогах».

«Наш сосед знает, что я дома с 2-летним ребенком, а мой муж на работе. Он не только любезно убрал снег и расчистил наши дорожки, но и посыпал солью въезд»

«Кто-то в моем районе связал несколько шапок и шарфов и раздает их бесплатно. В регионе начинает холодать»

«Бесплатные шапки и шарфы. Не стесняйтесь брать! Пожалуйста, оставьте прищепки!».

«Просто моя мама предлагает кофе нашему местному водителю мусоровоза»

«Сегодня я пожертвовала около 45 см своих волос на благотворительность»

Какой-то добряк соорудил стенд с палочками для собак

«Библиотека собачьих палочек».

«Один из моих клиентов делает так. При этом бутылки всегда холодные. Вот это самоотверженность!»

«Спасибо за доставку наших посылок! Пожалуйста, возьмите, если вы из службы доставки».

«Сегодня жаркий день, а работаем мы в основном на улице. Начальство вручило нам бесплатное мороженое, чтобы мы немного охладились. Хорошие ребята»

«Парень из моего района начал делиться своим урожаем. Другие люди увидели это и тоже стали приносить кто что может»

«Я проколола колесо, но самостоятельно поменять его не смогла. Потом подошли эти ребята и поставили запаску. От денег они категорически отказались»

«Цветочный горшок около моей двери сдуло ветром. Почтальон, когда пришла, все подняла и поправила»