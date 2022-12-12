20+ историй о том, что человеческая доброта глубока, как Тихий океан

Иногда, чтобы поднять кому-то настроение или даже вытащить кого-то из неприятности, достаточно лишь желания и несложного жеста. Мы решили, что вам просто необходимо прочитать о добрых поступках. Спорим, что к концу статьи на вашем лице появится улыбка да и на сердце станет теплее от того, сколько на свете отличных людей?