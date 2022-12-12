20+ историй о том, что человеческая доброта глубока, как Тихий океан
Иногда, чтобы поднять кому-то настроение или даже вытащить кого-то из неприятности, достаточно лишь желания и несложного жеста. Мы решили, что вам просто необходимо прочитать о добрых поступках. Спорим, что к концу статьи на вашем лице появится улыбка да и на сердце станет теплее от того, сколько на свете отличных людей?
- Ехала на поезде к родителям с маленьким сыном. Он долго не мог заснуть, и я не спала, соответственно. Сын уснул около 4:00, а поезд приходил в 6 с небольшим. Разбудить моего утомившегося ребенка было нереально. А у меня чемодан, рюкзак, довольно большая дамская сумка, горшок в пакете и спящий сын. Как все это вынести из вагона — непонятно. Тут парень, который ехал на боковушке напротив нас, сказал: «Все в порядке. Не волнуйтесь, я вам помогу». Взял чемодан и горшок, рюкзак уже был у меня на спине, я повесила свою сумку на плечо и взяла сына. На платформе спросил, встречают ли меня, по описанию нашел моего папу и привел его ко мне. © Хищный ЗаИц / ADME
- Сосед поставил вонючий мусорный пакет в коридор. Я постучался к нему и попросил вежливо, но очень твердо, чтобы он убрал свой мусор. Объяснил ему, что вонь идет ко мне в квартиру. Сосед словно удивился, увидев свой пакет. Пришел с работы уставший, хотел выкинуть мусор, поставил его за дверь, закрутился и забыл про него. Ошибку признал, мусор убрал, извинился. Нормальный оказался сосед. И не мерзавец вовсе, как сначала показалось. Прожили в добрососедских отношениях много лет. © Aleksandr.Kim / Pikabu
- Был ужасный день, и я зашла в магазин, чтобы купить себе вяленое мясо и мороженое. На кассе за мной стояла какая-то девушка. Я расплатилась и, уныло плетясь, пошла домой. Та самая девушка вдруг догнала меня и сунула мне в руку шоколадку. Огромную и именно ту, которую я гипнотизировала взглядом, когда разрывалась между желанием купить шоколадку или ведерко мороженого. Я растерялась, а она просто сказала: «У всех нас бывают плохие дни. Надеюсь, она хоть немного подсластит жизнь. Просто помни, что это временно» — и ушла. Шоколадка была на вкус еще лучше, чем обычно. © Палата № 6 / VK
- В поликлинике медсестра рассказала историю: заходит вчера мужчина кровь сдавать без бахил. Я ему говорю: «Мужчина, наденьте бахилы.» А он мне: «Не могу нагнуться, у меня радикулит.» Я села на корточки и надела ему бахилы. Сегодня приходит с шоколадкой. Я ему говорю: «Что вы! Не надо». А он мне отвечает: «Возьмите, пожалуйста, а то мне стыдно. Не было у меня радикулита, я просто бахилы надевать не хотел. А теперь совесть мучает». © PivBear / Pikabu
- В 15 лет мыла пол по вечерам и получила первую зарплату. Пошли с мамой на рынок за обновкой. Цены тогда кусались. Понравилась блузка, но денег не хватило. Ухожу расстроенная, говорю маме: «Вот моей зарплаты даже на одну блузку не хватает...» Продавец услышал, догнал, протягивает блузку и говорит: «Давай сколько есть, раз сама заработала». До сих пор его помню. © Lesya Kiss / ADME
- Приехал в деревню к бабушке и дедушке. Сплю я чутко. Стал замечать, что дед каждое утро уходит куда-то, но скота и подобных забот у них нет. На следующий день я проследил за ним: дошел дед до речки, вытащил из камышей удочку и сел рыбачить. Чуть позже выяснилось, что он своим уловом кормит всех бездомных котят в округе. © Подслушано / Ideer
- Возвращалась с работы поздно вечером. Как назло, шел дождь, а я забыла зонтик. Иду мерзну, как вдруг из окна выглядывает женщина лет 50 и кричит мне: «Дочка, подожди, остановись на секунду». Я стою под балконом, она куда-то отходит, а потом возвращается и скидывает мне вниз новенький целлофановый плащ. Блин, неважно, что я намокла уже и до дома мне оставалось меньше 500 метров, просто так приятно, что незнакомые люди проявляют о тебе заботу! © Палата № 6 / VK
- Однажды я была на Кипре. Только приехала, ничего не знала. Отправилась в другой город на собеседование. Зашла в какое-то старенькое кафе, взяла кофе и спросила у мужчины, который принес кофе, как отсюда лучше дойти до нужного мне места. Он пошел, поговорил с пожилой парой, которая тоже пила кофе, и вернулся ко мне. Сказал, что эти люди живут в той стороне и меня подвезут. И подвезли. Ни он меня не знал, ни эти старички. До сих пор вспоминаю с благодарностью, а то тащилась бы по жаре 30 минут в гору. © Jekaterina Čalinina
- Сентябрь, вечер, дождь, остановка. Зонтик с утра не взяла. Стою мокну. Тут подходит милая девушка под зонтиком, вынимает наушник и, улыбаясь, произносит: «Хотите, вместе под зонтом автобус подождем?» Я аж растерялась сначала. Постояли пару минут, автобус быстро пришел, но впечатление осталось на весь вечер. © Подслушано / Ideer
- Каталась на велосипеде. У меня слетела цепь и перевернула велик. В это время подъезжает машина, останавливается возле меня, оттуда выходит симпатичный парень и предлагает свою помощь. Естественно, я не отказалась. Через нескольких минут мой велосипед был снова в порядке. Поблагодарила красавчика, он сел в машину и уехал... Получается, он действительно остановился, только чтобы помочь. А ведь могла бы получится такая романтическая история знакомства! Эх. © Палата № 6 / VK
- Мама с папой были в Грузии, зашли пообедать в кафе небольшое. Заказали шашлык из баранины, а мама баранину ни в каком виде не ест — попросила курицу. Официант сказал, что «будет сделано в лучшем виде», и удалился. И вот баранина уже почти закончилась, принесли курицу наконец. Мама хотела уже возмутиться, мол, почему так долго, но не успела. Парень, обслуживавший их столик, рассыпаясь в извинениях, сказал, что курицы в меню нет и они бегали по округе, искали хорошую курицу, чтобы не обидеть дорогих гостей. И да, курица была приготовлена мастерски. © EllyeDanyEva / Pikabu
- Гулял и увидел, как маленький мальчик набивал мяч ногой. И тут мяч полетел прямиком в фонтан и плюхнулся в воду. Сначала мальчишка пытался достать руками, но мяч оказался слишком далеко. Ребенок начал закатывать брюки, чтобы залезть в воду, но подбежала его мама и оттащила. Мальчик шел оглядываясь. Я решил помочь — снял обувь и залез в фонтан. Достал мяч, обулся и побежал к ним. Отдал ребенку мяч и услышал: «Спасибо, дядя, вы даже не представляете, что для меня сделали!» Его мама тоже поблагодарила и лишь окинула взглядом мой мокрый внешний вид. © Палата № 6 / VK
- Ехали мы с мамой к дедушке с бабушкой. На кассе за билетами на поезд выяснилось, что маме не хватает денег. У нее паника, а я понимаю, что дело плохо, и уже рыдаю в голос. Тут один мужчина в очереди добавил недостающую сумму. Он тоже ехал в ту сторону. Нас встречал дедушка, узнал нашу историю, догнал дядьку, хотел ему деньги вернуть. Тот отказывался, но в итоге его дедушка уговорил остановиться у нас дома. Помню офигевшие глаза бабушки, когда ранним утром вместе с нами в квартиру ввалился незнакомый мужчина, и то, как несколько дней бабушка с дедом его вечерами встречали, кормили, развлекали. © Мария / ADME
- В подъезде два парня устанавливали домофон. Зима, холодно, дом 5-этажный, я живу на 3-м. Когда до меня дошли работники, угостила их кофе. Они удивились, выпили, согрелись. © Айжан Испаева
- Утром спешила на автобус, так как опаздывала к врачу, а туда едет только одна маршрутка, к тому же ходит она очень редко. Ну пока ее не было, решила в магазин забежать водички купить. Выхожу, значит, из магазина и вижу, как отъезжает моя маршрутка. В это время таксист увидел мое чуть ли не плачущее лицо и предложил догнать мой автобус. Я, недолго думая, согласилась. Он провез меня до следующей остановки бесплатно, и благодаря ему я успела на автобус и к врачу. © Палата № 6 / VK
- Израиль. Час пик. Переполненный автобус еле тащится. Женщина, сидевшая на заднем сиденье, достала из сумки большой пакет печенья, съела несколько штук и угостила пассажира рядом, а потом передала пакет впереди сидевшим со словами: «Берите и передайте дальше, и не забудьте про водителя». © Елена Акодус
- Ушла купаться в Таиланде в шторм. Унесло от берега — видимо, попала в течение. Плыла к берегу, но относило все дальше. Начала кричать. Приплыл парень с берега, маленький, худенький. Сказал жестко: «Даю команду — плывем, говорю отдыхать — на спину и болтаемся». Взял крепко за руку, и поплыли. Вытащил на берег, спас жизнь. Была в шоке — просто встала и ушла. © Подслушано / Ideer
- Позвонили в дверь. Открываю, а там две маленькие девочки лет 7–8 стоят: «Здравствуйте, это клуб добрых дел. Вам чем-нибудь помочь?» Я обалдел и сказал, что ничего не надо, а они, мол, давайте хоть вынесем мусор. Поинтересовался, зачем они это делают, не заставляют ли их. Ответ был таков: «Мы просто помогаем». Дал им пакет мусора, и они его спокойно унесли. Я в шоке. На следующий день увидел их снова в подъезде, сунул по шоколадке в знак благодарности. Теперь через день приходят, мусор выносят и с собакой моей гуляют, а я то фруктов, то шоколадок, а когда и пару сотен им дам. © Подслушано / Ideer
- Одна женщина хотела купить лампу в нашем магазине, но не могла себе позволить оплатить ее полностью. Раз в неделю она приносила по маленькой сумме денег, чтобы выкупить светильник позже. Внезапно наш магазин закрыли. Моя начальница добавила недостающую сумму, чтобы полностью выкупить лампу. И вот женщина в очередной раз пришла в магазин, увидела, что ее лампы нет, и запаниковала. Тут моя начальница вынесла коробку с надписью «Полностью оплачено». Я всегда буду помнить радость на лице той женщины. © John Berg / Quora
- Как-то ночью в частном секторе встали молодые парни на машинах. Включили музыку, смеются на всю округу. Выхожу за ворота, а там уже соседка орет на них, они ей тем же отвечают. Дождалась я, пока соседка калиткой хлопнет, и к ребятам подхожу:
— Доброй ночи, мальчики. А не могли бы вы потише, пожалуйста? Ну вас реально слышно, а нам спать надо...
Так они извинились и уехали. Очень тихо уехали. Без музыки и свиста. © Zaikinzai / Pikabu
- Много лет назад пошел я в банк, чтобы снять немного денег. Подойдя, увидел на земле большой конверт и поднял его. Затем зашел внутрь здания и заглянул в конверт — в нем было денег больше, чем я мог сосчитать за несколько секунд. Я отдал конверт работнику банка. Оказалось, что здесь знали, чьи это деньги. Человек, потерявший их, прошел мимо меня, когда я сидел в вестибюле с его конвертом в руках. На следующий день мне позвонил обладатель конверта и представился владельцем заправочной станции. Он предложил мне бесплатный бак бензина. © Patrick McKeegan / Quora
А вы помните добрые поступки других людей в своей жизни?
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