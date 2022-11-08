Австралийские пожарные зажгли не по-детски на фотосессии для календаря. И вот 22 доказательства
Горячие австралийские пожарные вот уже 30 лет участвуют в создании, пожалуй, одного из самых культовых календарей в мире. За это время фотогеничные огнеборцы пожертвовали более $ 3 млн, полученных от продажи календарей, различным благотворительным организациям Австралии. Эти деньги пошли на спасение дикой природы и ее представителей, научные исследования, борьбу с детским раком и прочие благие цели.
В этом году пожарные вновь показали себя во всей красе и провели сразу несколько фотосессий, в том числе с дикими и домашними животными. Смотреть на их снимки для календаря 2023 года можно бесконечно, ведь наблюдать за людьми, которые искренне любят свою работу, — просто услада для глаз.
1. Мэтт Росс и Синди
2. Деннис Фэй и Лейси
3. Рики Смит и Дэнс
4. Натан Дженкинс и Брут
5. Бен Черч и Дейзи
6. Грейг Харрис и Дав
7. Митч Эванс и Маки
8. Деннис Фэй и Хэнк
9. Мэтт Гайдн и Винни Пух
10. Дэвид Мур и Дуб
11. Джед Кертис и Джесси
12. Деннис Фэй и Снежок
13. Митч Эванс и Принцесса
14. Мэл Райт и Кейли
15. Мэтт Росс и Гром
16. Грейг Харрис со своими собаками Харли и Хьюго
17. Деннис Фэй и Герти
18. Бен Черч и Мемфис
19. Рэй Крапелла и Спенсер
20. Бен Уоллес и Малия
21. Натан Дженкинс и Джесси
22. Бренден Первис и Поло
А вы ради спасения природы решились бы на подобную фотосессию?