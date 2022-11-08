Австралийские пожарные зажгли не по-детски на фотосессии для календаря. И вот 22 доказательства

Горячие австралийские пожарные вот уже 30 лет участвуют в создании, пожалуй, одного из самых культовых календарей в мире. За это время фотогеничные огнеборцы пожертвовали более $ 3 млн, полученных от продажи календарей, различным благотворительным организациям Австралии. Эти деньги пошли на спасение дикой природы и ее представителей, научные исследования, борьбу с детским раком и прочие благие цели.

В этом году пожарные вновь показали себя во всей красе и провели сразу несколько фотосессий, в том числе с дикими и домашними животными. Смотреть на их снимки для календаря 2023 года можно бесконечно, ведь наблюдать за людьми, которые искренне любят свою работу, — просто услада для глаз.