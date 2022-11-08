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Австралийские пожарные зажгли не по-детски на фотосессии для календаря. И вот 22 доказательства

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Горячие австралийские пожарные вот уже 30 лет участвуют в создании, пожалуй, одного из самых культовых календарей в мире. За это время фотогеничные огнеборцы пожертвовали более $ 3 млн, полученных от продажи календарей, различным благотворительным организациям Австралии. Эти деньги пошли на спасение дикой природы и ее представителей, научные исследования, борьбу с детским раком и прочие благие цели.

В этом году пожарные вновь показали себя во всей красе и провели сразу несколько фотосессий, в том числе с дикими и домашними животными. Смотреть на их снимки для календаря 2023 года можно бесконечно, ведь наблюдать за людьми, которые искренне любят свою работу, — просто услада для глаз.

1. Мэтт Росс и Синди

2. Деннис Фэй и Лейси

3. Рики Смит и Дэнс

4. Натан Дженкинс и Брут

5. Бен Черч и Дейзи

6. Грейг Харрис и Дав

7. Митч Эванс и Маки

8. Деннис Фэй и Хэнк

9. Мэтт Гайдн и Винни Пух

10. Дэвид Мур и Дуб

11. Джед Кертис и Джесси

12. Деннис Фэй и Снежок

13. Митч Эванс и Принцесса

14. Мэл Райт и Кейли

15. Мэтт Росс и Гром

16. Грейг Харрис со своими собаками Харли и Хьюго

17. Деннис Фэй и Герти

18. Бен Черч и Мемфис

19. Рэй Крапелла и Спенсер

20. Бен Уоллес и Малия

21. Натан Дженкинс и Джесси

22. Бренден Первис и Поло

А вы ради спасения природы решились бы на подобную фотосессию?

Фото на превью Australianfirefighterscalendar.com
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AdMe/Добро/Австралийские пожарные зажгли не по-детски на фотосессии для календаря. И вот 22 доказательства
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