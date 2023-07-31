10 фруктов и овощей, которые мы едим неправильно. Вот как надо

Спациалисты по питанию советуют каждый день съедать хотя бы 2 вида фруктов и 5 видов овощей. И конечно, нам хочется, чтобы в блюдо отправлялся каждый полезный кусочек, а процесс очистки и резки был быстрым и удобным. Надеемся, что наши маленькие хитрости помогут нам в этом. Вот они.

Грейпфрут

Многие не любят грейпфруты из-за жестких горьких стенок между дольками. Но их попадания в рот можно легко избежать, если есть грейпфрут ложкой. Идеально делать это специальной зазубренной ложечкой, но и обычная чайная отлично подойдет. Нужно лишь разрезать фрукт пополам, поперек долек, и вынуть сочную мягкую мякоть, оставляя стенки нетронутыми. Вот моя ложечка для грейпфрута! © Crooks-n-Nannies / Reddit



Финики

Косточки из фиников можно удалить и не пачкая пальцы в их вязкой мякоти. Возьмите палочку для суши, протолкните сквозь финик, и косточка легко выдавится из него.

Цветная капуста и брокколи

Мы часто используем в блюдах только соцветия брокколи и цветной капусты, а стебли отправляем в мусорное ведро. Но стебли содержат много клетчатки, витамина С и кальция, поэтому стоит готовить кочан целиком.

Апельсин

Этот цитрус укрепляет иммунную систему, но почистить его не всегда легко.

Чтобы облегчить чистку, на разделочной доске сначала отрежьте верхнюю и нижнюю части, разрежьте апельсин до сердцевины, а потом раскройте его как книгу. Осталось снять дольки с кожуры и съесть.

Зеленый горошек

Чтобы не ловить скользкие горошинки по всей тарелке, просто разомните их вилкой и спокойно ешьте.

Острый перчик

Не спешите выбрасывать зернышки из перца. С их помощью можно регулировать остроту блюда. Храните зернышки отдельно и добавляйте в блюдо по штучке-другой, пока не добьетесь нужной пикантности.

Яблоко

Чтобы не оставлять огрызков, нужно начинать есть яблоко не сбоку, а снизу или сверху. Тогда от него ничего не останется, кроме пары семян. Если употреблять в пищу не только кожуру и мякоть, но и серцевину яблока, можно получить значительно больше полезных веществ.

Хурма

Хурму лучше охладить и есть ложкой. Нужно сначала отрезать стебель с листком, затем разрезать фрукт пополам. Все — можно брать ложку и приступать. Кожуру хурмы тоже можно есть, но она слишком тонкая, поэтому рвется и пачкает руки. Ложка спасет еще и от липких рук.

Имбирь

Чтобы не терять большую часть корня имбиря, вместо ножа лучше использовать ложку. Просто поскребите по корню ее краем и кожица снимется. Так как неочищенный имбирь хранится дольше, отломите и очистите только тот кусочек, который необходим вам сейчас.

Лук

Репчатый лук резать не очень-то удобно: он частенько выскальзывает из-под рук или ножа. Лучше используйте картофелечистку. Резрежьте луковицу пополам, а потом пройдитесь по каждой половинке картофелечисткой. Получатся тонкие аккуратные полукольца.

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