10 фруктов и овощей, которые мы едим неправильно. Вот как надо
Спациалисты по питанию советуют каждый день съедать хотя бы 2 вида фруктов и 5 видов овощей. И конечно, нам хочется, чтобы в блюдо отправлялся каждый полезный кусочек, а процесс очистки и резки был быстрым и удобным. Надеемся, что наши маленькие хитрости помогут нам в этом. Вот они.
Грейпфрут
Многие не любят грейпфруты из-за жестких горьких стенок между дольками. Но их попадания в рот можно легко избежать, если есть грейпфрут ложкой. Идеально делать это специальной зазубренной ложечкой, но и обычная чайная отлично подойдет. Нужно лишь разрезать фрукт пополам, поперек долек, и вынуть сочную мягкую мякоть, оставляя стенки нетронутыми.
- Вот моя ложечка для грейпфрута! © Crooks-n-Nannies / Reddit
Финики
Косточки из фиников можно удалить и не пачкая пальцы в их вязкой мякоти. Возьмите палочку для суши, протолкните сквозь финик, и косточка легко выдавится из него.
Цветная капуста и брокколи
Мы часто используем в блюдах только соцветия брокколи и цветной капусты, а стебли отправляем в мусорное ведро. Но стебли содержат много клетчатки, витамина С и кальция, поэтому стоит готовить кочан целиком.
Апельсин
Этот цитрус укрепляет иммунную систему, но почистить его не всегда легко.
Чтобы облегчить чистку, на разделочной доске сначала отрежьте верхнюю и нижнюю части, разрежьте апельсин до сердцевины, а потом раскройте его как книгу. Осталось снять дольки с кожуры и съесть.
Зеленый горошек
Чтобы не ловить скользкие горошинки по всей тарелке, просто разомните их вилкой и спокойно ешьте.
Острый перчик
Не спешите выбрасывать зернышки из перца. С их помощью можно регулировать остроту блюда. Храните зернышки отдельно и добавляйте в блюдо по штучке-другой, пока не добьетесь нужной пикантности.
Яблоко
Чтобы не оставлять огрызков, нужно начинать есть яблоко не сбоку, а снизу или сверху. Тогда от него ничего не останется, кроме пары семян. Если употреблять в пищу не только кожуру и мякоть, но и серцевину яблока, можно получить значительно больше полезных веществ.
Хурма
Хурму лучше охладить и есть ложкой. Нужно сначала отрезать стебель с листком, затем разрезать фрукт пополам. Все — можно брать ложку и приступать. Кожуру хурмы тоже можно есть, но она слишком тонкая, поэтому рвется и пачкает руки. Ложка спасет еще и от липких рук.
Имбирь
Чтобы не терять большую часть корня имбиря, вместо ножа лучше использовать ложку. Просто поскребите по корню ее краем и кожица снимется. Так как неочищенный имбирь хранится дольше, отломите и очистите только тот кусочек, который необходим вам сейчас.
Лук
Репчатый лук резать не очень-то удобно: он частенько выскальзывает из-под рук или ножа. Лучше используйте картофелечистку. Резрежьте луковицу пополам, а потом пройдитесь по каждой половинке картофелечисткой. Получатся тонкие аккуратные полукольца.
Бонус
Для выбора фруктов и овощей тоже есть свои секреты. Берите эти хитрости на вооружение, и ваше блюдо вас никогда не разочарует.