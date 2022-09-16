12 кулинарных ошибок, которые мы упорно повторяем раз за разом

Даже у тех, кто искренне любит часами пропадать на кухне, кулинарные неудачи могут быстро отбить желание творить и экспериментировать. Что уж говорить о людях, которые хотели бы тратить на готовку как можно меньше времени, но при этом получать вкусные блюда.

Мы в ADME решили разобраться, какие популярные ошибки в хранении и обращении с продуктами чаще всего портят нам настроение и что можно сделать, чтобы этого избежать.

12. Перед приготовлением не вымачиваем рыбу в молоке

Одним из неприятных побочных эффектов, который возникает, когда жаришь рыбу, является интенсивный запах. Он не только пропитывает посуду, но и распространяется по всей кухне. Чтобы избежать этого, достаточно просто предварительно замочить куски рыбы в молоке как минимум на 20 минут. Это позволит ослабить нежелательный запах без вреда для вкуса блюда.

11. Забываем просушить дольки помидоров перед выкладыванием на бутерброд

Огурцы и помидоры придают бутербродам особенную сочность. Однако стоит чуть недоглядеть или приготовить сэндвичи впрок, как эти же овощи быстро превратят хлеб в сырое месиво, тем более если тосты не поджарены. Чтобы избежать этой досадной неприятности, нужно просто предварительно удалить из овощей лишнюю влагу, поместив дольки между двумя бумажными полотенцами минут на 5.

10. Не кладем яблоко в контейнер с выпечкой

Порой очень хочется побаловать себя свежей домашней выпечкой. Вот только расстраивает то обстоятельство, что ее очень сложно сохранить нежной и мягкой в течение нескольких дней. Оказывается, чтобы она дольше не черствела, достаточно воспользоваться одним простым лайфхаком: нужно всего лишь положить в контейнер, в котором хранится выпечка, разрезанное яблоко. Его влага продлит жизнь булочкам и кексам на 2–3 дня.

9. Кладем картофель в кипящую воду

Если вы хоть раз сталкивались с тем, что верхний слой картофеля во время варки превращается в труху, в то время как внутри клубни все еще жесткие, проблема, скорее всего, была в температуре воды. Бросать картошку в кипяток — плохая идея. Чтобы она проварилась равномерно и сохранила эстетичный внешний вид, нужно класть ее в холодную воду.

8. Не смазываем мерные ложки и чашки маслом

С еще одной проблемой мы сталкиваемся, когда необходимо отмерить с помощью мерных чашек и ложек липкие ингредиенты вроде меда, сиропа, арахисовой пасты. Все это неминуемо прилипает к поверхностям, и приходится дополнительно пачкать пальцы или ложки. Но и здесь можно применить простую хитрость: просто предварительно смажьте или сбрызните мерные приспособления маслом.

7. Не используем духовку для расстойки теста

Чтобы тесто расстоялось, традиционно его помещают в стеклянную посуду, накрывают сверху и оставляют «дозревать» при комнатной температуре. Однако если на кухне прохладно, этот способ не сработает. В таком случае можно воспользоваться духовкой: нужно на дно духового шкафа поставить миску с кипятком, на среднюю или верхнюю полку — посуду с тестом и закрыть дверцу. Пар и тепло от воды создадут подходящий микроклимат, и тесто быстро поднимется.

6. Забываем надрезать дольку лимона или лайма, прежде чем выжать ее

Попытки выдавить лимон или лайм в блюдо или чай обычно сродни игре в русскую рулетку: никогда не знаешь, куда брызнет своенравная струя сока. Но сделать этот процесс более предсказуемым гораздо проще, чем кажется. Нужно всего лишь надрезать мякоть лимонной дольки, и тогда весь сок при сжатии потечет туда, куда нужно.

5. Храним молоко на дверце холодильника

Наверняка большинство из нас по привычке хранит молоко на дверце холодильника. Ведь кажется, что эти полочки буквально созданы для этого. Однако на самом деле молоко там портится быстрее, поскольку в этом месте перепад температур происходит чаще всего: когда мы открываем и закрываем холодильник. Наиболее стабильная и подходящая для хранения молочных продуктов температура — на нижней полке у дальней стенки.

4. Размораживаем мясо на тарелке, а не на алюминиевом противне

Признайтесь, вы тоже, не задумываясь, выкладываете мясо из морозилки на тарелку? Как оказалось, это не лучшее решение, поскольку на ней оно оттаивает гораздо дольше. В следующий раз попробуйте для этой цели воспользоваться алюминиевым противнем. Этот металл поглощает тепло из окружающей среды и передает его лежащей на нем пище, тем самым ускоряя ее нагревание.

3. Не помещаем гранат под воду, чтобы очистить без брызг

Каждый любитель гранатов знает, как тяжело их очистить, не забрызгав при этом все вокруг, включая свою одежду. Чтобы не перепачкаться, попробуйте поместить гранат под воду. Просто разрежьте кожуру ножом, разъедините половинки, засуньте плод в миску с водой и слегка сожмите, а затем аккуратно очистите зерна от мембран. Затем соберите весь всплывший мусор и промойте зерна в сите.

2. Замешиваем тесто для панкейков в миске

Панкейки — довольно простой в приготовлении завтрак. Омрачает процесс только то, что приходится пачкать большое количество посуды липким тестом. Но это только из-за того, что мы привыкли готовить их по старинке. На самом же деле упростить себе задачу можно, воспользовавшись пластиковым пакетом. Лучше смешать все ингредиенты прямо в нем, а затем отрезать маленький уголок и выдавливать тесто прямо на сковородку. Кроме того, любой плотный крем тоже гораздо удобнее отсаживать именно таким способом, вместо того, чтобы размазывать его лопаткой.

1. Используем не тот сорт картофеля для пюре

Вы вполне могли не знать, что не каждый сорт картофеля подходит для пюре. Существует целый список видов этого корнеплода: от крахмалистого до воскового. Как раз из последнего пюре получается откровенно слабым, а вот картофель с темно-коричневой кожурой — то что надо. Благодаря высокому уровню крахмалистости молочные и масляные ингредиенты впитываются легко, и консистенция получается легкой и воздушной. Другой подходящий вариант, с меньшим содержанием крахмала, — желтый картофель. Пюре также получится отличным, но более плотным.