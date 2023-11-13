15+ человек, которые пришли поесть в дорогущее место, где глаза округлились не только от цен

Спорим, что вам пару раз в жизни хотелось заглянуть на кухню ресторана или кафе, привести оттуда за ухо повара и скормить ему приготовленное для вас блюдо. Или, по крайней мере, поинтересоваться, как есть эту штуку с непонятной тарелки. Поверьте, вы не одиноки. У многих посетителей общепита тоже остались вопросы к излишне креативным кулинарам.

Угадайте, что можно подавать на радиоприемнике

Теперь я видел все. Интересно, кому такое в голову пришло? © Rokstar73 / Reddit

«Вчера вечером мне подали стейк и лобстера»

«Самая уродливая тарелка в моей жизни»

Каждый раз, когда появляется посуда с множеством трещин и щелей, я просто боюсь, что там могут прятаться микробы и кусочки еды. © Difficult_Card8695 / Reddit

Ощущение, что ты дитя пещерного человека, и батя предлагает тебе поесть из дырки в полу. © LordGhoul / Reddit

«Помогите! Не знаю, что делать с этими крокетами»

Выглядит так, будто кто-то взял комок шерсти, покапал на него горчицей и теперь говорит: «Гляди, какое чудо-юдо вышло». © BigBearSD / Reddit

«Это ризотто во фритюре. 4 шарика по $ 4 за штучку»

Странно, что в ресторане так заморочились, но при этом не удосужились выровнять шарики. © CurlSagan / Reddit

«Посмотрите на завтрак моего отца в отеле»

Ух! Начни свой день с изжоги. © Unknown user / Reddit

«Эти хрустящие шарики из креветок свисали с дерева»

Между прочим, часть из украшений, соприкасающихся с приготовленной пищей, никак нельзя продезинфицировать. © SMTRodent / Reddit

«Здесь вообще не стали возиться с тарелками. Их заменили на обычную кухонную посуду»

Я представляю, как здешние работники отмывают большие чугунные емкости вместо тарелок. © dog_vomit_lasagna / Reddit

«Вилка + алюминий = жуткий скрежет»

Я бы просто ела руками. © hillsb1 / Reddit

«Заказывали кухонную мойку? Получите!»

Мне было бы неловко пронести это через ресторан и положить перед кем-то © fruitmask / Reddit

Сервер по ошибке разместил 2 заказа. Поэтому официант принес нам вторую мойку, а мы такие: «Ну нет, спасибочки». Ему пришлось тащить это обратно на кухню. © DotBetaSDK / Reddit

«Просто камень»

Я бы просто слизнул это. И пусть не обижаются на манеры пещерного человека, раз дали такую тарелку. © DecoratedDeer*** / Reddit

«Даже не смог придумать подпись к этому фото»

Это похоже на изображение, созданное искусственным интеллектом, которое кто-то воплотил в реальность. © NeuroXc / Reddit

«Передо мной поставили гриль»

Если бы вы хотели готовить сами, могли бы и дома остаться. © New_Guava3601 / Reddit

«Они называют это оригинальной подачей»

Аж бесит. Что, если вам придется использовать руки для чего-то еще? Будете говорить: «Подожди, мне нужно срочно повесить свой сэндвич, прежде чем я смогу передать тебе соль». © sad*** / Reddit

«Просто подожду пока тут все высохнет»

Большая стирка в доме у мясника? © rEmEmBeR-tHe-tReMoLo / Reddit

«Я просил тарелку, а не форму для запекания»

«Ну и зачем?»

Что это вообще такое? Прикроватная тумбочка? © Kalikokola / Reddit