15+ человек, которые пришли поесть в дорогущее место, где глаза округлились не только от цен
Спорим, что вам пару раз в жизни хотелось заглянуть на кухню ресторана или кафе, привести оттуда за ухо повара и скормить ему приготовленное для вас блюдо. Или, по крайней мере, поинтересоваться, как есть эту штуку с непонятной тарелки. Поверьте, вы не одиноки. У многих посетителей общепита тоже остались вопросы к излишне креативным кулинарам.
Угадайте, что можно подавать на радиоприемнике
- Теперь я видел все. Интересно, кому такое в голову пришло? © Rokstar73 / Reddit
«Вчера вечером мне подали стейк и лобстера»
- Желтоватое вещество сверху — это не картошка? © Kamelasa / Reddit
- Это мясо лобстера. Его вытащили из скорлупы. © smallbluetext / Reddit
«Самая уродливая тарелка в моей жизни»
- Каждый раз, когда появляется посуда с множеством трещин и щелей, я просто боюсь, что там могут прятаться микробы и кусочки еды. © Difficult_Card8695 / Reddit
- Ощущение, что ты дитя пещерного человека, и батя предлагает тебе поесть из дырки в полу. © LordGhoul / Reddit
«Помогите! Не знаю, что делать с этими крокетами»
- Выглядит так, будто кто-то взял комок шерсти, покапал на него горчицей и теперь говорит: «Гляди, какое чудо-юдо вышло». © BigBearSD / Reddit
«Это ризотто во фритюре. 4 шарика по $ 4 за штучку»
- Странно, что в ресторане так заморочились, но при этом не удосужились выровнять шарики. © CurlSagan / Reddit
«Посмотрите на завтрак моего отца в отеле»
- Ух! Начни свой день с изжоги. © Unknown user / Reddit
«Эти хрустящие шарики из креветок свисали с дерева»
- Между прочим, часть из украшений, соприкасающихся с приготовленной пищей, никак нельзя продезинфицировать. © SMTRodent / Reddit
«Здесь вообще не стали возиться с тарелками. Их заменили на обычную кухонную посуду»
- Я представляю, как здешние работники отмывают большие чугунные емкости вместо тарелок. © dog_vomit_lasagna / Reddit
«Вилка + алюминий = жуткий скрежет»
- Я бы просто ела руками. © hillsb1 / Reddit
«Заказывали кухонную мойку? Получите!»
- Мне было бы неловко пронести это через ресторан и положить перед кем-то © fruitmask / Reddit
- Сервер по ошибке разместил 2 заказа. Поэтому официант принес нам вторую мойку, а мы такие: «Ну нет, спасибочки». Ему пришлось тащить это обратно на кухню. © DotBetaSDK / Reddit
«Просто камень»
- Я бы просто слизнул это. И пусть не обижаются на манеры пещерного человека, раз дали такую тарелку. © DecoratedDeer*** / Reddit
«Даже не смог придумать подпись к этому фото»
- Это похоже на изображение, созданное искусственным интеллектом, которое кто-то воплотил в реальность. © NeuroXc / Reddit
«Передо мной поставили гриль»
- Если бы вы хотели готовить сами, могли бы и дома остаться. © New_Guava3601 / Reddit
«Они называют это оригинальной подачей»
- Аж бесит. Что, если вам придется использовать руки для чего-то еще? Будете говорить: «Подожди, мне нужно срочно повесить свой сэндвич, прежде чем я смогу передать тебе соль». © sad*** / Reddit
«Просто подожду пока тут все высохнет»
- Большая стирка в доме у мясника? © rEmEmBeR-tHe-tReMoLo / Reddit
«Я просил тарелку, а не форму для запекания»
- Мм, тефлоновые хлопья. © shibeofwisdom / Reddit
«Ну и зачем?»
- Что это вообще такое? Прикроватная тумбочка? © Kalikokola / Reddit
Впрочем, иногда с тарелками и кружками бывает все в порядке, зато люди за соседними столиками будто сговариваются, чтобы произвести на вас впечатление. Например, герои нашей следующей статьи заглянули в кафе, чтобы поесть, а ушли оттуда с историей на миллион.
Фото на превью NicoolMan98 / Reddit
AdMe/Кухня/15+ человек, которые пришли поесть в дорогущее место, где глаза округлились не только от цен
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