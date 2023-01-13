16 историй от людей, чьи вкусовые предпочтения ставят окружающих в тупик

Всем нам знакома поговорка «О вкусах не спорят». Однако на деле оказывается, что это не так. Например, часто люди спорят о том, позволительно ли добавлять в пиццу ананасы или же яблоко в оливье. А вкусовые предпочтения некоторых людей и вовсе ставят их самих или окружающих в неловкое положение.