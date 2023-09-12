17 человек признались, от какой еды раньше морщили нос, а теперь их за уши не оттащишь
Многие из нас на собственном опыте знают, как сильно с возрастом могут измениться предпочтения в еде. Сначала мы чуть ли не плюемся при виде каких-то продуктов, а потом даже не представляем, как могли воротить нос от такой вкуснотищи. Именно это и произошло с героями нашей статьи.
- Я всегда не любила молочные каши. Как вообще такое можно есть? И вот совсем недавно муж захотел на утро кашу, напомнив, что на такой случай мультиварка есть. Сварила, поели. Какая же это вкуснятина! Теперь готовлю рисовую, пшенную, кукурузную с маслом и с медом. Ох, даже на полный желудок слюнки текут. © Черная Жемчужина / ADME
- Муж с раннего детства терпеть не может кабачки. А я их люблю и умею готовить в любом количестве и виде. И тут вздумалось мне сделать лодочки из кабачков с мясом и овощами. В общем, муж искренне думал, что ест патиссоны с мясом и овощами. И понеслось — патиссоны с кетчупом, чесноком и майонезом, соте с патиссонами и даже овощная икра. Конечно, я потом созналась, но муж уже и сам догадался и просто не говорил мне, чтобы я помучалась. Урок я усвоила, но кабачки теперь он любит. © Pilpel / Pikabu
- В детстве мне не особо нравился сыр. Сейчас осталось лишь несколько видов этого продукта, которые я не ем. Хотя я все еще ненавижу творог. © Craig Good / Quora
- Я почему-то боялся есть суши. Как меня ни уговаривали, я лет до 14 даже не пробовал их. А однажды пришел домой голодный, а в холодильнике были только суши, которые родители себе заказывали и не доели. Готовить было лень, и я рискнул. В итоге мне так понравилось, что я все съел. © Михаил Герасенков / ADME
- Муж до сих пор верит, что тыква — это невкусно, и он ее не ест. Он не догадывается, что в середине зимы закончилась морковка, и вместо нее была тыква. Она же по цвету почти такая же и хорошо идет и в зажарку, и в суп. Только готовить ее быстрее раза в два. © fraktalovna / Pikabu
- В детстве я терпеть не могла оливки. Не имело значения какие они были — зеленые, черные, с перцем, без косточек, с косточками, на пицце. Я не собиралась есть ничего из этого. Но теперь я стала старше и полюбила оливки. Они вкусные. © 123throwawaybanana / Reddit
- Раньше меня смущал сыр в пицце и вообще не нравилась ее текстура. Плюс во всех пиццах, которые я пробовал, был невкусный томатный соус. Но теперь я часто заказываю это блюдо навынос или готовлю его сам. © TinByn5*** / Reddit
- В детстве терпеть не могла баклажаны и селедку. Возможно, потому что родители ее зачем-то поливали подсолнечным маслом с запахом, который мог испортить любое блюдо. Сейчас ем и то, и другое. А моим любимым напитком в детстве был снежок. На ночь ставили мне огромный стакан возле кроватки. Теперь даже не могу представить, чтобы я его пила. Вообще сладкие молочные продукты не люблю. © Юлия / ADME
- Я всю жизнь терпеть не мог рыбу, а жена твердит: «Как так, ее всем надо есть». Готовит пару раз в месяц и ем, и вкусно мне. Думал, что старею уже, вкусы меняются. Даже маме признался, что я рыбные блюда полюбил, а она мне в ответ: «Твоя жена, видимо, ее готовить умеет. А я что с рыбой не сделаю, ерунда получается. Вот ты и не ел ». © potapkin777 / Pikabu
- Во втором классе наша учительница решила устроить «фруктовую вечеринку». Она принесла кучу разных плодов и разложила их на столе. Мы должны были попробовать каждый из них и оценить вкус. Когда дело дошло до авокадо, я откусила кусочек, почувствовала мягкую текстуру и сразу же поперхнулась. Остатки полетели в мусорное ведро. Я долго не могла съесть ни кусочка авокадо, пока уже взрослой не попробовала его на пицце с колбасой и сыром фета. С тех пор я его обожаю. © Carrie Vang / Quora
- Мама была на заработках и часто присылала морепродукты. Я ела все кроме маринованных мидий, а обычные могла попробовать но с неохотой. Распробовала я их в Италии, они там готовились в открытой скорлупе и были остренькими. Маринованные мидии я не ела, пока беременная с токсикозом не обнаружила, что хочу именно их. © Анна Оболенцева / ADME
- В детстве я давился, когда родители пытались заставить меня съесть вареную морковь. Меня вполне устраивала сырая, но вот приготовленную каким-либо образом я на дух не переносил. Во взрослом же возрасте это один из моих любимых овощей. © ExaminationDouble240 / Reddit
- Мой муж говорил, что кабачки — это «фу» и «бе». Из детства у него ассоциации какие-то нехорошие были, пока я однажды не рассказала ему, что если обжарить кабачки с курицей и залить соевым соусом со специями, то получится вкусно. Поверил, попробовал. В итоге еще оладушки из кабачков ему нажарила. Потом он еще кривился на яблочный пирог, видать, тоже в детстве неправильно накормили. Но мы и это исправили. © sotonaaddskaya / Pikabu
- В детстве чеснок представлялся мне этакой огненной вонючкой. Потом я вырос и понял, что он только украшает блюдо, будь то чесночная свинина, чесночный гребешок, колбаса со вкусом чеснока, чесночный тост, чесночные креветки или мой любимый чесночный соус для китайских пельменей. © Nell Zhang / Quora
- У меня поменялись вкусы в отношении брюссельской капусты. Может быть, из-за того, что я теперь ее ем обжаренную и с кусочками бекона? Поражаюсь, как эти тяжелые пастообразные кусочки можно сделать такими легкими и хрустящими. © Dushka Zapata / Quora
- Раньше я ненавидел томаты. А теперь обожаю нарезанные свежие помидоры с солью и перцем. © frauleinsteve / Reddit
- Я вообще была не в курсе, что муж не ест сельдерей. Я и овощные рагу делаю и просто могу его пожарить с морковью и заправить гречку или макароны. Ел и хвалил. Один раз увидел, что я его режу, и начал говорить, что такое не ест. Позже выяснилось, что он пробовал сельдерей в свежем виде и понятия не имел, что его можно жарить. Сейчас репутация сельдерея у нас восстановлена. © aelita98 / Pikabu
Впрочем, даже привычная еда может скрывать в себе сюрпризы — как приятные, так и не очень. Мы не поверили своим глазам, когда посмотрели, какие находки ожидали пользователей сети в привычных для нас повседневных продуктах.
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