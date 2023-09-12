17 человек признались, от какой еды раньше морщили нос, а теперь их за уши не оттащишь

Многие из нас на собственном опыте знают, как сильно с возрастом могут измениться предпочтения в еде. Сначала мы чуть ли не плюемся при виде каких-то продуктов, а потом даже не представляем, как могли воротить нос от такой вкуснотищи. Именно это и произошло с героями нашей статьи.