7 причин, по которым даже новехонькое кухонное полотенце нужно менять как можно чаще

Приятно, когда на кухне идеальная чистота: посуда вымыта, раковина и столешница сияют, а варочная поверхность и духовка — без капли жира. Однако на кухне есть еще один предмет, споры о котором в интернете длятся годами.

Мы в ADME задались вопросом: как часто нужно менять кухонное полотенце и почему это важно делать не реже нескольких раз в неделю, даже если вы не готовите обед из 3 блюд каждый день.

1. Чем чаще и разнообразнее используется полотенце, тем больше на нем бактерий

На кухонных полотенцах живут сотни бактерий. Какие-то из них могут быть вполне безобидны, а какие-то способны вызвать кишечное расстройство и отравление. На количество и быстроту размножения патогенов влияет множество факторов: частота использования ткани, количество человек в семье, тип питания. Особенно много бактерий на кухнях, где часто употребляют мясо. Также важно, как именно вы используете полотенце. Если вытираете им все подряд — и чистую посуду, и разлитую жидкость, и руки, такая ткань загрязнится еще быстрее.

2. Влажная и теплая среда — отличное место для развития бактерий

Влажность — еще один фактор, способствующий размножению бактерий. Чем влажнее и теплее на кухне, тем быстрее накапливается грязь. То есть вытереть полотенцем посуду, а затем повесить его возле теплой плиты — плохая идея. Если от полотенца исходит даже еле уловимый неприятный запах, значит, на поверхности уже размножаются бактерии, его пора отправить в стирку.

3. Если вы едите много мяса и рыбы, полотенца нужно менять чаще

Согласно исследованию, золотистый стафилококк встречается на полотенцах в семьях, где много детей. А кишечная палочка живет на кухнях, где готовят много мяса. Перечисленные бактерии могут вызывать отравление: рвоту, расстройства желудка, лихорадку, боль в животе. Также стоит сразу отправить ткань в стирку, если на кухне разделывали рыбу или фермерскую курицу. Мясо, купленное с рук, не проходит достаточно проверок, а значит, бактерии с него могут быть потенциально опаснее.

4. Замените обычное полотенце на бумажное

Отличная замена тканевым полотенцам — бумажный вариант. Кухонные салфетки можно использовать, чтобы убрать грязную воду, вытереть стол или разделочную доску после мытья. А многоразовые полотенца лучше оставить только для посуды и других чистых предметов. Практически никакие бумажные салфетки не перерабатываются. Поэтому, если вы переживаете об экологичности товара, покупайте варианты из переработанной макулатуры, а также используйте рулон экономно.

5. Если не хотите использовать бумажные полотенца, пусть на кухне будет несколько тканевых

Бывает так, что одной и той же тканью мы протираем столешницу после разделки мяса, а затем чистые стаканы. Если переходить на бумажные салфетки нет желания, лучше использовать несколько полотенец для разных поверхностей, а также менять их как можно чаще, лучше каждый день.

6. Стирайте полотенца при высоких температурах

Даже на выстиранных кухонных полотенцах исследователи обнаружили бактерии. Ученые провели эксперимент: выдали 100 экземпляров семьям и месяц спустя забрали. За этот месяц полотенца можно было сколько угодно раз менять и стирать. На более чем 50 экземплярах, даже после стирки, обнаружились патогены. Чтобы обезопасить себя, стирать полотенца следует при максимально высокой температуре, как минимум при 60 °C.

7. Не жалейте старые затертые ткани

Если полотенце потеряло внешний лоск, да и в целом не выстирывается и «виды видало», его нужно заменить. Лучше делать это раз в год. Помимо эстетической составляющей, со временем ткань теряет свои влаговпитывающие свойства.