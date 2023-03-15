20 арендодателей, снимать жилье у которых — все равно что жить на вулкане

Съем квартиры — это всегда немного лотерея. Неизвестно, какие сюрпризы преподнесет новое место и тем более его владелец. Тут не угадаешь, может попасться кто угодно: от бабушки — божьего одуванчика до сердитого дядьки, который в итоге окажется соседом по лестничной клетке. В общем, с хозяевами арендованных квартир у всех отношения разные, и герои нашей подборки нарвались не на самых адекватных персон.

«Месяцами просил хозяина квартиры починить провисший потолок. Получал игнор в ответ. А сегодня зашел на кухню и обнаружил это»

«Попросил арендодателя убрать газовый камин, потому что он пропускал газ. Так вот, возвращаюсь как-то домой и вижу это чудовище»

Владелец квартиры ни в какую не хочет это ремонтировать

«Я снял это жилье только из-за горячего бассейна. А оказалось, он ужасно пахнет и не чищен вечность»

«Арендую квартиру в центре города за большие деньги. Недавно почувствовал сквозняк в ванной, попробовал снять зеркало и увидел за ним дыру в стене»

Хозяин квартиры установил в комнате с ковровым покрытием вот эту душевую-ванную-туалет. Еще и обозначил ее как отдельную комнату. Абсурд

«Арендодатель поднял мне стоимость аренды на $ 260. И оставил в утешение кулек конфет»

«Только что обнаружил, что в детекторах дыма в арендованной нами квартире попросту не было батареек»

«Снимал комнату за $ 850. Как вам такая ванная?»

Арендодатель отказывается прийти и отрегулировать температуру горячей воды

«81 °С».

«Трубы горячей воды в моей квартире. Помощник хозяина сказал, что тут нет ничего особенного»

Владелец квартиры уперся и не хочет чинить потолок

«Неполадки с отоплением. И вот как хозяин квартиры решил проблему! А на улице минус, между прочим»

«Наш арендодатель имеет наглость обязать нас платить по $ 1,25 за каждую загрузку стиральной машинки»

«Зашел в только что снятую квартиру и понял, что там грязно. А хозяин говорит, мол, все убрано»

«Владелец квартиры все еще отказывается включить нам отопление»

«Хозяин квартиры продает ее. И он просто взял все наши вещи и свалил их в кухне»

«Стиральная машинка разорвала всю мою одежду... А хозяин говорит, мол, воспользуйся страховкой арендатора. А она будет стоить мне немалых денег, да и цена аренды тогда поднимется»

«Сиденье для унитаза потрепалось, и я попросил хозяина квартиры его заменить. Представляю вам его решение проблемы: овальное сиденье для квадратной основы»

«И в этот момент арендодатель решил отключить нам воду»