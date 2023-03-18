12 фактов о человеческом теле, которыми можно сразить наповал всех бабушек в очереди к врачу

Наши тела хранят в себе куда больше необычных явлений и загадок, чем мы привыкли думать. Некоторые из них объясняют, почему люди с заиканием не заикаются, когда поют, и почему дыхание — важный фактор в борьбе с лишним весом.

В конце вас ждет бонус, который подробно рассказывает, как каждый из нас может заставить предметы двигаться с помощью одной силы мысли.

1. Люди с заиканием не заикаются, когда поют

Если вы попросите человека с заиканием спеть что-нибудь, то с удивлением заметите, что он больше не заикается. Ученые все еще не могут найти достаточно точного объяснения этому необычному явлению. Однако они выделяют несколько ключевых аспектов: За вокал, как и за восприятие музыки, отвечает правое полушарие мозга, а за говорение — левое.

Когда человек поет, он иначе использует губы, язык и голосовые связки.

Также не происходит «поиска слов», так как часто человек заранее знает текст песни.

Кроме того, пение является односторонней коммуникацией, а значит, человек не сталкивается с теми проблемами, которые возникают при обычном общении.

2. Человеческий глаз способен видеть на расстоянии около 2,5 км

Человеческое зрение сложно назвать самым выдающимся: мы не способны видеть мелкие предметы с высоты птичьего полета, различать инфракрасное излучение или радиоволны. Однако, несмотря на эти ограничения, наше зрение все же может похвастаться некоторыми достижениями. Одно из них — чувствительность к излучаемому свету. Находясь в полной темноте, наши глаза способны увидеть мерцающее пламя свечи на расстоянии около 2,5 км.

3. Вы можете увидеть мир перевернутым

Наши глаза устроены таким образом, что на самом деле «видят» все окружающие предметы перевернутыми, но мозг обрабатывает эту информацию и показывает нам картинку как надо. Однако, если вам очень хочется попробовать увидеть мир по-настоящему перевернутым, то можно воспользоваться инвертирующими очками, как парень из этого видео. Первоначально видение мира вверх ногами будет вызывать много трудностей, но со временем мозг адаптируется и картинка снова станет нормальной. Когда вы снимите устройство с глаз, некоторое время мир снова будет выглядеть перевернутым.

4. Человек не может проглотить свою слюну несколько раз подряд

Если вы попробуете проглотить собственную слюну несколько раз подряд, то заметите, что после определенного количества попыток сделать это практически невозможно. Ваш организм словно кричит: «Перестань издеваться надо мной и займись делом!» Проблема заключается не только в уменьшении количества слюны. Дело в том, что при глотании жидкости или пищи мышцы горла сокращаются волнообразно для того, чтобы протолкнуть кусочки еды вниз по пищеводу. Когда во рту ничего нет, кроме слюны, эта волна становится значительно слабее, что делает процесс глотания затруднительным.

5. Если женщина вынашивает девочку, то она вынашивает и своих будущих внуков

Каждая девочка рождается со всеми яйцеклетками, которые будут тратиться в течение жизни. Это значит, что яйцеклетка, из которой в будущем появится ребенок, формируется еще в утробе. Выходит, что женщина вынашивает не только свою дочь, но и частично — будущего внука или внучку.

6. При похудении человек буквально выдыхает сгоревший жир

Во время интенсивных тренировок сожженные жировые отложения не превращается в тепло, энергию или пот. Почти весь жир выдыхается в виде углекислого газа. При потере 10 кг жира через легкие выйдет около 8,4 кг, а оставшиеся 1,6 кг превратятся в воду. Вот как это работает: излишние углеводы и белки превращаются в особые химические соединения и затем откладываются в жировых клетках. Избавиться от них помогает кислород, который расщепляет их на углекислый газ и воду.

7. Мозг принимает решение до того, как мы осознаем это

Вероятно, если спросить у любого взрослого человека, обладает ли он, по своему собственному мнению, свободой воли, он с уверенностью ответит утвердительно. Однако это не совсем так. Исследования показывают, что наш мозг принимает решение о том или ином действии за 10 секунд до того, как мы это осознаем. Этот принцип одинаково работает как для механических решений, например повернуться на левый бок или на правый, так и для более абстрактных: съесть вкусное пирожное сейчас или оставить на утро.

8. «Сопли», которые текут во время плача из носа, — это слезы

Наверняка вы не раз замечали прозрачную жидкость, которая вытекает из носа во время плача. Обычно из носа текут сопли, однако в данном случае это наши слезы. В момент плача избыток слез по носо-слезному каналу попадает в носовые пазухи, смешивается со слизью и затем выходит естественным образом.

9. Человек всегда видит кончик своего носа, но мозг игнорирует это

Каким бы ни был ваш нос: маленьким и аккуратным или крупным и выдающимся, — он всегда находится в поле зрения ваших глаз. Однако мозг попросту игнорирует его. Дело в том, что наш мозг предпочитает отфильтровывать бесполезную информацию, чтобы оставалось больше ресурсов на действительно важные вещи. Именно к такой «ненужной» информации мозг относит нос. Впрочем, если прямо сейчас вы попытаетесь сконцентрироваться на этой части лица, то мозг ее «заметит».

10. После удаления татуировки лазером чернила выводятся из организма с мочой и потом

Если вы хотели сделать татуировку, то наверняка слышали от кого-нибудь избитое: «Это же навсегда!» Сегодня с уверенностью можно ответить таким людям, что, если татуировка разонравится, ее в любой момент можно будет удалить лазером. Однако куда деваются чернила после процедуры удаления? Все просто: лазер расщепляет пигмент на мелкие частицы, которые попадают в кровоток, затем в почки, а после выводятся из организма естественным образом — через пот и мочу.

11. Человек обладает нырятельным рефлексом

Человек, как и другие млекопитающие, обладает нырятельным рефлексом. Благодаря ему наш организм моментально приспосабливается к изменениям окружающей среды. Когда мозг получает сигнал о погружении тела в воду, он замедляет сердцебиение, сужает сосуды в руках и ногах и перенаправляет кровь к жизненно важным органам. Если вы хотите проверить у себя наличие нырятельного рефлекса, задержите дыхание и опустите лицо в ледяную воду. Вы почувствуете, что ваше сердце стучит значительно медленнее.

12. В процессе дыхания одна ноздря всегда доминирует над другой

Если прямо сейчас вы обратите внимание на свое дыхание, то заметите, что через одну ноздрю воздух циркулирует интенсивнее, чем через другую. Если вы сделаете то же самое через пару часов, то доминировать будет уже другая ноздря. Это называется назальный цикл. Этот процесс необходим для улучшения увлажнения слизистой и очищения вдыхаемого воздуха от загрязняющих его частиц.

Бонус: идеомоторный эффект

Наш мозг тоже обладает удивительными навыками. Один из них — идеомоторный феномен. Суть его очень проста: иногда достаточно только представить какое-то движение, чтобы начать его выполнять. При этом человек абсолютно не будет осознавать, что сам выполняет эти действия. Вы можете испытать идеомоторный эффект на себе прямо сейчас. Возьмите кольцо, проденьте через него ленту и вытяните руку с ним вперед. Представьте, что кольцо раскачивается из стороны в сторону, и вы заметите, как кольцо в руке начнет повторять эти действия. Мысленно поменяйте движения кольца на круговые — и ваш маятник сделает то же самое.