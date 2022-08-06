13 человек поделились своими открытиями в области географии, которые перевернут и вашу картину мира с ног на голову

Вспомните уроки географии. Возможно, вы любили узнавать о мире, а может быть, вас трясло от бесчисленных контурных карт. Но однозначно вы до сих пор не знаете всего о нашей планете. Потому что постоянно можно открывать новые факты о странах и о Земле.

ADME почитал не учебники, а заметки пользователей сети, чтобы ахнуть вместе с ними. Географические открытия, которыми они поделились, нельзя оставить без внимания.

Мы живем на кожуре яблока. Толщина земной коры по сравнению со всей планетой пропорциональна кожуре по сравнению с целым яблоком

Есть 14 гор высотой более 8 000 м. Все они в Азии

60 % людей всего мира живут в Азии

В Канаде больше озер, чем во всем остальном мире, вместе взятом

Луна вмещается в Австралию

Диаметр Луны меньше, чем протяженность Австралии с востока на запад.

Антарктида — самая большая пустыня в мире, здесь не так много осадков

Австралия — единственный континент, на котором нет действующих вулканов

Пальмы растут в Ирландии, на 53-м градусе северной широты. В Канаде на 55-м градусе северной широты водятся белые медведи

На самом деле с точки зрения ботаники в Ирландии растут не пальмы, хоть растения и очень похожи на них. Это дерево Cordyline australis. Оно было завезено из Новой Зеландии и стало распространенным в Ирландии еще в конце 1800-х годов.

Расстояние между Новой Зеландией и Австралией примерно такое же, как расстояние между Нидерландами и Ливией

Несмотря на то что размер Японии составляет около 4,9 % площади Австралии, население Японии почти в 5 раз больше, чем в Австралии

«Это совершенно невероятно. Так получается, потому что большая часть населения Австралии живет на побережье из-за того, что только оно пригодно для комфортной жизни».

Если бы вы взяли лодку из Рейкьявика (Исландия) и поплыли на юг, то вы бы натолкнулись на Антарктиду

Ледниковая эра продолжается до сих пор

За 4,5-миллиардную историю на Земле было всего 4 ледниковые эры, в последнюю из которых мы и живем. В климате Земли чередуется ледниковые и парниковые периоды, во время которых на планете нет ледников. Ледниковый период — это время, когда на планете круглогодично существуют обширные ледяные шапки на обоих полюсах. Сейчас ледниковый период закончен, нынешнее время называют межледниковым периодом. То есть таким, когда на планете господствуют прерывистые теплые периоды в рамках ледниковой эры.

Исландия (Iceland) — зеленая, Гренландия (Greenland) — во льдах

«Ice — „лед“, green — „зеленый“, land — „земля“».